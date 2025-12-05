ETV Bharat / sports

મેચ રમ્યા વિના મળ્યું રેડ કાર્ડ, ટીમ કેપ્ટન વિના સેમીફાઇનલમાં પ્રવેશી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

મુંબઈ સિટી એફસી સામેની સેમિફાઇનલ મેચ પહેલા એફસી ગોવાના કેપ્ટન ઇકર ગુઆરોત્ક્સેનાને રેડ કાર્ડ મળ્યું.

ઇકર ગુઆરોત્ક્સેનાને રેડ કાર્ડ મળ્યું
ઇકર ગુઆરોત્ક્સેનાને રેડ કાર્ડ મળ્યું (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 5:25 PM IST

હૈદરાબાદ: રમતગમત ઘણીવાર અવિશ્વસનીય ઘટનાઓથી પ્રભાવિત થાય છે. આજે, અમે તમને ફૂટબોલ મેદાન પર બનેલી એક એવી ઘટના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમને વિશ્વાસ પણ નહીં થાય કે બની શકે છે. તો, ચાલો AIFF સુપર કપ 2025 દરમિયાન બનેલી આ ઘટના વિશે જાણીએ.

મેચ પહેલા ખેલાડીને રેડ કાર્ડ મળ્યું

FC ગોવા અને મુંબઈ સિટી FC વચ્ચે AIFF સુપર કપ 2025 ની સેમિફાઇનલની શરૂઆત વિચિત્ર રહી, ગોવા ટીમના કેપ્ટનને મેચ શરૂ થાય તે પહેલા જ રેડ કાર્ડ મળ્યું. ચાહકો આશ્ચર્યચકિત અને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે મેચ શરૂ થાય તે પહેલા જ ખેલાડીને રેડ કાર્ડ કેવી રીતે આપી શકાય.

ગુરુવારે મારગાઓ સ્થિત જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમમાં મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં FC ગોવાના કેપ્ટન ઇકર ગુઆરોત્ક્સેનાને ટનલમાં રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યું હતું. ટીમો મેદાનમાં ઉતરે તે પહેલાં ખેલાડીઓ અને અધિકારીઓ વચ્ચે દલીલ થઈ હતી. થોડીવાર પછી ખબર પડી કે ગોવાના કેપ્ટન ઇકર ગુઆરોત્ક્સેનાને વિરોધ કરવા બદલ મેદાનમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો હતો.

આ ઘટનાને કારણે ટીમમાં ફેરફાર કરવાની ફરજ પડી, જેમાં ઇકર ઇકર ગુઆરોત્ક્સેનાના સ્થાને જાવિઅર સિવેરિયોનો સમાવેશ થયો. બોર્જા હેરેરાએ તેની ગેરહાજરીમાં આર્મબેન્ડ પહેર્યું. ડેવિડ ટિમોર અને બ્રેઇસન ફર્નાન્ડિસના ગોલથી ગોવાએ મેચ 2-1થી જીતી લીધી. મુંબઈ સિટી એફસી માટે બ્રાન્ડન ફર્નાન્ડિસે ગોલ કર્યો.

આ ઘટનાને યાદ કરતાં, કોમેન્ટેટર્સે અહેવાલ આપ્યો કે પરિસ્થિતિ ઝડપથી વણસી ગઈ, અને રેફરીએ ઇકરની પ્રતિક્રિયાને સ્વીકાર્ય મર્યાદાની બહાર ગણાવી. એફસી ગોવા હવે રવિવારે ફાઇનલમાં ઇસ્ટ બંગાળ એફસી સામે રમશે. ઇસ્ટ બંગાળે ગ્રુપ સ્ટેજમાં એક મેચ જીતી અને બે ડ્રો કરી. કેવિન સિબિલે અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે, બે ગોલ કર્યા છે.

AIFF સુપર કપ 2025 માં એફસી ગોવા

આ પછાત છતાં, એફસી ગોવાએ સેમિફાઇનલમાં મજબૂત પ્રવેશ કર્યો, તેમના ગ્રુપમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. તેઓ નોર્થઇસ્ટ યુનાઇટેડ એફસી સામે શરૂઆતની હારમાંથી ઉછળીને પાછા ફર્યા. ત્યારબાદ તેઓએ જમશેદપુર એફસી અને ઇન્ટર કાશીને હરાવીને ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવ્યું. જોકે, AFC ચેમ્પિયન્સ લીગ 2 માં તેમનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું, જ્યાં તેઓ સતત પાંચ મેચ હારી ગયા.

સંપાદકની પસંદ

