EXPLAINER: ક્રિકેટ મેચ ક્યારે 'ટાઈ','ડ્રો' કે 'નો રિઝલ્ટ'માં પરિણમે છે? અહીં સમજો ત્રણેય નિયમો
ક્રિકેટમાં હાર-જીત સિવાય પણ અન્ય ત્રણ પરિણામો હોઈ શકે છે. મેચ 'ટાઈ' 'ડ્રો' અથવા 'નો રિઝલ્ટ' માં પરિણમે છે. ચાલો, આ વચ્ચેનો તફાવત સમજીએ.
Published : September 16, 2026 at 3:15 PM IST
EXPLAINER: ભારતમાં ક્રિકેટ અત્યંત લોકપ્રિય છે અને આ રમત પ્રત્યે ચાહકોનો જુસ્સો ખરેખર અદ્ભુત છે. પછી તે ટેસ્ટ, વન-ડે (ODI) કે T20 ક્રિકેટ હોય, દરેક ફોર્મેટનું પોતાનું આગવું આકર્ષણ છે અને ચાહકો તેને ખૂબ પસંદ કરે છે. રમતનાં સૌથી જૂના ફોર્મેટમાં રોમાંચ ઉમેરવા માટે ICCએ 'વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ'ની શરૂઆત કરી, જેનાથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ચાહકોની રુચિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો. બીજી તરફ, T20 ફોર્મેટ જેમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાની રમઝટ જોવા મળે છે તેણે હંમેશાં ચાહકોનાં દિલ જીતી લીધાં છે.
વન-ડે ફોર્મેટ પોતાનો અલગ જ રોમાંચ પૂરો પાડે છે; તે ટીમોને વાપસી કરવાની તક આપે છે અને ક્રિકેટરોને પોતાની કુશળતા દર્શાવવાની પૂરતી તક પૂરી પાડે છે. જોકે આ ત્રણેય ફોર્મેટની મેચોમાં સામાન્ય રીતે કોઈ વિજેતા નક્કી થાય છે, પરંતુ ક્યારેક એવું પણ બને છે કે કોઈ પરિણામ આવતું નથી. શું તમે જાણો છો કે જીત કે હાર સિવાય અન્ય ત્રણ સંભવિત પરિણામો પણ હોઈ શકે છે: ટાઈ (tie), ડ્રો (draw) અને 'નો-રિઝલ્ટ' (no-result)? ચાલો, આ લેખમાં આ ત્રણેય પરિણામો વિશે જાણીએ.
ક્રિકેટની શરૂઆત ક્યારે થઈ?
ક્રિકેટની શરૂઆત માટે કોઈ એક ચોક્કસ વર્ષ નિર્ધારિત નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે તેની શરૂઆત 16મી સદીની આસપાસ ઈંગ્લેન્ડમાં થઈ હતી અને ધીમે ધીમે તે એક વ્યવસ્થિત રમત તરીકે વિકસી હતી. 18મી સદી સુધીમાં ક્રિકેટ ખૂબ જ લોકપ્રિય બની ગયું હતું. 1744માં આ રમત માટેના સૌપ્રથમ વ્યાપકપણે સ્વીકૃત નિયમો તૈયાર કરવામાં આવ્યા, જેનાથી તેને એક વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ મળ્યું; જોકે, શરૂઆતની ઘણી મેચોની વિગતો કે રેકોર્ડ્સ ઉપલબ્ધ નથી. ત્યારબાદ, 1787માં 'મેરિલબોન ક્રિકેટ ક્લબ'ની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેણે આ રમતનાં નિયમો અને તેના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.
ભારતીય ટીમે તેની પ્રથમ ક્રિકેટ મેચ ક્યારે રમી હતી?
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે તેની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ એક ટેસ્ટ મેચ 25 જૂન, 1932ના રોજ ઈંગ્લેન્ડ સામે રમી હતી. આ મેચ લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ મેદાન પર 25 જૂનથી 28 જૂન દરમિયાન રમાઈ હતી. ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ સી.કે. નાયડુએ કર્યું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઈંગ્લેન્ડે 259 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ભારતીય ટીમ તેની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 189 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. બીજી ઇનિંગ્સમાં, ઈંગ્લેન્ડે 8 વિકેટે 175 રન બનાવીને દાવ ડિકલેર કર્યો હતો અને ભારત સામે પડકારજનક લક્ષ્યાંક મૂક્યો હતો. ભારતીય ટીમ તેની બીજી ઇનિંગ્સમાં માત્ર 187 રન જ બનાવી શકી; પરિણામે, ઈંગ્લેન્ડે ભારતને 158 રનથી હરાવ્યું.
ક્રિકેટમાં 'ટાઈ' (tie) એટલે શું?
ક્રિકેટમાં 'ટાઈ' એવી સ્થિતિને સૂચવે છે જેમાં બંને ટીમોનો સ્કોર બરાબર સરખો હોય અને બીજી ટીમે કાં તો પોતાની તમામ વિકેટ ગુમાવી દીધી હોય અથવા નિર્ધારિત ઓવરો પૂરી કરી લીધી હોય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, મેચમાં બંને ટીમોએ સમાન સંખ્યામાં રન બનાવ્યા હોય છે.
'ટાઈ' અને 'ડ્રો' (draw) એ અલગ-અલગ પરિણામો છે. 'ટાઈ' મુખ્યત્વે મર્યાદિત ઓવરોની ક્રિકેટમાં જોવા મળે છે; ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પણ 'ટાઈ' શક્ય છે, પરંતુ તે અત્યંત દુર્લભ છે. ODI અથવા T20 મેચોમાં, જો રમત 'ટાઈ' પર સમાપ્ત થાય, તો સ્પર્ધાના નિયમો અનુસાર 'સુપર ઓવર' યોજવામાં આવી શકે છે. જોકે, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 'ટાઈ'ની સ્થિતિમાં કોઈ વધારાની રમત રમાતી નથી અને મેચને સીધી 'ટાઈ' જાહેર કરવામાં આવે છે.
ક્રિકેટમાં 'ડ્રો' (draw) એટલે શું?
ક્રિકેટમાં, 'ડ્રો' એવી પરિસ્થિતિને સૂચવે છે જેમાં નિર્ધારિત સમય પૂરો થવા છતાં મેચનું કોઈ પરિણામ આવતું નથી અને કોઈ પણ ટીમ જીત મેળવી શકતી નથી. આવું પરિણામ સામાન્ય રીતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો પાંચ દિવસની ટેસ્ટ મેચમાં બંને ટીમો તેમની ઇનિંગ્સ પૂરી ન કરી શકે અને કોઈ પણ ટીમ નિર્ધારિત લક્ષ્યાંક (target) સુધી ન પહોંચી શકે, તો તે મેચને 'ડ્રો' જાહેર કરવામાં આવે છે.
'ડ્રો'ની સ્થિતિમાં બંને ટીમોના સ્કોર સમાન હોવા જરૂરી નથી; 'ડ્રો' અને 'ટાઈ' (tie) વચ્ચેનો આ મુખ્ય તફાવત છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, 'ડ્રો'ના કિસ્સામાં બંને ટીમોને સમાન પોઈન્ટ્સ મળે છે, જ્યારે 'ટાઈ'માં બંને ટીમોના સ્કોર બિલકુલ સમાન હોય છે, જેના પરિણામે મેચ 'ટાઈ' ગણાય છે.
ક્રિકેટમાં 'નો રિઝલ્ટ' (No Result) એટલે શું?
ક્રિકેટમાં, 'નો રિઝલ્ટ' એવી પરિસ્થિતિને સૂચવે છે જેમાં પૂરતી રમત થઈ શકતી નથી અને વિજેતા નક્કી કરવા માટે જરૂરી ઓવરો પૂરી થઈ શકતી નથી. આવી સ્થિતિ સામાન્ય રીતે મર્યાદિત ઓવરોની મેચોમાં વરસાદ, ખરાબ હવામાન, અપૂરતો પ્રકાશ અથવા અન્ય કારણોસર સર્જાય છે. ODI અને T20 મેચોમાં, જો વરસાદને કારણે રમત અટકી જાય અને જરૂરી લઘુત્તમ ઓવરો પૂરી ન થાય, તો મેચને 'નો રિઝલ્ટ' જાહેર કરવામાં આવે છે. પરિણામે, કોઈ પણ ટીમને જીત કે હાર મળતી નથી; ટુર્નામેન્ટના નિયમો મુજબ, સામાન્ય રીતે બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવે છે. 'નો રિઝલ્ટ'ને 'ટાઈ' (બરાબરી) ગણવામાં આવતું નથી.
ક્રિકેટના વિવિધ ફોર્મેટમાં ભારતના પ્રથમ કેપ્ટન કોણ હતા?
ક્રિકેટના વિવિધ ફોર્મેટમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરનારા પ્રથમ કેપ્ટનોનો ઇતિહાસ અનોખો છે. સી.કે. નાયડુ ભારતના પ્રથમ ટેસ્ટ કેપ્ટન હતા; તેમણે 1932માં ઈંગ્લેન્ડ સામે રમાયેલી ભારતની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. અજીત વાડેકર ભારતના પ્રથમ વન-ડે (ODI) કેપ્ટન હતા અને તેમણે 1974માં ઈંગ્લેન્ડ સામે રમાયેલી ભારતની પ્રથમ વન-ડે મેચમાં ટીમની આગેવાની કરી હતી. બીજી તરફ, વીરેન્દ્ર સેહવાગ ભારતના પ્રથમ T20 ઇન્ટરનેશનલ કેપ્ટન હતા; તેમણે 2006માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમાયેલી ભારતની પ્રથમ T20I મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. આમ, ત્રણેય ફોર્મેટમાં ભારતના પ્રથમ કેપ્ટનોનો ઇતિહાસ વિશિષ્ટ છે.
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