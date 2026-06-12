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ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કયા ફિલ્ડિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે? જાણો દરેક ફિલ્ડરને શું કહેવામાં આવે છે

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ફિલ્ડિંગ પોઝિશન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ સાથે, અમે સમજાવીશું કે કોઈ ચોક્કસ પોઝિશનમાં ઉભા રહેલા ફિલ્ડરને શું કહેવામાં આવે છે.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 6:51 PM IST

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Explainer: ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતનું સૌથી જૂનું ફોર્મેટ છે. શરૂઆતના દિવસોમાં, ટેસ્ટ મેચના સમયગાળાની કોઈ મર્યાદા નહોતી. 'રેડ-બોલ ક્રિકેટ' પરિણામ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રમાતી હતી. ટેસ્ટ મેચ ચાર કે પાંચ દિવસ સુધી ચાલતી હતી, અને રમતના ઇતિહાસમાં એક સમય એવો પણ હતો જ્યારે તે છ દિવસથી વધુ રમાતી હતી.

ટેસ્ટ મેચો જ્યારે છ દિવસની હતી ત્યારે ખૂબ જ રોમાંચક રહેતી હતી. તે સમયે, મેચની વચ્ચે એક નિશ્ચિત આરામનો દિવસ રહેતો હતો. આ વિરામ બંને ટીમોના ખેલાડીઓને સ્વસ્થ થવાની તક આપતો હતો, જેનાથી તેઓ મેદાનમાં પાછા ફરવા અને આક્રમક રમત શૈલી દર્શાવી શકતા હતા. સમય જતાં ટેસ્ટ ક્રિકેટનો વિકાસ થયો છે. આજકાલ, ટેસ્ટ મેચો પાંચ દિવસમાં રમાય છે, જેમાં દરેક ટીમને બે ઇનિંગ્સ મળે છે. વધુમાં, આધુનિક ટેસ્ટ મેચોમાં પરિણામો ક્યારેક ફક્ત બે કે ત્રણ દિવસમાં નક્કી થઈ જાય છે. ક્રિકેટના આધુનિકીકરણથી, ટેસ્ટ ક્રિકેટનું મૂળભૂત સ્વરૂપ બદલાવાનું શરૂ થયું છે.

FILE PHOTO: NZ VS ENG
FILE PHOTO: NZ VS ENG (GETTY IMAGES)

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌપ્રથમ વન ડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) ક્રિકેટ દ્વારા પરિવર્તન આવ્યું. રંગીન કપડાં અને 50 ઓવરની મેચોની રજૂઆતથી ટેસ્ટ ક્ષેત્રે ODI ના ઝડપી ગતિવાળા સ્વભાવનો સમાવેશ થયો. ત્યારબાદ, T20 ક્રિકેટે ફોર્મેટમાં સંપૂર્ણપણે ક્રાંતિ લાવી દીધી છે. આજે, વિશ્વભરના ક્રિકેટરો T20 ક્રિકેટ રમે છે. આ ખેલાડીઓ T20 ક્રિકેટની હાઇ-ઓક્ટેન શૈલીમાં એટલા ડૂબી ગયા છે કે તેનો પ્રભાવ હવે ટેસ્ટ મેચોમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. આધુનિક ક્રિકેટરો ઘણીવાર ટેસ્ટમાં આક્રમક, વિસ્ફોટક બેટિંગ શૈલી અપનાવે છે, જેનો હેતુ ઝડપથી રન બનાવવા અને બોલરો પર હુમલો કરવાનો છે. ખાસ કરીને ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમે તેમના "બેઝબોલ" અભિગમ દ્વારા ટેસ્ટ ક્રિકેટને T20 જેવી કંઈકમાં રૂપાંતરિત કરી છે.

FILE PHOTO: IND VS ENG
FILE PHOTO: IND VS ENG (GETTY IMAGES)

ટેસ્ટ ક્રિકેટની શરૂઆતથી, ફોર્મેટમાં વિવિધ પ્રકારની ફિલ્ડિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તે અનોખું છે કારણ કે તેમાં અપરંપરાગત ફિલ્ડિંગ સેટઅપ્સ છે - જેમ કે સમગ્ર ફિલ્ડિંગ યુનિટ એક જ બેટ્સમેનને ઘેરી લેવું. તો, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કયા ફિલ્ડિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે, અને આ ફિલ્ડરો માટે ચોક્કસ ભૂમિકાઓ અને નામો શું છે? ચાલો આજે આનું અન્વેષણ કરીએ.

FILE PHOTO: IND VS ENG
FILE PHOTO: IND VS ENG (GETTY IMAGES)

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વપરાતી ફિલ્ડિંગ પોઝિશન્સ

આધુનિક ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, વિવિધ પ્રકારની ફિલ્ડિંગ પોઝિશન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પોઝિશન્સ બેટ્સમેન, બોલર અને મેચની પરિસ્થિતિના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. ચાલો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વપરાતી ફિલ્ડિંગ પોઝિશન્સ પર એક નજર કરીએ.

What are the test fielding positions in cricket?
What are the test fielding positions in cricket? (ETV BHARAT)
What are the test fielding positions in cricket?
What are the test fielding positions in cricket? (ETV BHARAT)
What are the test fielding positions in cricket?
What are the test fielding positions in cricket? (ETV BHARAT)

વધુમાં, 'સીધો હિટ' ફિલ્ડર બેટ્સમેનની સામે - ખાસ કરીને વિકેટની સામે - સીધા શોટથી બચાવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, ફિલ્ડરોને મેદાન પર ગમે ત્યાં મૂકી શકાય છે; આ ફોર્મેટમાં 30-યાર્ડ સર્કલ પ્રતિબંધો અથવા સફેદ બોલ ક્રિકેટમાં જોવા મળતા ચોક્કસ ફિલ્ડિંગ નિયમોનું પાલન કરવાની જરૂર નથી.

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