પાકિસ્તાનને હઠીલું વલણ તેને મોંઘુ પડશે, શું ICC કરશે કાર્યવાહી? ટીમ ઈન્ડિયાને 'આ રીતે' થશે ફાયદો
T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા પાકિસ્તાને એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેઓ 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરશે.
Published : February 2, 2026 at 1:52 PM IST
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવામાં હવે વધુ સમય બાકી નથી. ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સહ-યજમાન આ ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. જોકે, ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ પાકિસ્તાને એક નવો નાટક રચ્યું છે. 1 ફેબ્રુઆરીએ, પાકિસ્તાન સરકારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને આગામી વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપી હતી, પરંતુ તેણે 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય પાકિસ્તાન માટે કેટલો મોંઘો પડશે તે ટૂંક સમયમાં જાણી શકાશે. પરંતુ ચાલો જાણીએ કે આનાથી ટીમ ઈન્ડિયાને શું ફાયદો થશે.
પાકિસ્તાનના બહિષ્કારથી ટીમ ઈન્ડિયાને ફાયદો થશે: ભારત અને પાકિસ્તાન વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ Aમાં છે. ચારેય ગ્રુપમાં પાંચ ટીમો છે, જેમાંથી બે સુપર 8 સ્ટેજમાં આગળ વધશે. પાકિસ્તાનના બહિષ્કારનો અર્થ એ છે કે ભારતને આ મેચમાંથી બે પોઈન્ટ મળશે, જેનાથી સુપર 8 સ્ટેજમાં ભારતનો માર્ગ નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનશે. ICC ની રમતની સ્થિતિ અનુસાર, બહિષ્કાર પાકિસ્તાનના રન રેટ પર અસર કરશે, જ્યારે ભારતનું પ્રદર્શન સુધરશે. કલમ 16.10.7 મુજબ, જો પાકિસ્તાન 20 ઓવરમાં 0 પર આઉટ થઈ જાય, તો ભારતની એક પણ ઓવર ગણાશે નહીં. આના પરિણામે પાકિસ્તાનનો રન રેટ નેગેટિવ ઝોનમાં જઈ શકે છે. ગ્રુપ A માં ભારત, પાકિસ્તાન, નામિબિયા, નેધરલેન્ડ અને યુએસએનો સમાવેશ થાય છે. જો પાકિસ્તાન તેની બાકીની મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કરે છે, તો તે સુપર 8 માં પહોંચી શકે છે.
પાકિસ્તાન 7 ફેબ્રુઆરીએ તેની પહેલી મેચ રમશે: જો પાકિસ્તાન આ વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરે છે, તો ભારતને સંપૂર્ણ પોઈન્ટ મળશે, પરંતુ ICC PCB પર દંડ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. પાકિસ્તાન 7 ફેબ્રુઆરીએ નેધરલેન્ડ્સ સામે તેના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે, ત્યારબાદ 10 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ અને 18 ફેબ્રુઆરીએ નામિબિયા સામે મેચ રમશે. પાકિસ્તાન કોલંબોના SSC સ્ટેડિયમમાં તેની બધી મેચ રમશે.
ICC પાકિસ્તાન પર પ્રતિબંધ મૂકી શકે છે: પાકિસ્તાનના બહિષ્કાર બાદ, ICC તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે. ICC પાકિસ્તાન પર વિવિધ પ્રતિબંધો લાદી શકે છે. ICC ભવિષ્યમાં પાકિસ્તાનને દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમવાથી સસ્પેન્ડ કરી શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે કોઈપણ ટીમ પાકિસ્તાન સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમી શકશે નહીં. વધુમાં, વિદેશી ખેલાડીઓને પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) માં ભાગ લેવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે અને આ ખેલાડીઓને NOC આપવામાં આવશે નહીં. વધુમાં, પાકિસ્તાન ટીમને એશિયા કપમાં ભાગ લેવાથી પણ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે.
