'સંજુને કેપ્ટન બનાવો...' CSKની હાર બાદ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે રુતુરાજ ગાયકવાડ પર સવાલ ઉઠાવ્યા
આ સિઝનમાં CSK રુતુરાજ ગાયકવાડની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ સંઘર્ષ કરી રહી હોય તેવું લાગે છે. પરિણામે, એક ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે તેને કેપ્ટનશીપમાંથી દૂર કરવાની વાત કરી છે.
Published : May 19, 2026 at 3:11 PM IST
IPL 2026: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે, આ સિઝન રુતુરાજ ગાયકવાડની કેપ્ટનશિપ હેઠળ અપેક્ષા મુજબ આગળ વધી નથી. અત્યાર સુધી રમાયેલી 13 મેચોમાંથી, ટીમે 6 માં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે 7 માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ સમગ્ર સિઝન દરમિયાન બેટ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, અને હવે તેમના નેતૃત્વ પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. એક ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે ગાયકવાડની કેપ્ટનશિપ પર સવાલ ઉઠાવતા, ટીમની કમાન સંજુ સેમસનને સોંપવાનું સૂચન કર્યું છે. ચાલો જોઈએ કે તેમનું બીજું શું કહેવું હતું.
સંજુ સેમસનને કેપ્ટન બનાવો
ક્રિકબઝ સાથે વાત કરતા, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મનોજ તિવારીએ રૂતુરાજ ગાયકવાડ વિશે ચર્ચા કરતા કહ્યું, "આગામી સિઝનમાં તે ટીમનો કેપ્ટન રહેશે કે નહીં તે જોવું ખૂબ જ રસપ્રદ રહેશે. આનું કારણ એ છે કે મને લાગે છે કે સંજુ સેમસન આગામી સિઝનમાં ટીમનો કેપ્ટન રહેશે, અને તે ટીમ માટે પણ એક યોગ્ય નિર્ણય હશે. જો ચેન્નાઈ ફ્રેન્ચાઇઝે તેને બોર્ડમાં લાવ્યો છે, તો તેની પાછળ ચોક્કસપણે કોઈ ચોક્કસ કારણ હશે. ગાયકવાડ બે સિઝનથી ટીમનું કેપ્ટનશિપ કરી રહ્યો છે, જેના કારણે તે આ સિઝનમાં પણ કેપ્ટન તરીકે ચાલુ રહ્યો. આગામી સિઝનમાં, ટીમની કેપ્ટનશિપ સંજુને સોંપવામાં આવી શકે છે."
Gaikwad too slow for T20s? @tiwarymanoj, @imohitsharma18 & @gauravkapur share their thoughts #IPL2026 #CSKvSRH @GoogleIndia pic.twitter.com/Iu1hqaMua5— Cricbuzz (@cricbuzz) May 18, 2026
ગાયકવાડના ફોર્મ પર સવાલો ઉઠ્યા
IPL 2026 માં, રુતુરાજ ગાયકવાડે તેની કેપ્ટનશીપમાં ઘણી ભૂલો કરી છે, જેના પરિણામે ટીમ હવે પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે અન્ય ટીમો તરફ જોઈ રહી છે. તેના કેટલાક નિર્ણયોની તપાસ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, સમગ્ર સીઝન દરમિયાન તેનું બેટ શાંત રહ્યું છે. તેના પર કેપ્ટનશીપનું દબાણ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ સીઝનમાં ચેન્નાઈ માટે રમતા, તેણે 29.18 ની સરેરાશથી માત્ર 321 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ ફક્ત 120 જે ચિંતાનું સૌથી મોટું કારણ રહ્યું છે.
ક્રિકબઝ સાથે વાત કરતા, મનોજ તિવારીએ રુતુરાજ ગાયકવાડ પર ટિપ્પણી કરી, "રુતુરાજ ધોની દ્વારા છોડવામાં આવેલી ખાલી જગ્યા ભરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, પરંતુ મારા મતે, કોઈ પણ ખરેખર તેનું સ્થાન લઈ શકતું નથી. તેણે પોતાની રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, અને આમ કરવા માટે, તેણે પોતાની કુશળતા પર કામ કરવું જોઈએ. તેણે પોતાની ભૂલો ઓળખવાની જરૂર છે. તો જ તે આગામી સિઝનમાં કેપ્ટનશીપ માટે પોતાને તૈયાર કરી શકશે."
