ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લઈને સીઝનના ખેલાડીઓએ આપ્યા મત, રવિવારે પાકિસ્તાન ક્યારેય નથી જીત્યું: ખેલાડી
ભારત-પાકિસ્તાનની મેચને લઈને સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાહ અને રાહમાં ક્રિકેટના ખેલાડીઓ હશે, ત્યારે ભાવનગર ડિસ્ટ્રીકટના સિનિયર સીઝનના ખેલાડીઓ સાથે ETV BHARAT એ વાતચીત કરી હતી.
Published : February 15, 2026 at 2:00 PM IST
ભાવનગર: આજે શ્રીલંકામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વર્લ્ડ કપની મેચનો મુકાબલો થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં ચાલતી સિનિયર ડિસ્ટ્રિક્ટની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં આવેલા ખેલાડીઓ સાથે ઇટીવી ભારતે ભારત પાકિસ્તાનની મેચને પગલે વાતચીત કરી હતી. આવતીકાલની મેચને લઈને હાલના સિનિયર ડિસ્ટ્રિક્ટના ખેલાડીઓએ પોતાના મત વ્યક્ત કર્યા હતા. ખેલાડીઓએ પોતાના બેટ્સમેન અને બોલરોને ટીમને પગલે પોતાના મત વ્યક્ત કર્યા છે.
અભિષેક અને સૂર્યકુમાર રમે તેવી અપેક્ષા
સિનિયર ડિસ્ટ્રિક્ટના ગીર સોમનાથના ખેલાડી નયન કેસવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, આવતીકાલે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ છે. આઠમો મુકાબલો છે પાકિસ્તાન સામે. તેમાં સૂર્ય કુમાર યાદવ અને અભિષેક શર્મા હાઈએસ્ટ રહેશે. આવતીકાલે સંડે છે પણ અમારી મેચ પૂરી થઈ ગઈ છે અમે પણ રેસ્ટમાં હશુ. આપણે ક્યારેય સન્ડેના દિવસે પાકિસ્તાનની સામે હાર્યા નથી એટલે કાલે આપણે જીતશું. ત્યારે ખેલાડી અભિજીત ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, મેચને લઈને કહેવાય કે આપણા બોલરો પાકિસ્તાન ઉપર હાવી થશે. બુમરાહને રમાડવો જરૂરી છે ચક્રવર્તીને રમાડવો જરૂરી છે. મારું કહેવાનું છે કે આપણે જીતીએ અને પાકિસ્તાનને હરાવીએ.
શ્રીલંકામાં પાકિસ્તાન ઘણી વખત રમ્યું છે મેચો
વેરાવળના ખેલાડી વિરાજ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, ભારત પાકિસ્તાનની આપણી હિસ્ટ્રી જોઈએ તો અભિષેક શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ અત્યારે હાલ ફોર્મમાં છે. પરંતુ બીજી તરફ પાકિસ્તાનના બોલરો શાદાબ, અબરાર જે તેના સારા સ્પીનર છે. પાકિસ્તાન ઘણી વખત લંકાની સામે શ્રીલંકાની પીચ ઉપર મેચો રમેલું છે તેથી તેનો અનુભવ તેની પાસે સારો હશે. ત્યારે આપણી ટીમમાં પણ સારા સ્પીનરો છે. પાકિસ્તાનની ટીમ અને આપણી વચ્ચે રસાકસી ભરી મેચ થવાની શક્યતા છે. આપણે ઇચ્છીએ કે આપણે આવતીકાલે જીત મેળવીએ.
When India meets Pakistan, it’s never just a game! 🇮🇳🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
With pride in every stride, #TeamIndia look to repeat history and make it 8-1 vs Pakistan! 👊💙
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Y7Qd2REF8R
ડિસ્ટ્રીક્ટના ખેલાડીઓએ મત વ્યક્ત કર્યા મેચ પગલે
સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબમાં ચાલતી સિનિયર ડિસ્ટ્રિક્ટ ટુર્નામેન્ટમાં આવેલા ખેલાડીઓએ પોતાના મત રજૂ કર્યા હતા. ત્યારે સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ ક્લબના પ્રમુખ તરીકે રહી ચૂકેલા પ્રકાશ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આપણે હાલ ડીસ્ટ્રીકની મેચ હતી અને યંગસ્ટરો વચ્ચે રસાકસી ભરી મેચ પણ યોજાઈ હતી. ત્યારે આવતીકાલે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ છે ત્યારે ભારત જીતવાનું છે યુદ્ધ હોય કે મેચ ભારત ક્યારેય હાર્યું નથી, ત્યારે ખેલાડી જય ભુતે જણાવ્યું હતું કે ભારત પાકિસ્તાનની મેચની જે હિસ્ટ્રી છે તે પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો અભિષેક શર્માની આપણને ખબર જ છે તેની માટે કશું બોલવાની જરૂર રહેતી નથી. પરંતુ તેની સામે સાથ આપવા ટકશે કોણ તેના ઉપર નજર રહેશે.
