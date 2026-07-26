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CWG 2026 માં અંગ્રેજ જિમ્નાસ્ટ સાથે દુ:ખદ ઘટના, માથાના ભાગે જમીન પર પટકાયો

સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં અંગ્રેજ જિમ્નાસ્ટ ગેબ્રિયલ લેંગટન સાથે એક દુ:ખદ ઘટના બની.

જિમ્નાસ્ટ ગેબ્રિયલ લેંગટન
જિમ્નાસ્ટ ગેબ્રિયલ લેંગટન (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 7:07 PM IST

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Gabriel Langton: સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય ચાહકો તેમના દેશના ખેલાડીઓના પ્રદર્શન પર ઉત્સુકતાથી નજર રાખી રહ્યા છે, ત્યારે જિમ્નાસ્ટિક્સ ઇવેન્ટ દરમિયાન ઇંગ્લિશ જિમ્નાસ્ટ ગેબ્રિયલ લેંગટન સાથે એક ગંભીર અકસ્માત થયો. પુરુષોની ટીમ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ માટે પોતાનો હાઇ-બાર રૂટિન પ્રદર્શન કરતી વખતે, લેંગટન અચાનક પોતાનું સંતુલન ગુમાવી બેઠો અને જમીન પર માથા અને ગરદનના ભાગે ફટકા સાથે પડી ગયો. આ પતન જોઈને દર્શકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા; એક તબીબી ટીમે તાત્કાલિક તેમની તપાસ કરી અને તેમને હોસ્પિટલ લઈ ગયા.

ગેબ્રિયલ લેંગટનનું હોસ્પિટલમાં કરાયું સ્કેન

૨૦૨૬ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં હાઈ બાર પર પ્રદર્શન કરતી વખતે, ગેબ્રિયલ લેંગટન એક હાથથી બાર સાથે યોગ્ય રીતે જોડાઈ શક્યા નહીં; તેમણે પોતાનું સંતુલન ગુમાવ્યું અને માથા અને ગરદનથી જમીન પર પડી ગયા. તેમને તાત્કાલિક સ્થળ પર તબીબી મૂલ્યાંકન માટે લઈ જવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ સ્કેન માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા; ESPN અનુસાર, અહેવાલોમાં કોઈ ગંભીર ઈજાઓ જાહેર થઈ નથી. ઘટના બાદ ઈંગ્લેન્ડની ટીમ દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં પુષ્ટિ મળી છે કે લેંગટનના અનેક સ્કેન કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં સકારાત્મક પરિણામો આવ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે તેમને કોઈ ગંભીર ઈજાઓ થઈ નથી અને ટૂંક સમયમાં તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવશે. લેંગટન ૨૦૨૬ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ઈંગ્લેન્ડની જિમ્નેસ્ટિક્સ ટીમમાં છેલ્લી ઘડીએ ઉમેરાયા હતા, જેમણે ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા મેક્સ વ્હિટલોકનું સ્થાન લીધું હતું, જેમણે ઈજાને કારણે નામ પાછું ખેંચી લીધું હતું.

ઇંગ્લેન્ડે ત્રણ દિવસમાં 15 મેડલ જીત્યા

ઇંગ્લેન્ડે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના પ્રથમ ત્રણ દિવસમાં કુલ 15 મેડલ મેળવ્યા છે, જે મેડલ ટેલીમાં બીજા ક્રમે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 12 ગોલ્ડ સહિત કુલ 23 મેડલ સાથે ટોચના સ્થાને છે. દરમિયાન, ભારત એક બ્રોન્ઝ મેડલ સાથે 10મા સ્થાને છે, જોકે ચોથા દિવસે વિવિધ ઇવેન્ટ્સ યોજાતાં આ ટેલીમાં વધારો થવાની ધારણા છે.

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ENGLAND GYMNAST GABRIEL LANGTON
MENS GYMNASTICS FINAL
COMMONWEALTH GAMES 2026
GYMNAST SCARY FALL
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