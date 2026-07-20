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IND vs ENG: ભારત ત્રીજી વનડે 27 રનથી હાર્યું, ઇંગ્લેન્ડે વનડે શ્રેણી 2-1થી જીતી

લોર્ડ્સ ખાતે રમાયેલી ત્રીજી વનડેમાં રોહિત શર્માની સદી ભારતને જીત અપાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ. ઇંગ્લેન્ડે યજમાન ટીમને 27 રનથી હરાવીને શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી.

ENG BEAT IND BY 27 RUNS AT LORDS
ENG BEAT IND BY 27 RUNS AT LORDS (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 9:08 AM IST

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IND vs ENG: T20I શ્રેણી પછી, ભારતને ઇંગ્લેન્ડમાં ODI શ્રેણીમાં પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ઇંગ્લેન્ડે લોર્ડ્સમાં ત્રીજી અને નિર્ણાયક ODIમાં ભારતને 27 રનથી હરાવ્યું, શ્રેણી 2-1થી જીતી. પહેલા બેટિંગ કરતા, ઇંગ્લેન્ડે બેન ડકેટની સદી અને જેકબ બેથેલ અને જો રૂટની શાનદાર ઇનિંગ્સને કારણે 387 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, ટીમ ઇન્ડિયા 7 વિકેટે 360 રન જ બનાવી શકી. ભારત તરફથી રોહિત શર્માએ 138 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી. શુભમન ગિલે 77 રન અને વિરાટ કોહલીએ 74 રન બનાવ્યા, પરંતુ તેઓ ટીમને જીત તરફ દોરી શક્યા નહીં. ટીમ ઇન્ડિયાનો મિડલ ઓર્ડર પણ નિરાશ થયો. જો ભારતીય બોલરોએ આટલા રન ન આપ્યા હોત, તો કદાચ ભારત મેચ હારી ન ગયું હોત.

ગિલ અને રોહિત શર્માએ શરૂ શાનદાર શરુઆત આપી

ઇંગ્લેન્ડના 388 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઇન્ડિયાની ઇનિંગ્સ કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને રોહિત શર્માએ શરૂ કરી હતી. બંને ઓપનરોએ મજબૂત શરૂઆત આપી હતી અને 24 ઓવર સુધી વિકેટ ગુમાવી ન હતી. તેમણે પહેલી વિકેટ માટે 147 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી હતી, પરંતુ પછી આદિલ રશીદે શુભમન ગિલને આઉટ કરીને ભારતને પહેલો ઝટકો આપ્યો હતો. ગિલે 84 બોલમાં 77 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

રોહિત અને કોહલીએ 113 રનની ભાગીદારી કરી

પછી, લોર્ડ્સમાં, બે દિગ્ગજ ભારતીય બેટ્સમેન, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ બાજી સંભાળી અને બીજી વિકેટ માટે 113 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી. રોહિતે પોતાના જૂના, ખતરનાક ફોર્મને ફરીથી જીવંત કર્યો. હિટમેને અંગ્રેજી બોલરોને બરબાદ કરી દીધા, પરંતુ પછી કેપ્ટન હેરી બ્રુકે 39મી ઓવર યુવાન જેકબ બેથેલને સોંપી.

રોહિત લોર્ડ્સમાં વનડે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી

બેથેલે ચોથા બોલ પર રોહિત શર્માને આઉટ કરીને ભારતને મોટો ફટકો આપ્યો. રોહિતે 110 બોલમાં 138 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 17 ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. રોહિત લોર્ડ્સમાં વનડે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો. રોહિતના આઉટ થયા પછી, ઇશાન કિશન અને શ્રેયસ ઐયર પણ એક પછી એક આઉટ થયા. સેમ કુરને 44મી ઓવરમાં ભારતને બે મોટા ઝટકા આપ્યા, જેમાં સ્કોર 304 હતો. કુરેને ઓવરના ત્રીજા બોલ પર ઇશાન કિશનને 14 રન પર આઉટ કર્યો. પછી, છેલ્લા બોલ પર, શ્રેયસ ઐયર આઉટ થયો, જેના કારણે ઐયર એક પણ રન બનાવ્યા વિના રહી ગયો.

કોહલીએ 60 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા

ત્યારબાદ, 46મી ઓવરમાં, સેમ કુરને વિરાટ કોહલીને આઉટ કરીને ટીમ ઈન્ડિયાને મેચમાંથી બહાર કરી દીધી. કોહલી 60 બોલમાં 74 રન બનાવીને આઉટ થયો, જેમાં તેણે ચાર ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. કોહલીના આઉટ થયા પછી, ભારતે વિકેટ ગુમાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. કેએલ રાહુલે 12, અક્ષર પટેલે બે રન બનાવ્યા, અને બ્રાર અને અર્શદીપ સિંહ 18-18 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. ઈંગ્લેન્ડ તરફથી સેમ કરને ચાર વિકેટ લીધી.

ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ 3 વિકેટે 387 રન બનાવ્યા

ભારત સામેની આ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 3 વિકેટે 387 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી બેન ડકેટે સૌથી વધુ 141 રનની શાનદાર સદી ફટકારી. જેકબ બેથેલે 91 રન બનાવ્યા. જો રૂટે અણનમ 74 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જોસ બટલરે માત્ર 11 બોલમાં અણનમ 41 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. ભારત તરફથી પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણાએ બે વિકેટ લીધી, જ્યારે પ્રિન્સ યાદવે એક વિકેટ લીધી.

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