ENG-W vs SA-W: દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઇંગ્લેન્ડને 320 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, લૌરા વોલ્વાર્ડેના શાનદાર 169 રન

ENG-W vs SA-W પહેલી સેમિ-ફાઇનલ: મહિલા વર્લ્ડ કપની પહેલી સેમિફાઇનલમાં, ઇંગ્લેન્ડને દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી જીતવા માટે 320 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો છે.

ENG-W vs SA-W પહેલી સેમિ-ફાઇનલ
ENG-W vs SA-W પહેલી સેમિ-ફાઇનલ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની પહેલી સેમિફાઇનલ મેચ આજે ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 319 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડે 169 રનની મેરેથોન ઇનિંગ રમી. ઇંગ્લેન્ડને ફાઇનલમાં ક્વોલિફાય થવા માટે હવે 320 રનની જરૂર છે.

વોલ્વાર્ડ અને બ્રિટ્સ વચ્ચે ઉત્તમ ભાગીદારી

દક્ષિણ આફ્રિકા માટે કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડ અને તાઝમિન બ્રિટ્સે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. તેમણે 22.2 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 116 રન બનાવ્યા. ટીમને તાઝમિન બ્રિટ્સના રૂપમાં પહેલો ફટકો પડ્યો. તેણીએ 65 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 45 રન બનાવ્યા. આ પછી, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ત્રણ રનની અંદર બે વધુ વિકેટ ગુમાવી દીધી, જેના કારણે તેમનો સ્કોર 3 વિકેટે 119 રન થઈ ગયો.

કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડે મેરેથોન ઇનિંગ રમી

મેરિજન કેપે કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડ સાથે મળીને ઇનિંગનું નેતૃત્વ કર્યું. કેપે 33 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 45 રનનું યોગદાન આપ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે કેપ્ટન લૌરાએ સદી ફટકારી, ટીમને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડી. તેણીએ 115 બોલમાં 15 ચોગ્ગા સાથે 100 રન પૂરા કર્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 143 બોલમાં 20 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા સાથે 169 રન બનાવ્યા. તેણી એલિસ કેપ્સીના બોલ પર લોરેન બેલ દ્વારા કેચ આઉટ થઈ.

લૌરા વોલ્વાર્ડે (IANS)

સોફી એક્લેસ્ટોને 4 વિકેટ લીધી

આ ઇનિંગ સાથે, તેણીએ 5000 વનડે રન પણ પૂર્ણ કર્યા. તે આવું કરનારી પ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકન અને છઠ્ઠી આંતરરાષ્ટ્રીય બેટ્સમેન બની. ક્લો ટ્રાયોને 33 રન બનાવ્યા, અને ડી ક્લાર્કે ટીમ માટે 11 રન બનાવ્યા. ઇંગ્લેન્ડ માટે ડાબોડી સ્પિનર ​​સોફી એક્લેસ્ટોન બોલરોની પસંદગી હતી, તેણે 10 ઓવરમાં 44 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી.

વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ (મહિલા) માટે સૌથી વધુ વિકેટો

  • 37 - સોફી એક્લેસ્ટોન (16 ઇનિંગ્સ)*
  • 37 - કેરોલ હોજેસ (24 ઇનિંગ્સ)
  • 36 - ક્લેર ટેલર (25 ઇનિંગ્સ)
  • 34 - અન્યા શ્રુબસોલ (22 ઇનિંગ્સ)

ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. મેચની શરૂઆતમાં, ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન નેટ સાયવર-બ્રન્ટ અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડ ટોસ કરવા આવી હતી. ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, દક્ષિણ આફ્રિકાને પહેલા બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું.

ટોસમાં બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું તે જાણો

ટોસ જીત્યા પછી, ઇંગ્લેન્ડની કેપ્ટન નેટ સાયવર-બ્રન્ટે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરવા માંગીએ છીએ, પહેલા બોલથી તેમના પર દબાણ લાવવા માંગીએ છીએ, અને પછી લાઇટમાં પીછો કરવા માંગીએ છીએ. અમારી ટીમ પણ એવી જ છે. તે થોડી પીડા સાથે રમશે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. પ્રક્રિયા પર વિશ્વાસ કરો, તમે જે કર્યું છે તેના પર વિશ્વાસ કરો અને આ તકનો આનંદ માણો."

દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડે કહ્યું, "અમે પણ પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા. અમે આજે એક વધારાના બેટ્સમેન સાથે રમી રહ્યા છીએ. ક્લાસની જગ્યાએ બોશ આવ્યો છે. આશા છે કે, આજે અમે પહેલા બેટિંગ કરીને સારું પ્રદર્શન કરીશું. આખરે, બધું જીતવા વિશે છે."

ENGLAND W VS SOUTH AFRICA W
WOMENS WORLD CUP 2025
ENG VS SA

