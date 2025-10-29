ENG-W vs SA-W: આજે ઇંગ્લેન્ડ -દ.આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ સેમિફાઇનલ, ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી
મહિલા વર્લ્ડ કપની પહેલી સેમિફાઇનલ ગુવાહાટીમાં ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહી છે.
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની પહેલી સેમિફાઇનલ આજે ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન નેટ સાયવર-બ્રન્ટ અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડ ટોસ કરવા આવી હતી. ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, દક્ષિણ આફ્રિકાને પહેલા બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું.
ટોસમાં બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું તે જાણો.
ટોસ જીત્યા પછી, ઇંગ્લેન્ડની કેપ્ટન નેટ સાયવર-બ્રન્ટે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરવા માંગીએ છીએ, પહેલા બોલથી તેમના પર દબાણ લાવવા માંગીએ છીએ અને પછી લાઇટમાં પીછો કરવા માંગીએ છીએ. અમારી ટીમ સમાન છે. તેઓ થોડી પીડા સાથે રમશે, પરંતુ તેઓ સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. પ્રક્રિયા પર વિશ્વાસ કરો, તમે જે કર્યું છે તેના પર વિશ્વાસ કરો અને આ તકનો આનંદ માણો."
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડે કહ્યું, "અમે પણ પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા. આજે અમે એક વધારાના બેટ્સમેન સાથે રમી રહ્યા છીએ. ક્લાસની જગ્યાએ બોશ આવ્યો છે. આશા છે કે, આજે અમે પહેલા બેટિંગ કરીને સારું પ્રદર્શન કરીશું. આખરે, બધું જીતવા વિશે છે."
ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા પ્લેઇંગ ઇલેવન
ઇંગ્લેન્ડ: એમી જોન્સ (વિકેટકીપર), ટેમી બ્યુમોન્ટ, હીથર નાઈટ, ડેનિયલ વ્યાટ-હોજ, નેટ સાયવર-બ્રન્ટ (કેપ્ટન), સોફિયા ડંકલી, એલિસ કેપ્સી, ચાર્લોટ ડીન, સોફી એક્લેસ્ટોન, લિન્સે સ્મિથ, લોરેન બેલ.
દક્ષિણ આફ્રિકા: લૌરા વોલ્વાડ્ટ (કેપ્ટન), તાઝમીન બ્રિટ્સ, સુને લુસ, એન્નેરી ડેર્કસેન, એન્નેકે બોશ, મેરિઝાન કેપ્પ, સિનાલો જાફતા (વિકેટકીપર), ક્લો ટ્રાયોન, નાદીન ડી ક્લાર્ક, અયાબોંગા ખાકા, નોનકુલુલેકો મ્લાબા.
