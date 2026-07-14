ENG VS IND: ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને બેટીંગ પસંદ કરી, કોહલી- રોહિત અને બુમરાહની ટીમમાં એન્ટ્રી
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે બર્મિંગહામમાં પ્રથમ વનડે રમાઈ રહી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં રમાયેલી પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં ઇંગ્લેન્ડે ભારતને 4-0થી હરાવ્યું હતું.
Published : July 14, 2026 at 3:51 PM IST
ENG VS IND: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની વનડે શ્રેણી આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચ બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ શ્રેણીમાં ફરી એકવાર બધાની નજર વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પર રહેશે. જસપ્રીત બુમરાહ પણ લાંબા સમય પછી વનડે મેચમાં રમતા જોવા મળશે. વિરાટ કોહલી ઈજાને કારણે અફઘાનિસ્તાન સામેની છેલ્લી વનડે શ્રેણીમાં રમ્યો ન હતો. તે ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી પાછો ફર્યો છે. ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારત વિદેશમાં તેની પ્રથમ વનડે શ્રેણી જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. ઇંગ્લેન્ડે એક દિવસ પહેલા આ મેચ માટે પ્રથમ પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી હતી.
આ ODI શ્રેણી માટે, ભારતીય ટીમ પાસે રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને કેએલ રાહુલ જેવા મજબૂત બેટિંગ લાઇનઅપ છે, જે કોઈપણ મેચનો પાયો ફેરવવા માટે સક્ષમ છે. ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ લાંબા સમય પછી ફોર્મેટમાં પાછો ફર્યો છે. તે 2023 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી પહેલીવાર ODI રમશે. ડાબા હાથનો ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ ચોક્કસપણે ટીમમાં એક નવો પરિમાણ ઉમેરશે. દરમિયાન, હેરી બ્રુકની આગેવાની હેઠળની ઇંગ્લેન્ડની ટીમ T20 શ્રેણી જીત્યા પછી મનોબળમાં ઉંચી હશે. ટીમ ઇન્ડિયા માટે સિલ્વર લાઇન એ છે કે તેઓએ તેમની છેલ્લી ODI શ્રેણીમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું હતું.
🚨 Game on! England win the toss and choose to bat first.— Star Sports (@StarSportsIndia) July 14, 2026
Team sheets are in and 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙄𝙂 𝙏𝙃𝙍𝙀𝙀 𝙖𝙧𝙚 𝙗𝙖𝙘𝙠-#RohitSharma, #ViratKohli & #JaspritBumrah all feature for Team India! 🇮🇳🔥#ENGvIND 1st ODI 👉 Streaming LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/AdyXchtHiM
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેના હેન્ડ-ટુ-હેડ ODI રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, બંને ટીમો 110 વખત એકબીજા સામે આવી છે. આમાંથી ભારતે 61 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે ફક્ત 44 મેચ જીતી છે. આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારતીય ટીમનો હાથ ઉપર છે. વધુમાં, બંને ટીમો વચ્ચેની ત્રણ મેચ કોઈ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ અને બે મેચ ટાઈ રહી. આ નવી ODI શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
ઇંગ્લેન્ડની પ્લેઇંગ 11: જેકબ બેથેલ, બેન ડકેટ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, જોફ્રા આર્ચર, લિયામ ડોસન, જોશ ટંગ, આદિલ રશીદ.
ભારતની પ્લેઈંગ 11: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, ગુરનુર બ્રાર, જસપ્રિત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
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