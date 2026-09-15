ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી પહેલાં ઈંગ્લેન્ડે ભર્યું મોટુ પગલું, ECBનું પ્રતિનિધિમંડળ પહોંચ્યું પાકિસ્તાન
ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ઓક્ટોબરમાં પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા સામે ત્રિકોણીય વન-ડે શ્રેણી રમવાની છે.
Published : September 15, 2026 at 3:23 PM IST
ENGLAND VS PAKISTAN: પાકિસ્તાનમાં યોજાનારી આગામી વન-ડે (ODI) ત્રિકોણીય શ્રેણીની તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઈંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ની એક ટીમ 14 સપ્ટેમ્બરે લાહોર પહોંચી હતી. ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ઓક્ટોબરમાં પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા સામે ત્રિકોણીય વન-ડે શ્રેણી રમવાની છે. આ પ્રવાસ અગાઉ, ECBના પ્રતિનિધિ મંડળે વ્યવસ્થાઓની સમીક્ષા કરવા માટે સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને સુરક્ષા અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજી હતી.
ECBની ટીમે લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમની મુલાકાત લેવાની સાથે સાથે ખેલાડીઓની સુરક્ષા અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ અંગે માહિતી એકત્ર કરી હતી. પ્રતિનિધિમંડળે સ્થાનિક વહીવટી અધિકારીઓ અને સુરક્ષાકર્મીઓ સાથે બેઠકો પણ યોજી હતી. આ પ્રક્રિયા પાકિસ્તાનના પ્રવાસે આવતી વિદેશી ટીમ અગાઉ કરવામાં આવતી નિયમિત સુરક્ષા સમીક્ષાનો એક ભાગ છે.
A high-level England Cricket Board #ECB security team visited Islamabad Club and Rawalpindi Cricket Stadium and showed satisfaction with the security measures.source #PakvENG pic.twitter.com/qMoyPUrerX— Shakir Abbasi (@ShakirAbbasi22) September 15, 2026
18 ઓક્ટોબરથી ODI ત્રિકોણીય શ્રેણીનો પ્રારંભ
લાહોરની મુલાકાત લીધા બાદ, ECBની ટીમ સ્ટેડિયમ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓની સમીક્ષા કરવા માટે રાવલપિંડીનો પ્રવાસ કરશે. આ ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી 18 ઓક્ટોબરથી 31 ઓક્ટોબર દરમિયાન લાહોર અને રાવલપિંડીમાં યોજાનાર છે. શ્રેણીની શરૂઆતની મેચ 18 ઓક્ટોબરે રાવલપિંડીમાં રમાશે, જેમાં પાકિસ્તાનનો મુકાબલો શ્રીલંકા સામે થશે. ત્યારબાદ, 20 ઓક્ટોબરે તે જ સ્થળે પાકિસ્તાનનો સામનો ઈંગ્લેન્ડ સામે થશે. શરૂઆતની મેચો બાદ ટીમો લાહોર જશે, જ્યાં 31 ઓક્ટોબરે શ્રેણીની ફાઈનલ રમાશે. આ પહેલાં, શ્રીલંકાની ટીમ પ્રવાસ માટે પાકિસ્તાન પહોંચશે; તેઓ 4 ઓક્ટોબરે દેશમાં આગમન કરશે અને 9 થી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાવલપિંડીમાં યજમાન ટીમ સામે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી રમશે. ત્યારબાદ, બંને ટીમો ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરશે.
🚨 Pakistan is set to host Sri Lanka and England for T20Is, ODI tri-series and Tests in October and November this year. pic.twitter.com/54AuldgiHX— Cricbuzz (@cricbuzz) August 19, 2026
ઈંગ્લેન્ડ બે વર્ષ બાદ પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે
ઉલ્લેખનીય છે કે પાકિસ્તાનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ઘણા વર્ષો સુધી સ્થગિત રહ્યું હતું. વર્ષ 2009માં લાહોરમાં શ્રીલંકાની ટીમ પર થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ, લાંબા સમય સુધી પાકિસ્તાનની ધરતી પર કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ રમાઈ ન હતી. પરિણામે, પાકિસ્તાને તેની હોમ મેચો UAEમાં રમવાની ફરજ પડી હતી. જોકે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી વિદેશી ટીમો પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરી રહી છે. ઈંગ્લેન્ડની ટીમે છેલ્લે 2024માં પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો હતો.
પાકિસ્તાન ODI ત્રિકોણીય શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યુલ
- 18 ઓક્ટોબર: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, રાવલપિંડી
- 20 ઓક્ટોબર: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, રાવલપિંડી
- 22 ઓક્ટોબર: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, રાવલપિંડી
- 25 ઓક્ટોબર: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, લાહોર
- 27 ઓક્ટોબર: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, લાહોર
- 29 ઓક્ટોબર: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, લાહોર
- 31 ઓક્ટોબર: ફાઈનલ, લાહોર
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