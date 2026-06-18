FIFA વર્લ્ડકપ: ઇંગ્લેન્ડે જીત સાથે કરી શરૂઆત, બે ગોલ ફટકારી કેપ્ટન હેરી કેને રચ્યો ઇતિહાસ
England vs Croatia: ઇંગ્લેન્ડે ક્રોએશિયાને 4-2થી હરાવીને ફિફા વર્લ્ડકપ 2026ની સારી શરૂઆત કરી હતી.
Published : June 18, 2026 at 2:43 PM IST
Harry Kane Record: ઇંગ્લેન્ડે ફિફા વર્લ્ડકપ 2026 કેમ્પેઇનની શરૂઆત શાનદાર જીત સાથે કરી છે. ગુરૂવારે ડલાસના સ્ટેડિયમમાં ગ્રુપ Lની મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ક્રોએશિયાને 4-2થી હરાવ્યું હતું. ઉતાર-ચઢાવ ભરેલા પ્રથમ હાફમાં ચાર ગોલ થયા હતા. કેપ્ટન હેરી કેનના બે ગોલની મદદથી ઇંગ્લેન્ડ બે વખત આગળ થયું હતું જ્યારે ક્રોએશિયાએ માર્ટિન બટુરિના અને પેટાર મૂસાના ગોલથી બરાબરી કરી હતી. તે બાદ ઇંગ્લેન્ડની ટીમે બીજા હાફમાં શાનદાર રમત બતાવી હતી અને બેલિંગમ અને રેશફોર્ડના ગોલની મદદથી જીત મેળવી હતી.
હેરી કેનની મોટી સિદ્ધિ
હેરી કેને ક્રોએશિયા વિરૂદ્ધ બે ગોલ ફટકારી ઇંગ્લેન્ડ માટે રેકોર્ડ બુકમાં નવો અધ્યાય લખ્યો છે. કેન હવે વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ પેનલ્ટી (શૂટઆઉટ છોડીને) ગોલ ફટકારનારો ખેલાડી બની ગયો છે. હેરી કેને કૂલ પાંચ પેનલ્ટી ગોલ કર્યા છે. આ સિવાય કેન ઇંગ્લેન્ડ માટે સૌથી વધુ વર્લ્ડકપ ગોલ (10) કરનારા ખેલાડી લિનેકરના રેકોર્ડની બરાબરી પણ કરી છે.
ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ખેલાડી લિનેકરે મેક્સિકો 1986માં છ ગોલ ફટકારી 'એડીડાસ ગોલ્ડન બુટ' જીત્યો હતો અને તે બાદ ઇટાલી 1990માં ચાર ગોલ કર્યા હતા. બીજી તરફ હેરી કેને 2018ના વર્લ્ડકપમાં છ ગોલ કરીને 'ગોલ્ડન બુટ' જીત્યો હતો પરંતુ તેની ટીમ સેમિ ફાઇનલમાંથી બહાર થઇ ગઇ હતી. તે બાદ કેને 2022 વર્લ્ડકપમાં બે ગોલ કર્યા હતા. આ સિવાય કેન ઇંગ્લેન્ડ માટે અત્યાર સુધી સૌથી વધુ ગોલ ફટકારનાર ખેલાડી છે અને સૌથી વધુ મેચ રમનારા ખેલાડીની યાદીમાં તે સંયુક્ત રીતે ચોથા ક્રમે છે.
Three points for the Three Lions 🏴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
ઇંગ્લેન્ડ માટે વર્લ્ડકપ ગોલ કરનારા ખેલાડી
- હેરી કેન- 12 મેચમાં 10 ગોલ
- ગેરી લિનેકર- 12 મેચમાં 10 ગોલ
- જેફ હર્સ્ટ- 6 મેચમાં 5 ગોલ
- બોબી ચાર્લટન- 14 મેચમાં 4 ગોલ
- માઇકલ ઓવેન- 12 મેચમાં 4 ગોલ
- ડેવિડ બેકહમ- 13 મેચમાં 3 ગોલ
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