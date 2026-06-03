લોર્ડ્સ ટેસ્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડે 12 સભ્યોની ટીમ જાહેર કરી, આ ખેલાડી બે વર્ષ પછી પાછો ફર્યો
ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ લોર્ડ્સ ખાતે રમાશે. આ મેચ માટે ઇંગ્લેન્ડે 12 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : June 3, 2026 at 4:03 PM IST
ENG VS NZ: ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ હાલમાં ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 4 જૂનથી ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ મેદાન પર રમાશે. આ મેચ માટે ઇંગ્લેન્ડે પોતાની 12 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. 26 વર્ષીય એમિલિયો ગે પહેલી ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડ માટે ડેબ્યૂ કરશે. વધુમાં, ફાસ્ટ બોલર સોની બેકરને પણ આ મેચમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે. બીજી તરફ, ફાસ્ટ બોલર ઓલી રોબિન્સન બે વર્ષથી વધુ સમયમાં પોતાની પહેલી ટેસ્ટ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે.
આ ત્રણ ખેલાડીઓ પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર
ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે ગયા મહિને આ શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી હતી. ત્રણ ખેલાડીઓ પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર થયા છે. જેમને બહાર કરવામાં આવ્યા છે તેમાં જેમ્સ રેવનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે આ મેચમાં ડેબ્યૂ કરવાના હતા; વધુમાં, લેગ-સ્પિનર રેહાન અહેમદ અને ઝડપી બોલર મેટ ફિશરને પણ બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. ટેસ્ટ મેચની સવારે પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરવામાં આવશે.
The Test Summer is nearly here 🦁— England Cricket (@englandcricket) June 2, 2026
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બ્રેન્ડન મેક્કુલમનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન
ટીમના મુખ્ય કોચ, બ્રેન્ડન મેક્કુલમના જણાવ્યા અનુસાર, આવતા અઠવાડિયે ખરાબ હવામાનની અપેક્ષા છે. પરિણામે, પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં અંતિમ સ્થાન માટે બે અલગ-અલગ શૈલીના ઝડપી બોલરો વચ્ચે સ્પર્ધા થશે ગુસ એટકિન્સન અને સોની બેકર. આ બેમાંથી ફક્ત એકને જ ટીમમાં તક આપવામાં આવશે. મુખ્ય કોચે જણાવ્યું હતું કે તેઓ પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓના આધારે પોતાનો નિર્ણય લેશે. જો સૂર્ય તેજસ્વી ચમકતો હોય અને પિચ બોલરોને કોઈ સહાય ન આપતી હોય, તો તેઓ વધુ ગતિવાળા બોલરને તક આપવાનું પસંદ કરી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જો આકાશ વાદળછાયું રહે અને હવામાન બોલરોની તરફેણમાં હોય, તો તેઓ પિચની બહાર સ્વિંગ અથવા સીમ ગતિ ઉત્પન્ન કરવામાં સક્ષમ બોલરની પસંદગી કરશે.
કોચે શોએબ બશીરની પ્રશંસા કરી
ઈંગ્લેન્ડના સ્પિનર શોએબ બશીરને એશિઝ શ્રેણી દરમિયાન તક મળી ન હતી, પરંતુ લોર્ડ્સ ટેસ્ટ માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં તેમનું વાપસી હવે લગભગ નિશ્ચિત છે. ઈંગ્લેન્ડના કોચ બ્રેન્ડન મેક્કુલમ માને છે કે બશીર મેચના શરૂઆતના દિવસોમાં રન રોકવાનું કાર્ય અસરકારક રીતે કરી શકે છે. ત્યારબાદ, જેમ જેમ પિચ જૂની થશે અને સ્પિનરોને સહાય આપવાનું શરૂ કરશે, તેમ તેમ તે આક્રમક બોલિંગ કરવા અને વિકેટ લેવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
લોર્ડ્સ ટેસ્ટ મેચ માટે ઈંગ્લેન્ડની 12 સભ્યોની ટીમ:
બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), ગુસ એટકિન્સન, સોની બેકર, શોએબ બશીર, જેકબ બેથેલ, હેરી બ્રુક, બેન ડકેટ, એમિલિયો ગે, ઓલી રોબિન્સન, જો રૂટ, જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), જોશ ટંગ.
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