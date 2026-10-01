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ઈંગ્લેન્ડ માટે માઠા સમાચાર: પાકિસ્તાનમાં યોજાનારી વન-ડે ત્રિકોણીય શ્રેણીમાંથી બે સ્ટાર ખેલાડીઓ બહાર

ઇંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાન પ્રવાસ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમ પાકિસ્તાનમાં એક વનડે ત્રિકોણીય શ્રેણી રમશે, જેના માટે 16 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ
ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 5:43 PM IST

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ENGLAND SQUAD TRI SERIES: પાકિસ્તાનમાં યોજાનારી વનડે ત્રિકોણીય શ્રેણી પહેલા ઈંગ્લેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન જોસ બટલર અને ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચર આ સીરીઝનો ભાગ નહીં હોય. બટલરને શ્રીલંકા સામેની બીજી ODI દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાને કારણે ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે આર્ચરને ઈંગ્લેન્ડની વ્યસ્ત સ્થાનિક સિઝનને કારણે તેના વર્કલોડને કારણે આરામ આપવામાં આવ્યો છે.

શ્રેણી માટે 16 ખેલાડીઓની ટીમની પસંદગી

ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા સામેની આગામી ત્રિકોણીય શ્રેણી (ટ્રાય-સીરીઝ) માટે 16 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. લેગ-સ્પિનર ​​આદિલ રાશિદની ટીમમાં વાપસી થઈ છે; હાથની ઈજાને કારણે તે શ્રીલંકા સામેની તાજેતરની ત્રણ મેચની વન-ડે (ODI) શ્રેણીમાં રમી શક્યો ન હતો - જે શ્રેણી ઈંગ્લેન્ડે 2-1થી જીતી હતી.

ઓલ-રાઉન્ડર સેમ કરન પણ 'ગ્રોઈન' (સાથળના ઉપરના ભાગ)ની ઈજામાંથી સાજા થયા બાદ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. આ ઉપરાંત, ગ્લેમોર્ગનના લેગ-સ્પિનર ​​મેસન ક્રેનને લગભગ આઠ વર્ષના અંતરાલ બાદ ઈંગ્લેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ફરીથી બોલાવવામાં આવ્યા છે. ક્રેને છેલ્લે 2018માં આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. તેમના નામે બે T20I મેચો નોંધાયેલી છે અને તેઓ જાન્યુઆરી 2018માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સિડની એશિઝ ટેસ્ટ માટેની ઈંગ્લેન્ડની ટીમનો પણ ભાગ હતા; જોકે, તેમણે હજુ સુધી વન-ડે ક્રિકેટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પદાર્પણ કર્યું નથી.

ટીમમાં બે નવા ખેલાડીઓને તક મળી

ઈંગ્લેન્ડે આ ટીમમાં બે એવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે જેમણે અગાઉ ક્યારેય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી (અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ). સસેક્સના જેમ્સ કોલ્સ અને હેનરી ક્રોકોમ્બ આ ઉનાળામાં ઈંગ્લેન્ડની વ્હાઇટ-બોલ ટીમનો ભાગ રહી ચૂક્યા છે અને હવે તેમને ફરી એકવાર તક આપવામાં આવી છે. ઈંગ્લેન્ડની પુરુષ રાષ્ટ્રીય ટીમની પસંદગી સમિતિના સભ્ય માર્કસ નોર્થે જણાવ્યું હતું કે, આ ત્રિકોણીય શ્રેણી ખેલાડીઓને વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં પોતાની ક્ષમતા ચકાસવાની તક પૂરી પાડશે.

ઈંગ્લેન્ડ ઉપરાંત, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકાની ટીમો આ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભાગ લેશે. આ મેચો રાવલપિંડી અને લાહોરમાં રમાશે. ત્રણેય ટીમો 'ડબલ રાઉન્ડ-રોબિન' પદ્ધતિથી એકબીજા સામે રમશે, અને ત્યારબાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ટોચની બે ટીમો વચ્ચે ફાઈનલ મુકાબલો થશે. ફાઈનલ મેચ ૩૧ ઓક્ટોબરે લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં રમાવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

ઈંગ્લેન્ડની ટીમ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), ગસ એટકિન્સન, સોની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જેમ્સ કોલ્સ, જોર્ડન કોક્સ, મેસન ક્રેન, હેનરી ક્રોકોમ્બ, સેમ કરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રાશિદ, જો રૂટ, જોશ ટંગ.

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ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ઈંગ્લેન્ડ ટીમ
ENGLAND SQUAD TRI SERIES

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