જોસ બટલરે રચ્યો ઇતિહાસ, T20 ક્રિકેટમાં 15,000 રન બનાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો
શ્રીલંકા સામેની બીજી T20 મેચમાં જોસ બટલરે 16 બોલમાં 30 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. આ ઇનિંગ્સ સાથે, બટલર T20માં 15,000 રનનો આંકડો પાર કરી ગયો.
Published : September 18, 2026 at 2:10 PM IST
JOS BUTTLER T20 RUNS: ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીની બીજી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે શ્રીલંકા સામે 6 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો, શ્રેણીમાં 2-0 ની અજેય લીડ મેળવી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, શ્રીલંકાએ 146 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. જવાબમાં, ઇંગ્લેન્ડે ફક્ત 12.1 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો અને વિજય મેળવ્યો. આ મેચમાં લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જોસ બટલરે 16 બોલમાં 30 રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. બટલરે T20 ક્રિકેટમાં અગાઉ અજોડ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. બટલર હવે T20I ક્રિકેટમાં 15,000 રન બનાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે.
જોસ બટલરે કિરોન પોલાર્ડને પાછળ છોડી દીધો
શ્રીલંકા સામેની બીજી T20Iમાં, જોસ બટલરે 16 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. આ ઇનિંગ સાથે, બટલરે T20 ક્રિકેટમાં માત્ર 15,000 રન જ પૂરા કર્યા નહીં, પરંતુ આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પણ બન્યો. તેણે આ સંદર્ભમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝના દિગ્ગજ કિરોન પોલાર્ડને પાછળ છોડી દીધો. પોલાર્ડે 754 T20Iની 671 ઇનિંગ્સમાં 31.71 ની સરેરાશથી કુલ 14,999 રન બનાવ્યા છે.
🚨 JOS BUTTLER CREATED HISTORY - FIRST BATTER EVER TO COMPLETE 15,000 RUNS IN T20s 🫡🔥 Jos Buttler - 15,000 runs. Kieron Pollard - 14,999 runs. Buttler - One of the Greatest ever. https://t.co/FOeP1VHVSk— Johns. (@CricCrazyJohns) September 18, 2026
આ દરમિયાન, 36 વર્ષીય બટલરે તેની 528મી મેચની 497મી ઇનિંગમાં 15,000 રનનો આંકડો પાર કર્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન તેની સરેરાશ 35.46 રહી છે. બટલરે T20I ક્રિકેટમાં 9 સદી અને 107 અડધી સદી ફટકારી છે. તે T20I ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં 15,000 રન બનાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે. નોંધનીય છે કે T20I આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલો ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલી 14,218 રન સાથે આ યાદીમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે.
HUGE SIX BY JOS BUTTLER! 🤯 Buttler sends it OUT OF THE GROUND! 😲 What a monster hit! 🥵 https://t.co/6fScHR4tRK— Rehan 56 (@imrehan56) September 17, 2026
T20I ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેન
- જોસ બટલર (ઇંગ્લેન્ડ) - 15,000 રન
- કાયરોન પોલાર્ડ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) - 14,999 રન
- એલેક્સ હેલ્સ (ઇંગ્લેન્ડ) - 14,581 રન
- ક્રિસ ગેઇલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) - 14,562 રન
- ડેવિડ વોર્નર (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 14,284 રન
- વિરાટ કોહલી (ભારત) - 14,218
ઇંગ્લેન્ડે શ્રીલંકાને સતત 14મી T20I મેચમાં હરાવ્યું
હેરી બ્રુકની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ઇંગ્લેન્ડે બીજી T20I મેચમાં શ્રીલંકાને 6 વિકેટે હરાવીને શ્રેણી ૨-૦થી જીતી લીધી. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ 9 વિકેટ ગુમાવીને 145 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, યજમાન ઇંગ્લેન્ડે 12.1 ઓવરમાં ફક્ત 4 વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. બટલર ઉપરાંત, ટોમ બેન્ટને 24 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા સહિત ૫૨ રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેનાથી ટીમનો વિજય સુનિશ્ચિત થયો. આ ઇંગ્લેન્ડનો શ્રીલંકા સામે સતત 14મો T20I વિજય છે. બંને ટીમો વચ્ચે શ્રેણીનો ત્રીજો અને અંતિમ મેચ 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ માન્ચેસ્ટરમાં રમાશે.
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