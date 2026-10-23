ODI રેન્કિંગમાં ઇંગ્લેન્ડની હાલત ખરાબ, અફઘાનિસ્તાન કરતા પણ પાછળ સરકી ટીમ
ગુરુવારે શ્રીલંકાની ટીમે ઇંગ્લેન્ડને એવી હાર આપી જે તેમને વર્ષો સુધી સતાવશે. તેના કારણે ઇંગ્લેન્ડની ટીમને ICC રેન્કિંગમાં પણ ઘટાડો થયો છે.
Published : October 23, 2026 at 7:33 PM IST
ગુરુવારે ઈંગ્લેન્ડના ODI કેપ્ટન હેરી બ્રુકે શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી, ODIમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ઈંગ્લેન્ડનો ખેલાડી બન્યો. તેણે સૌથી ઝડપી બેવડી સદીનો વિશ્વ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો, પરંતુ તેની ટીમને હજુ પણ શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ હારના પરિણામે ટીમ ICC રેન્કિંગમાં બે સ્થાન નીચે આવી ગઈ.
429 રનનો વિશાળ સ્કોર છતાં ટીમની હાર
પાકિસ્તાનમાં હાલમાં ત્રિકોણીય શ્રેણી ચાલી રહી છે, જેમાં ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકાની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. આ દરમિયાન, ગુરુવારે એક ઐતિહાસિક મેચ રમાઈ હતી. હેરી બ્રુકની બેવડી સદીને કારણે ઇંગ્લેન્ડે 429 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. બધાએ ધાર્યું હતું કે ઇંગ્લેન્ડ મેચ જીતી જશે, પરંતુ શ્રીલંકા તેને જીતીને ઇતિહાસ રચવામાં સફળ રહ્યું. આ પછી, ઇંગ્લેન્ડની ટીમને ICC રેન્કિંગમાં પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
અફઘાનિસ્તાન કરતા પણ ઇંગ્લેન્ડ પાછળ
ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ નવા ICC રેન્કિંગમાં બે સ્થાન નીચે આવી ગઈ છે. ટીમ હવે 93 રેટિંગ સાથે આઠમા સ્થાને આવી ગઈ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, શ્રીલંકાએ પોતાની જીતને કારણે એક સ્થાનનો ફાયદો મેળવ્યો છે, જે તેમને છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચાડી દીધું છે. જોકે, અફઘાનિસ્તાન હવે ઇંગ્લેન્ડને પાછળ છોડી ગયું છે. અફઘાનિસ્તાન એક પણ મેચ રમ્યા વિના એક સ્થાનનો ફાયદો મેળવીને સાતમા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. જોકે, અફઘાનિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ફક્ત એક રેટિંગ પોઈન્ટનો તફાવત છે.
હેરી બ્રુકે સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારી હતી
હેરી બ્રુક હવે વન ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારનાર ખેલાડી બની ગયો છે. તેણે શ્રીલંકા સામેની મેચમાં માત્ર 114 બોલમાં 200 રન પૂરા કર્યા હતા. થોડા દિવસો પહેલા જ ભારતના શુભમન ગિલે 117 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો, પરંતુ હવે હેરી બ્રુકનું નામ પણ આ જ રેકોર્ડમાં કોતરાઈ ગયું છે. હેરીએ 116 બોલમાં 202 રન બનાવ્યા, જેમાં 21 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
ICC ODI રેન્કિંગમાં ટીમ ઈન્ડિયા નંબર વન પર
દરમિયાન, ટોચની ટીમો માટે ICC રેન્કિંગમાં ભારતીય ટીમનો દબદબો છે. ભારતનું રેટિંગ હાલમાં 115 છે. ન્યુઝીલેન્ડ 109 ના રેટિંગ સાથે બીજા નંબર પર છે, અને દક્ષિણ આફ્રિકા 104 ના રેટિંગ સાથે ત્રીજા નંબર પર છે. પાકિસ્તાનનું પ્રદર્શન નબળું છે, તે ચોથા નંબર પર સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે, ફક્ત 103 ના રેટિંગ સાથે.
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