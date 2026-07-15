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વર્લ્ડ કપમાં આર્જેન્ટિના સામે ઇંગ્લેન્ડનું પલડું ભારે, જાણો બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના બીજા સેમિફાઇનલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે.

ENGLAND VS ARGENTINA 2ND SEMIFINAL
ENGLAND VS ARGENTINA 2ND SEMIFINAL (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 3:24 PM IST

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FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ના ફાઇનલિસ્ટ સ્પેન અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના પહેલા સેમિફાઇનલમાં નક્કી થયા હતા, જ્યાં સ્પેને ફ્રાન્સને 2-0 થી હરાવીને બીજી વખત વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. ફાઇનલિસ્ટ હવે બીજા સેમિફાઇનલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. આ મેચ 16 જુલાઈના રોજ ભારતીય સમય (IST) ના 12:30 વાગ્યે જ્યોર્જિયાના એટલાન્ટા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આર્જેન્ટિના સામે ઇંગ્લેન્ડના શ્રેષ્ઠ વર્લ્ડ કપ રેકોર્ડને જોતાં, આ મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન માટે મુશ્કેલ રહેશે.

વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ ટિકિટ માટે બે ટીમો લડશે

લાયોનેલ મેસ્સીની આગેવાની હેઠળની આર્જેન્ટિના સતત બીજી વખત વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહી છે. ટીમે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન આક્રમક રમત બતાવી છે અને અત્યાર સુધીમાં 17 ગોલ કર્યા છે. મેસ્સી ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, ત્યારે જુલિયન અલ્વારેઝ અને લૌટારો માર્ટિનેઝ જેવા ખેલાડીઓ સતત વિરોધી ડિફેન્સ માટે ખતરો ઉભો કરી રહ્યા છે.

બીજી તરફ, જુડ બેલિંગહામ અને હેરી કેન જેવા ખેલાડીઓથી સજ્જ ઇંગ્લેન્ડ 1966 પછી પોતાની પહેલી વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતવાની આશા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. કોચ થોમસ તુશેલના નેતૃત્વમાં, ટીમે સંતુલિત પ્રદર્શન કર્યું છે અને નોકઆઉટ મેચમાં દબાણ હેઠળ વિજય મેળવીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

ENGLAND VS ARGENTINA 2ND SEMIFINAL
ENGLAND VS ARGENTINA 2ND SEMIFINAL (AP)

બંને ટીમો વર્લ્ડ કપમાં પાંચ વખત આમને-સામને

વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ પાંચ વખત એકબીજા સામે આવી ચૂક્યા છે, જેમાં ઇંગ્લેન્ડે 1962નો વર્લ્ડ કપ 3-1ના માર્જિનથી જીત્યો હતો. ત્યારબાદ, ઇંગ્લેન્ડે 1966નો વર્લ્ડ કપ મેચ 1-0ના માર્જિનથી જીતી હતી. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રીજી મુલાકાત 1986ના વર્લ્ડ કપમાં થઈ હતી, અને આર્જેન્ટિનાએ આ મેચ 2-1ના માર્જિનથી જીતી હતી. 1998ના વર્લ્ડ કપમાં બંને હાફ પછી મેચ 2-2થી બરાબરી પર રહી હતી, જેમાં આર્જેન્ટિનાએ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં 4-3થી જીત મેળવી હતી. છેલ્લી વખત બંને ટીમો 2002ના વર્લ્ડ કપમાં મળી હતી, જેમાં ઇંગ્લેન્ડે 1-0થી જીત મેળવી હતી. બંને ટીમો વચ્ચેના કુલ હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, ઇંગ્લેન્ડ અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે રમાયેલી 14 મેચોમાં, ઇંગ્લેન્ડ 6 મેચ જીતવામાં સફળ રહ્યું છે, જ્યારે આર્જેન્ટિનાએ 3 મેચ જીતી છે અને 5 મેચ ડ્રો રહી છે.

ENGLAND VS ARGENTINA 2ND SEMIFINAL
ENGLAND VS ARGENTINA 2ND SEMIFINAL (AP)

સેમિફાઇનલ મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી

ભારતીય ચાહકો ઇંગ્લેન્ડ અને આર્જેન્ટિના વચ્ચેની ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલ મેચ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર ફ્રી ડિશ દ્વારા ટીવી પર લાઇવ જોઈ શકે છે. આ આ વર્લ્ડ કપની સૌથી મોટી મેચોમાંની એક છે, તેથી દરેક વ્યક્તિ તેને નજીકથી જોશે. આ મેચ ZEE5 એપ પર ઓનલાઈન સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે, જ્યાં ચાહકો લોગ ઇન કરીને મેચનો આનંદ માણી શકે છે.

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TAGGED:

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ENGLAND VS ARGENTINA

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