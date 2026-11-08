ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ઇંગ્લેન્ડને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી થયો બહાર
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પહેલા ઇંગ્લેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર જોશ ટોંગ ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : November 8, 2026 at 3:35 PM IST
ENG VS AUS: ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ઇંગ્લેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર જોશ ટોંગ ઇજાને કારણે આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેના ડાબા પગના અંગૂઠામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી. ટોંગ હવે વધુ મૂલ્યાંકન અને સારવાર માટે યુકે પરત ફરશે.
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર પહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી માટે 28 વર્ષીય ટોંગને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. તેને ફક્ત ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડે ખેલાડીઓના વર્કલોડને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે. હવે, ઈજાને કારણે, તે ODI મેચોમાં પણ રમી શકશે નહીં. ઇંગ્લેન્ડે હજુ સુધી તેના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી નથી.
તેણે પાકિસ્તાનમાં પણ પોતાની તાકાત બતાવી
જોશ ટોંગે તાજેતરમાં પાકિસ્તાનમાં રમાયેલી ODI ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ઈંગ્લેન્ડ ટીમનો ભાગ હતો. જોકે, તેને ત્યાં ફક્ત એક જ મેચ રમવાની તક મળી. રાવલપિંડીમાં શ્રીલંકા સામેની તે મેચમાં તેણે 79 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. ઈંગ્લેન્ડે પહેલા બેટિંગ કરીને 429 રન બનાવ્યા, પરંતુ શ્રીલંકાએ લક્ષ્યનો પીછો કરીને મેચ જીતી લીધી. અગાઉ, ટોંગે પાકિસ્તાન સામે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે ત્રણ ટેસ્ટ મેચમાં કુલ 19 વિકેટ લીધી હતી. તેના પ્રદર્શનને પગલે, તેને શ્રીલંકા સામેની ઘરેલુ ODI શ્રેણીમાં પણ તક આપવામાં આવી હતી, જ્યાં તેણે બે મેચ રમી હતી.
Get well soon Tonguey 🙌 Josh Tongue has been ruled out of England Men’s white-ball tour of Australia due to a toe injury. He will return to the UK to undergo further assessment. https://t.co/nvTRd0KovN— England Cricket (@englandcricket) November 7, 2026
13 નવેમ્બરથી ODI શ્રેણી શરૂ થશે
ઇંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 નવેમ્બરે પર્થમાં રમાશે. ટોંગની ગેરહાજરીને કારણે ઈંગ્લેન્ડે પોતાની બોલિંગ રણનીતિમાં ફેરફાર કરવો પડી શકે છે. ટીમે હજુ સુધી કોઈ નવા ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી નથી.
England fast bowler Josh Tongue has been ruled out of the upcoming ODI series in Australia with a toe injury. Tongue will travel back to the UK to be assessed. He was reportedly carrying the problem with his big left toe in Pakistan, where he only played in the first of England's four tri-series games. More details: https://t.co/R87x3NAjwT— Cricinfo (@cricinfo) November 7, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોફ્રા આર્ચર, ગુસ એટકિન્સન, સોની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોર્ડન કોક્સ, હેનરી ક્રોકોમ્બ, સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ અને જો રૂટ.
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