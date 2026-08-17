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હોકી વર્લ્ડ કપમાં ભારતની હાર, ઇંગ્લેન્ડની 4-2થી જીત

ગ્રુપ ડી મેચમાં ભારતને ઇંગ્લેન્ડ સામે 2-4 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

હોકી વર્લ્ડ કપમાં ભારતની હાર
હોકી વર્લ્ડ કપમાં ભારતની હાર (Hockey India (X))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 8:53 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 8:59 PM IST

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IND VS ENG: ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમને FIH હોકી વર્લ્ડ કપના પોતાના બીજા મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 2-4 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારતે પૂલ D ના અભિયાનની શરૂઆત વેલ્સ સામે વિજય સાથે કરી હતી, પરંતુ તેઓ ઇંગ્લેન્ડ સામે તે ગતિ જાળવી શક્યા નહીં. પરિણામે, ભારતીય પુરુષ ટીમ વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 32 વર્ષના વિજયહીન સિલસિલાને સમાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ; ભારતે છેલ્લે 1994 માં ટુર્નામેન્ટમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું હતું. ઇંગ્લેન્ડ માટે, નિકોલસ બંદુરાકે 13મી અને 54મી મિનિટમાં ગોલ કર્યો હતો, જ્યારે સ્ટુઅર્ટ રશમેર (38મી) અને હેનરી ક્રોફ્ટ (42મી) એ પણ ગોલ કર્યા હતા. ભારતના ગોલ કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ (16મી મિનિટ) અને દિલપ્રીત સિંહ (24મી મિનિટ) દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.

પૂલ Dની સ્થિતી

આ મેચ બાદ, ભારત પૂલ D માં બીજા સ્થાને છે. આ હારથી ટુર્નામેન્ટમાં આગળ વધવાની તેમની સંભાવનાઓને ફટકો પડ્યો છે. ભારત બે મેચમાં ત્રણ પોઈન્ટ (એક જીત અને એક હાર) સાથે બીજા સ્થાને છે. દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડે તેમની બંને શરૂઆતની મેચ જીતી છે અને છ પોઈન્ટ સાથે ગ્રુપમાં આગળ છે. ભારત હવે 19 ઓગસ્ટે પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે; પોતાની આશા જીવંત રાખવા માટે, ભારતે પાકિસ્તાનને મોટા માર્જિનથી હરાવવું પડશે.

પહેલા ક્વાર્ટરમાં ઇંગ્લેન્ડે જોરદાર પ્રદર્શન

પહેલા ક્વાર્ટરમાં ઇંગ્લેન્ડે જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું. ભારત પાસે પણ ગોલ કરવાની તકો હતી પરંતુ તેનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. આ સમયગાળા દરમિયાન, સુમિતને ગ્રીન કાર્ડ મળ્યું અને બે મિનિટ માટે મેદાન છોડી દેવું પડ્યું, જેના કારણે ભારતને પ્રથમ હાફની અંતિમ મિનિટોમાં 10 ખેલાડીઓ સાથે રમવાની ફરજ પડી. ઇંગ્લેન્ડે આ પરિસ્થિતિનો લાભ ઉઠાવ્યો અને લીડ મેળવવા માટે ગોલ કર્યો; ઇંગ્લેન્ડ માટે નિકોલસ બંદુરાકે ગોલ કર્યો.

ભારતની વાપસી

પ્રથમ હાફમાં 0-1થી પાછળ રહ્યા બાદ, ભારતીય પુરુષ ટીમે બીજા હાફમાં જોરદાર વાપસી કરી. પહેલા, હરમનપ્રીત સિંહે ગોલ કરીને મેચ બરાબરી કરી, અને થોડી મિનિટો પછી, દિલપ્રીત સિંહે ગોલ કરીને ટીમને 2-1થી આગળ કરી દીધી. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડે ગોલ કરવાની તકો બનાવી અને એક વખત સફળ પણ થયું, પરંતુ તેમનો ગોલ નિષ્ફળ ગયો. આમ, ભારતે 2-1ની લીડ જાળવી રાખી.

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Last Updated : August 17, 2026 at 8:59 PM IST

TAGGED:

ENGLAND DEFEATED THE INDIA
ENG BEAT IND
FIH HOCKEY WORLD CUP 2026
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