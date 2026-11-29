ENG BEAT AUS: રોમાંચક મુકાબલામાં ઇંગ્લેન્ડની જીત, ચોથી T20Iમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 7 રનથી હરાવી શ્રેણી કબજે કરી
ઇંગ્લેન્ડના 182 રનના પડકારજનક લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ વતી કેપ્ટન મિશેલ માર્શે એકલા હાથે લડત આપી હતી.
Published : November 29, 2026 at 5:52 PM IST
ENG VS AUS: સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાયેલી પાંચ મેચોની શ્રેણીની ચોથી T20I મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયાને 7 રનથી હરાવીને શ્રેણીમાં 3-1ની અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે. આ અત્યંત રોમાંચક મુકાબલામાં ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મિશેલ માર્શની વિસ્ફોટક સદી પર ઇંગ્લેન્ડની શાનદાર બોલિંગ ભારે પડી હતી.
ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત અત્યંત ખરાબ રહી હતી અને ટીમે માત્ર 32 રનના સ્કોર પર પોતાની 4 મહત્વની વિકેટો ગુમાવી દીધી હતી. જોકે, ત્યારબાદ મધ્યમ ક્રમમાં જેમ્સ કોલ્સ (33 રન) અને ઓલરાઉન્ડર સેમ કરને બાજી સંભાળી હતી. સેમ કરને 28 બોલમાં અણનમ 50 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે અંતિમ ઓવરોમાં જેમી ઓવર્ટને માત્ર 9 બોલમાં અણનમ 20 રન ફટકારીને ટીમનો સ્કોર 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 181 રન સુધી પહોંચાડ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી સ્પેન્સર જોન્સન અને રિલે મેરેડિથે 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી.
SERIES WIN IN SYDNEY 😍 https://t.co/UemjwMnNnZ— England Cricket (@englandcricket) November 29, 2026
182 રનના પડકારજનક લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ વતી કેપ્ટન મિશેલ માર્શે એકલા હાથે લડત આપી હતી. માર્શે 57 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગાની મદદથી 119 રનની તોફાની સદી ફટકારી હતી. પરંતુ સામે છેડેથી અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ટકી શક્યો ન હતો.
England hold their nerve in the final over to defend their total and seal a 3-1 T20I series win against Australia 👊 📝: https://t.co/kcNKmGPt2e https://t.co/0O4He4qucB— ICC (@ICC) November 29, 2026
મેચનો નિર્ણય અંતિમ ઓવરમાં થયો હતો, જ્યાં ઓસ્ટ્રેલિયાને જીત માટે 12 રનની જરૂર હતી અને માર્શ ક્રિઝ પર હતા. ઇંગ્લેન્ડના યુવા ફાસ્ટ બોલર હેનરી ક્રોકોમ્બે (3/28) દબાણમાં શાનદાર બોલિંગ કરતા અંતિમ ઓવરમાં માત્ર 4 રન આપ્યા હતા અને માર્શ સહિત બે વિકેટ ઝડપીને ઇંગ્લેન્ડને યાદગાર જીત અપાવી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 174 રન જ બનાવી શક્યું હતું. શાનદાર સદી બદલ મિશેલ માર્શને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરાયા હતા. શ્રેણીની અંતિમ મેચ 2 ડિસેમ્બરે કેનબેરામાં રમાશે.
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