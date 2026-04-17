'અદભુત, અવિશ્વસનીય, અકલ્પનીય', ક્રિકેટ ઇતિહાસનો એક એવો રેકોર્ડ જેને તોડવો અશક્ય છે
ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં એક બેટ્સમેન એ એવા આશ્ચર્યજનક રેકોર્ડ બનાવ્યા કે તેને તોડવા લગભગ અશક્ય માનવામાં આવે છે.
Published : April 17, 2026 at 7:53 PM IST
Jack Hobbs Records: પહેલી નજરે, આ આંકડા લગભગ અવિશ્વસનીય લાગે છે. આનું કારણ એ છે કે હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન અને સદીના રેકોર્ડ સચિન તેંડુલકરના નામે છે. જોકે, ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક એવા બેટ્સમેનનો ઉલ્લેખ છે જેણે બોલરો પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવીને એવા રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યા છે જે તોડવા અત્યંત મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે. આ ખેલાડીના આંકડાઓની સરખામણીમાં, સચિન તેંડુલકર અને ડોન બ્રેડમેન જેવા દિગ્ગજો પણ પાછળ રહી ગયા હોય તેવું લાગે છે. આ બેટ્સમેન ઇંગ્લેન્ડ માટે રમ્યો અને 1905 થી 1934 સુધીની તેની લાંબી કારકિર્દી દરમિયાન, તેણે બેટિંગનો એક શાનદાર બ્રાન્ડ દર્શાવ્યો.
199 સદીઓનો એક અવિશ્વસનીય રેકોર્ડ
હકીકતમાં, 199 સદી ફટકારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ ઇંગ્લેન્ડના જેક હોબ્સના નામે છે. તેમણે આ સિદ્ધિ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં નહીં, પરંતુ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં મેળવી હતી. 1882માં જન્મેલા આ ખેલાડીએ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં બોલરો સામે મોટી સંખ્યામાં રન બનાવ્યા હતા. 1905માં ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કર્યા પછી, તેમણે લગભગ 29 વર્ષ સુધી રમીને 61,760 રન બનાવ્યા અને 199 સદી ફટકારી. તેમણે 834 મેચોમાં આ બધું હાંસલ કર્યું. તેમની બેટિંગ સરેરાશ પણ 50 થી ઉપર રહી. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન અને સદીનો રેકોર્ડ આજે પણ તેમના નામે છે, જેને તોડવો અત્યંત મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે.
તેમની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી પણ શાનદાર રહી
ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કર્યાના માત્ર ત્રણ વર્ષ પછી, જેક હોબ્સે ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું. તેમણે 1908 માં મેલબોર્નમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ટેસ્ટ મેચ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાં પગ મૂક્યો.
લગભગ 23 વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં, તેમણે 61 ટેસ્ટ મેચ રમી અને 5,410 રન બનાવ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે 15 સદી અને 28 અડધી સદી ફટકારી. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 211 રન હતો. તેમણે 1930 માં તેમની છેલ્લી મેચ રમી હતી અને 1963 માં તેમનું અવસાન થયું.
સચિન અને બ્રેડમેનને પણ પાછળ છોડી દિધા
ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં જેક હોબ્સના આંકડાઓની તુલનામાં, ડોન બ્રેડમેન અને સચિન તેંડુલકરના રેકોર્ડ પણ સાધારણ લાગે છે. બ્રેડમેને 234 મેચોમાં 28,067 રન બનાવ્યા હતા જેમાં 117 સદી અને 69 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 452 રન હતો. તેનાથી વિપરીત, સચિન તેંડુલકરે 310 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 25,396 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 81 સદી અને 116 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
