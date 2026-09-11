જો રૂટ બન્યો દુનિયા નંબર-1 ફિલ્ડર, ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીને છોડ્યો પાછળ
પાકિસ્તાન સામેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે અબ્દુલ્લા શફીકનો કેચ પકડતાની સાથે જ ઈંગ્લેન્ડના ટેસ્ટ કેપ્ટન જો રૂટે સ્ટીવ સ્મિથને પાછળ છોડી દિધો છે.
Published : September 11, 2026 at 2:11 PM IST
ENG VS PAK: ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ એજબસ્ટનમાં રમાઈ રહી છે. પ્રથમ બે મેચની જેમ જ, યજમાન ઈંગ્લેન્ડ આ મેચમાં મજબુત સ્થિતીમાં છે. વરસાદને કારણે બીજા દિવસે રમત વહેલી સમાપ્ત થઈ ત્યારે પાકિસ્તાને તેની બીજી ઇનિંગ્સમાં 52 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ પ્રથમ ઇનિંગ્સના આધારે 268 રનની સરસાઈ ધરાવતું હતું. દરમિયાન, એજબસ્ટનમાં બીજા દિવસની રમત દરમિયાન, ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન જો રૂટે સ્ટીવ સ્મિથને પાછળ છોડીને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ફિલ્ડર તરીકે સૌથી વધુ કેચ લેવાનો રેકોર્ડ ફરી પોતાના નામે કર્યો.
રૂટે સ્લિપમાં અબ્દુલ્લા શફીકનો શાનદાર કેચ ઝડપ્યો
એજબેસ્ટન ટેસ્ટના બીજા દિવસે, ઈંગ્લેન્ડની ટીમ તેની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 453 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમની પોતાની પ્રથમ ઇનિંગ્સની શરૂઆત અત્યંત ખરાબ રહી હતી. લાંબા સમય બાદ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પરત ફરેલા સાઈમ અયુબ 'ગોલ્ડન ડક' (પ્રથમ બોલ પર જ આઉટ)નો શિકાર બન્યા હતા, જ્યારે ટીમને બીજો ફટકો શરૂઆતની ઓવરના ચોથા બોલ પર લાગ્યો હતો; જો રૂટે સ્લિપમાં શાનદાર કેચ ઝડપીને અબ્દુલ્લા શફીકને પેવેલિયન ભેગા કર્યા હતા. આ કેચ સાથે, જો રૂટે ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ફિલ્ડર તરીકે સૌથી વધુ કેચ લેવાનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો.
Most catches by a fielder in Test history:— Rajat Jain (@RajatJain) September 10, 2026
🥇 Joe Root - 220*
🥈 Steve Smith - 219
🥉 Rahul Dravid - 210
4️⃣ Mahela Jayawardene - 205
5️⃣ Jacques Kallis - 200
Pak : 0-2🫣🔥
Root doing it all for England against Pakistan! 🏏👏 #ENGvPAK #JoeRoot pic.twitter.com/k5PiFgtamf
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ કેચ ઝડપનાર ફિલ્ડર
- જો રૂટ (ઇંગ્લેન્ડ) - 220 કેચ
- સ્ટીવ સ્મિથ (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 219 કેચ
- રાહુલ દ્રવિડ (ભારત) - 210 કેચ
- મહેલા જયવર્દને (શ્રીલંકા) - 205 કેચ
- જેક કાલિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા) - 200 કેચ
આ શ્રેણીમાં બેટિંગમાં રૂટનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન
જોકે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં જો રૂટનું બેટિંગ ફોર્મ શાનદાર રહ્યું છે અને તેમણે અનેક વિક્રમો પણ સ્થાપિત કર્યા છે, તેમ છતાં પાકિસ્તાન સામેની આ ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં તેઓ અત્યાર સુધી માત્ર એક જ અડધી સદી ફટકારી શક્યા છે. એજબેસ્ટન ટેસ્ટમાં પણ, ઈંગ્લેન્ડની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં માત્ર 8 રન બનાવીને રૂટ પોતાની વિકેટ ગુમાવી બેઠા હતા; વાસ્તવમાં, આ શ્રેણીમાં અત્યાર સુધી તેમના બેટમાંથી માત્ર એક જ અડધી સદી નીકળી છે.
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