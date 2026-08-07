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ફાસ્ટ બોલરે 25 વર્ષની ઉંમરે લીધી નિવૃત્તિ, ફક્ત 4 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની તક મળી

ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જોન ટર્નરે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. તેમણે માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે.

ફાસ્ટ બોલરે 25 વર્ષની ઉંમરે લીધી નિવૃત્ત
ફાસ્ટ બોલરે 25 વર્ષની ઉંમરે લીધી નિવૃત્ત (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 3:25 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 3:30 PM IST

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JOHN TURNER: ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જોન ટર્નરે માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. તેમણે 2024માં ઈંગ્લેન્ડ માટે ચાર આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી પરંતુ હવે અચાનક વ્યાવસાયિક ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું છે. પીઠની ગંભીર ઈજાને કારણે તેઓ ગયા વર્ષના જૂનથી એક પણ મેચ રમી શક્યા ન હતા. આ સતત ઈજાની સમસ્યાને કારણે જ તેમણે રમત છોડી દેવાનો મુશ્કેલ નિર્ણય લીધો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, 40 વર્ષીય ઈંગ્લેન્ડના ક્રિકેટર જો ડેનલીએ પણ તાજેતરમાં વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

જોન ટર્નર ફક્ત 4 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો છે

જોન ટર્નરનો જન્મ જોહાનિસબર્ગમાં થયો હતો. હેમ્પશાયર સાથેના તેમના કરારમાં હજુ બે વર્ષ બાકી હતા. 2024 ના અંતમાં જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની ટીમે વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો પ્રવાસ કર્યો ત્યારે તેમણે ટીમ માટે બે ODI અને બે T20I રમ્યા હતા અને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. તેમણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પણ ઉત્તમ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. જોકે, વારંવાર થતી ઇજાઓથી પીડાતા, તેઓ હેમ્પશાયરની કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ ટીમમાં નિયમિત સ્થાન મેળવી શક્યા ન હતા, અને ટીમ માટે ફક્ત સાત ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી શક્યા હતા. ત્યારબાદ, 2025 ની શરૂઆતમાં, તેઓ લોન પર લેન્કેશાયરમાં જોડાયા અને ત્રણ મેચ રમ્યા પરંતુ બીજી ઈજાને કારણે તેમને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા.

જોન ટર્નરે નિવૃત્તિના નિર્ણય વિશે શું કહ્યું?

એક નિવેદનમાં, ટર્નરે કહ્યું કે વ્યાવસાયિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવું હંમેશા તેમનું સ્વપ્ન રહ્યું છે. હેમ્પશાયર અને ઇંગ્લેન્ડ માટે રમવું એ તેમના બાળપણના સપનાઓને સાકાર કરવા જેવું હતું. તેમણે કહ્યું, "મેં ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે, અને જેમ તમે કલ્પના કરી શકો છો, આ મારા જીવનનો સૌથી મુશ્કેલ નિર્ણય રહ્યો છે. મારી પીઠમાં સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચરને કારણે હું એક વર્ષથી વધુ સમયથી સાઇડલાઇન છું. મારી ઇજાઓના ઇતિહાસે મને મારા ભવિષ્ય પર વિચાર કરવા મજબૂર કર્યો - ક્રિકેટની અંદર અને બહાર બંને. આખરે, મને લાગ્યું કે જીવનમાં નવા પડકારોને સ્વીકારવાનો આ યોગ્ય સમય છે."

આ અંગ્રેજી ઝડપી બોલરે એમ કહીને સમાપન કર્યું કે હેમ્પશાયર સાથે એક વ્યાવસાયિક ક્રિકેટર તરીકે વિતાવેલા છેલ્લા પાંચ વર્ષ તેમના જીવનના શ્રેષ્ઠ વર્ષો રહ્યા છે. જે દિવસથી તેઓ પોતાના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવા માટે ક્લબમાં જોડાયા હતા, ત્યારથી જ તેમનું ખૂબ જ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે વલણ ક્યારેય બદલાયું નથી.

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Last Updated : August 7, 2026 at 3:30 PM IST

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