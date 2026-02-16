ઇંગ્લેન્ડ સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય, રોમાંચક મુકાબલામાં ઇટાલીને 24 રનથી હરાવ્યું
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં આજે ઈંગ્લેન્ડ અને ઈટાલી એકબીજા સામે ટકરાયા હતા. ઈંગ્લેન્ડે ઈટાલીને 24 રનથી હરાવ્યું અને સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય કર્યું.
Published : February 16, 2026 at 8:48 PM IST
ENG vs ITA: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 29મી મેચ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી ઈંગ્લેન્ડ અને ઈટાલી વચ્ચેની રોમાંચક મેચ હતી. આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે છેલ્લી ઓવરમાં 24 રનથી જીત મેળવી હતી. આ જીત સાથે ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સુપર-8માં જગ્યા બનાવવામાં સફળ રહી. આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પહેલા બેટિંગ કરતા ઈંગ્લેન્ડની ટીમે સ્કોરબોર્ડ પર મોટો સ્કોર બનાવ્યો. 20 ઓવર સુધી બેટિંગ કર્યા પછી, ઈંગ્લેન્ડની ટીમ 7 વિકેટ ગુમાવીને 202 રન બનાવવામાં સફળ રહી. જવાબમાં, ઈટાલીની ટીમ 20 ઓવરમાં 178 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
ઈંગ્લેન્ડના વિલ જેક્સના શાનદાર 53 રન
આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. ટીમને પહેલો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે જોસ બટલર 21 રનના સ્કોર પર માત્ર 3 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા. ત્યારબાદ ફિલ સોલ્ટે જેકબ બેથેલ સાથે થોડા સમય માટે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી, જેમણે બીજી વિકેટ માટે 33 રન ઉમેર્યા. ઈંગ્લેન્ડના મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેનોએ સારી શરૂઆત કરી, પરંતુ તેમને મોટા સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. બેથેલે 23, ટોમ બેન્ટન 30 અને ફિલ સોલ્ટ 28 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ્સમાં વિલ જેક્સ ઈંગ્લેન્ડના સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન હતા, તેમણે 22 બોલમાં અણનમ 53 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
ઇટાલી 20 ઓવરમાં 178 રન બનાવી ઓલઆઉટ
203 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, ઇટાલીએ શાનદાર બેટિંગ કરી. છેલ્લી ઓવરમાં જીતવા માટે 25 રનની જરૂર હતી, પરંતુ તેઓ અંતિમ ઓવરમાં 178 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા. ઓપનર જસ્ટિન મોસ્કાએ 34 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા. એન્થોની મોસ્કા અને જેજે સ્મટ્સ પણ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયા. આ દરમિયાન, હેરી મેનેન્ટીએ 11 બોલમાં 12 રન બનાવ્યા. પાંચમા નંબરે બેટિંગ કરતા, બેન મેનેન્ટીએ 25 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકાર્યા. ગ્રાન્ટ સ્ટુઅર્ટે પણ 23 બોલમાં ૪૫ રન બનાવ્યા. પરિણામે ઇટાલીએ 20 ઓવરમાં 178 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
