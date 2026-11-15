ઇંગ્લેન્ડની દમદાર વાપસી, બીજી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 135 રનથી હરાવી શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી
ENG VS AUS: ઓસ્ટ્રેલિયાએ શ્રેણીની પહેલી મેચ મોટા અંતરથી જીતી હતી. હવે, ઇંગ્લેન્ડે બીજી મેચ જીતીને જોરદાર વાપસી કરી છે.
Published : November 15, 2026 at 6:44 PM IST
ENG VS AUS: ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં ઇંગ્લેન્ડે શાનદાર વાપસી કરી છે. એડિલેડ ઓવલ ખાતે રમાયેલી બીજી વનડેમાં ઇંગ્લેન્ડે યજમાન ટીમને 135 રનથી હરાવીને શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી દીધી. પહેલા બેટિંગ કરતા ઇંગ્લેન્ડે 50 ઓવરમાં 6 વિકેટે 355 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર આ તેમનો વનડે ક્રિકેટનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 44.3 ઓવરમાં 220 રનમાં સમેટાઈ ગઈ. ઇંગ્લેન્ડની જીતના હીરો ટોમ બેન્ટન અને બોલર ગુસ એટકિન્સન હતા. બેન્ટને શાનદાર સદી ફટકારી, જ્યારે એટકિન્સને 28 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત સારી નહોતી અને બેન ડકેટ 9 રન બનાવીને ચોથી ઓવરમાં આઉટ થઈ ગયો. આ પછી ટોમ બેન્ટન અને જો રૂટે ઇનિંગની જવાબદારી સંભાળી. બંને બેટ્સમેનોએ બીજી વિકેટ માટે 137 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા બીજી વિકેટ માટે આ સૌથી મોટી ભાગીદારી છે. રૂટે 68 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા. તેણે ODI ક્રિકેટમાં પોતાની 50મી અડધી સદી પૂર્ણ કરી. તે આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ અંગ્રેજી બેટ્સમેન બન્યો. તેની ઇનિંગમાં 5 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. રૂટના આઉટ થયા પછી, કેપ્ટન હેરી બ્રુક પણ લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં અને 5 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો.
A determined England fightback sees them draw level at 1-1 in the ODI series against Australia 👊 📝: https://t.co/0xTihvctet https://t.co/QKV4wSVgZo— ICC (@ICC) November 15, 2026
ટોમ બેન્ટને શાનદાર સદી ફટકારી
એક છેડે ઉભા રહીને, ટોમ બેન્ટને ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોનો દૃઢતાથી સામનો કર્યો. તેણે 99 બોલમાં 121 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 12 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ બેન્ટનની બીજી ODI સદી હતી. તેણે જોર્ડન કોક્સ સાથે પણ મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી, જેમણે 49 બોલમાં 67 રન બનાવ્યા. વધુમાં, વિલ જેક્સે 40 બોલમાં અણનમ 54 રન બનાવીને ટીમનો સ્કોર 355 સુધી પહોંચાડ્યો. ઇંગ્લેન્ડે અંતિમ ઓવરોમાં ઝડપથી સ્કોર કર્યો, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયાને 356 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો.
A scintillating knock from Tom Banton as England motor along in the second ODI in Adelaide 👏 📝: https://t.co/GdgBsgH88f https://t.co/wUVZyRSonF— ICC (@ICC) November 15, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી
356 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. ગુસ એટકિન્સન અને સની બેકરે શરૂઆતની ઓવરોમાં યજમાન ટીમની બેટિંગને ચકનાચૂર કરી દીધી. ટ્રેવિસ હેડ 7 રન, કૂપર કોનોલી 0 રન, મિશેલ માર્શ 2 રન અને જોશ ઈંગ્લિસ 3 રન બનાવીને આઉટ થયા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ માત્ર 29 રનમાં 4 વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ મેટ રેનશો અને કેમેરોન ગ્રીને પાંચમી વિકેટ માટે 98 રનની ભાગીદારી કરીને ઇનિંગને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
રેનશોએ 63 રન બનાવ્યા, જ્યારે ગ્રીને 82 બોલમાં 64 રન બનાવ્યા. જોકે, લિયામ ડોસને રેનશોને આઉટ કરીને ભાગીદારી તોડી નાખી. ત્યારબાદ સેમ કુરનએ જેક એડવર્ડ્સ અને ઝેવિયર બાર્ટલેટને સતત બોલમાં આઉટ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાની વાપસીની આશાનો લગભગ અંત લાવી દીધો. એટકિન્સને તેની 10 ઓવરમાં 28 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. સોની બેકરે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે સેમ કુરન અને લિયામ ડોસને 2-2 વિકેટ લીધી. ઓસ્ટ્રેલિયા 44.3 ઓવરમાં 220 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ટોમ બેન્ટનને તેની શાનદાર ઇનિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.
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