દુનિયાનો સૌથી ઉંચો કેચ જોસ બટલરે પકડ્યો, વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
ઈંગ્લેન્ડના વિકેટકીપર જોસ બટલરે સૌથી વધુ કેચ પકડીને રેકોર્ડ બુકમાં નામ નોધાવ્યું.
Published : February 12, 2026 at 8:37 PM IST
World's Highest Catch: ઇંગ્લેન્ડના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જોસ બટલર તેની આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતા છે, પરંતુ તેણે તાજેતરમાં જ અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ કેચ પકડીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેની સિદ્ધિ હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં ઇંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ કેવિન પીટરસને તેના X હેન્ડલ પર આ ઐતિહાસિક ક્ષણના ફૂટેજ શેર કર્યા છે.
ઇંગ્લેન્ડના ક્રિકેટરનો રેકોર્ડ એક ખાસ પડકારમાંથી આવ્યો હતો. પડકારમાં, જમીનથી લગભગ 122 મીટર ઉપર ફરતા ડ્રોનમાંથી એક ક્રિકેટ બોલ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. બોલ પડતાની સાથે જ બટલરે તેને ટ્રેક કર્યો અને શાનદાર ફોકસ અને ટાઇમિંગ સાથે તેને પકડ્યો. આ નોંધપાત્ર ક્ષણે ચાહકો અને ક્રિકેટર કેવિન પીટરસન સહિત બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા.
World's Highest Cricket Catch! 😮— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) February 9, 2026
Check Out This WILD Video With Jos Buttler On Our YouTube Channel NOW! 🔥 pic.twitter.com/g5CfeflQ7O
બટલરે વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો
અગાઉ, ઓસ્ટ્રેલિયાના થિમોથી શેનોન-જેબેસ્લિન દ્વારા 2021 માં સૌથી વધુ ક્રિકેટ બોલ કેચ કરવાનો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. તેણે 119.86 મીટરની ઊંચાઈથી કેચ લીધો હતો અને તે સમયે રેકોર્ડ બુકમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
બટલરનો રેકોર્ડ સત્તાવાર માન્યતાની રાહ જોઈ રહ્યો છે, પરંતુ એકવાર તેની પુષ્ટિ થઈ જાય, તે નવા ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધારક બનશે. પીટરસને તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર પહેલાથી જ જાહેરાત કરી હતી કે બટલર વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવા જઈ રહ્યો છે.
Jos Buttler took the world’s highest catch. 🤯pic.twitter.com/zymfi9BRMq— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 12, 2026
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં બટલર
ઇંગ્લેન્ડ હાલમાં ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યું છે, જ્યાં બટલર તેમનો મુખ્ય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન છે. ઇંગ્લેન્ડે ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે, જેમાં નેપાળ સામે જીત મેળવી છે અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બટલરે તે બે મેચમાં અનુક્રમે 26 અને 21 રન બનાવ્યા છે. બંને મેચમાં, તેણે સારી શરૂઆત કરી હતી પરંતુ લાંબી ઇનિંગ્સથી તે ઓછો રહ્યો. જો કે, ટીમ આગામી મેચોમાં ચોક્કસપણે તેની પાસેથી કેટલાક પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખી રહી છે.
ઇંગ્લેન્ડ આગામી મેચોમાં ગ્રુપ સ્ટેજમાં સ્કોટલેન્ડ અને ઇટાલી સામે રમશે, અને જીત સાથે સુપર 8 સ્ટેજમાં સ્થાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
