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ઇંગ્લેન્ડે પહેલી ODI માટે પ્લેઇંગ- 11ની જાહેરાત કરી, આ ખેલાડીઓને મળી તક

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની T20 શ્રેણી બાદ હવે ODI શ્રેણી શરૂ થઈ રહી છે. આજે પહેલી મેચ રમાશે.

england announces playing xi for the first odi
england announces playing xi for the first odi (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 1:14 PM IST

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IND VS ENG: ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ODI શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. પહેલી મેચ આજે બર્મિંગહામમાં રમાશે. દરમિયાન, પરંપરાને અનુસરીને, ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટે એક દિવસ અગાઉથી તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, ટીમ ઇન્ડિયા આમ કરવા માટે છેલ્લી ઘડી સુધી રાહ જુએ છે. આજે બપોરે ટોસ થશે ત્યારે જ ખબર પડશે કે કયા ખેલાડીઓ રમશે અને કયાને બાકાત રાખવામાં આવશે. આજની મેચ માટે 11 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવી બહુ મુશ્કેલ કાર્ય નથી.

બુમરાહ ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પહેલી વનડે રમશે

શુભમન ગિલ ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે, અને તેના આંકડા સંતોષકારક છે. ઘણો સમય થઈ ગયો છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના ત્રણ સૌથી સ્ટાર ખેલાડીઓ, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને જસપ્રીત બુમરાહ, સાથે રમતા જોવા મળશે. બુમરાહ ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પહેલી વનડે રમશે. બુમરાહએ 2023ના વનડે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પોતાની છેલ્લી વનડે રમી હતી, જ્યારે રોહિત શર્મા ટીમનો કેપ્ટન હતો. ત્યારથી, સમય જ નહીં, પરંતુ ટીમમાં પણ નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે.

સ્ટાર ખેલાડીઓ સાથે ભારતીય ટીમ મેદાનમાં ઉતરશે

દરમિયાન, જો આપણે આજની મેચ માટે ભારતીય ટીમના પ્લેઇંગ ઇલેવનની વાત કરીએ, તો ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા કેપ્ટન ગિલ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરે તેવી શક્યતા છે. વિરાટ કોહલી ત્રીજા નંબરે આવવાનું લગભગ નક્કી છે. T20 કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર ODI માં ઉપ-કેપ્ટન છે અને ચોથા નંબરે બેટિંગ કરી શકે છે. કેએલ રાહુલ પાંચમા નંબરે હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ અક્ષર પટેલ બેટિંગ કરવા માટે આવી શકે છે. શિવમ દુબે અને વોશિંગ્ટન સુંદરને ઓપનિંગ સ્લોટ માટે વિચારી શકાય છે. જસપ્રીત બુમરાહ ફરી એકવાર ઝડપી બોલર તરીકે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. તેમને અર્શદીપ સિંહ અને પ્રસિદ્ધનો સાથ મળી શકે છે. જોકે, ગુર્નુર બ્રાર પણ રમે તેવી શક્યતા છે. કુલદીપ યાદવ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં હોઈ શકે છે.

ઇંગ્લેન્ડની ટીમે પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી

મેચના એક દિવસ પહેલા સોમવારે સાંજે ઇંગ્લેન્ડની ટીમે પોતાની પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી હતી. જેકબ બેથેલ બેન ડકેટ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. બેથેલનો ભારત સામે પણ પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ છે. જો રૂટ, કેપ્ટન હેરી બ્રુક અને જોસ બટલર જેવા બેટ્સમેનોને પણ ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. સેમ કુરન અને વિલ જેક્સ ટીમને મજબૂત બનાવશે. જોફ્રા આર્ચર અને જોશ ટોંગ ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે.

ઈંગ્લેન્ડની પ્લેઈંગ-11: જેકબ બેથેલ, બેન ડકેટ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોસ બટલર, સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, જોફ્રા આર્ચર, લિયામ ડોસન, જોશ ટંગ, આદિલ રશીદ.

ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ-11: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે/વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના/ગુરનૂર બ્રાર

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