એશિઝ શ્રેણીની પાંચમી ટેસ્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડ ટીમની ઘોષણા, બે નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરાયો

ઇંગ્લેન્ડે એશિઝ 2025 ની પાંચમી ટેસ્ટ માટે 12 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં બે નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

Published : January 2, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડે 4 જાન્યુઆરીથી સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (SCG) ખાતે શરૂ થનારી 2025-26 એશિઝ શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ ટેસ્ટ માટે 12 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમમાં બે મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ઓફ સ્પિનર ​​શોએબ બશીર અને સીમર મેથ્યુ પોટ્સનો સમાવેશ શામેલ છે.

પોટ્સ ગુસ એટકિન્સનનું સ્થાન લેશે તેવી શક્યતા છે, જેમને મેલબોર્નમાં શ્રેણીની ચોથી ટેસ્ટમાં હેમસ્ટ્રિંગના ખેંચાણને કારણે પાંચમી ટેસ્ટમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા હતા. બીજા દિવસે પાંચમી ઓવર પૂરી કર્યા પછી તે પીડા સાથે મેદાનની બહાર ગયો હતો અને તેનું સ્કેન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડાબા હેમસ્ટ્રિંગની ઈજા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ઇંગ્લેન્ડ આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ જીત માટે 5,468 દિવસની રાહ સાથે પ્રવેશ કરશે. બેન સ્ટોક્સ અને તેની ટીમે ચાર વિકેટથી જીત મેળવી, લીલી મેલબોર્ન પીચ પર ફક્ત બે દિવસમાં મેચ પૂર્ણ કરી.

ઇંગ્લેન્ડ માટે, પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવવા માટે સ્પર્ધા પોટ્સ અને બશીર વચ્ચે હશે, કારણ કે અન્ય તમામ સ્થાનો સુરક્ષિત દેખાઈ રહ્યા છે. પિચના આધારે, તેઓ પોટ્સને તેમના પેસ આક્રમણને મજબૂત બનાવવા અથવા ટીમમાં નિષ્ણાત સ્પિનરની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે સમાવી શકે છે. બીજી બાજુ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાંચમી ટેસ્ટ માટે તેમની 15 સભ્યોની ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. નિયમિત કેપ્ટન પેટ કમિન્સ શ્રેણીમાંથી બહાર છે, અને સ્ટીવ સ્મિથ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. શ્રેણી પછી નિવૃત્તિ લેનારા ઉસ્માન ખ્વાજાએ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.

કેમેરોન ગ્રીનનું ટીમમાં સ્થાન અનિશ્ચિત છે કારણ કે તે બેટ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. બિગ બેશ લીગમાં હોબાર્ટ હરિકેન્સ માટે રમ્યા બાદ બ્યુ વેબસ્ટર સિડનીમાં ટેસ્ટ ટીમમાં ફરી જોડાવા માટે તૈયાર છે.

પાંચમી એશિઝ ટેસ્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ

બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), શોએબ બશીર, જેકબ બેથેલ, હેરી બ્રુક, બ્રાયડન કાર્સે, ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, મેથ્યુ પોટ્સ, જો રૂટ, જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), જોશ ટંગ

સંપાદકની પસંદ

