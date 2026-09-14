ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમ T20I માટે પ્લેઈંગ-11ની જાહેરાત કરી, 29 વર્ષીય બેટર કરશે ડેબ્યૂ
ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. ઈંગ્લેન્ડે શરૂઆતની મેચ માટે પોતાની પ્લેઈંગ-11 જાહેર કરી દીધી છે.
Published : September 14, 2026 at 9:01 PM IST
ENG VS SL: શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે. શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે રમાનાર છે. ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમ મેચ માટે પોતાની 'પ્લેઈંગ-11' જાહેર કરી છે. આ ટીમમાં નિયમિત ખેલાડીઓ અને યુવા પ્રતિભાઓનું મિશ્રણ છે, જેમાં એનુરીન ડોનાલ્ડ પોતાનું ડેબ્યૂ કરવા જઈ રહ્યો છે.
ઈંગ્લેન્ડે 'પ્લેઈંગ-11 ' જાહેર કરી
એનુરીન ડોનાલ્ડ ઈંગ્લેન્ડ માટે પોતાનું ડેબ્યૂ કરવા જઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત, જોસ બટલરને ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે 'પ્લેઈંગ-11'માં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. બેટિંગ લાઇન-અપમાં હેરી બ્રુક, વિલ જેક્સ અને ટોમ બેન્ટન જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. લિયામ ડોસન, જોશ ટંગ, સોની બેકર અને આદિલ રાશિદે પણ 'પ્લેઈંગ-11'માં સ્થાન મેળવ્યું છે.
JUST IN: Aneurin Donald will make his England debut tomorrow, opening the batting alongside Jos Buttler in the first T20I against Sri Lanka 🧢 pic.twitter.com/pAngirdOGZ— Cricinfo (@cricinfo) September 14, 2026
15 સપ્ટેમ્બરે પ્રથમ મેચ
ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે સાઉધમ્પ્ટનમાં રમાશે. બીજી મેચ 17 સપ્ટેમ્બરે નિર્ધારિત છે, જ્યારે અંતિમ મેચ 19 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. આ શ્રેણી બાદ, ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે ત્રણ મેચની વન-ડે (ODI) શ્રેણી 22 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. બીજી મેચ 24 સપ્ટેમ્બરે અને ત્રીજી વન-ડે 27 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.
T20 શ્રેણીનું શેડ્યુલ
- પ્રથમ T20: મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર
- બીજી T20: ગુરુવાર, 17 સપ્ટેમ્બર
- ત્રીજી T20: શનિવાર, 19 સપ્ટેમ્બર
વન-ડે શ્રેણીનું શેડ્યુલ
- પ્રથમ વન-ડે: મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર
- બીજી વન-ડે: ગુરુવાર, 24 સપ્ટેમ્બર
- ત્રીજી વન-ડે: રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બર
ઈંગ્લેન્ડની ટીમ શાનદાર ફોર્મમાં છે. તાજેતરમાં જ ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 3-0થી જીતી લીધી હતી અને દરેક મેચમાં પ્રભાવશાળી વિજય મેળવ્યો હતો. તે પહેલાં, ઈંગ્લેન્ડે ભારત સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમી હતી અને તેમાં 4-0થી જીત મેળવી હતી; વરસાદને કારણે એક મેચ રદ થઈ હતી. આ જોતાં, ઈંગ્લેન્ડની ટીમનો આત્મવિશ્વાસ અને લય ખૂબ ઊંચો છે, અને શ્રીલંકાએ મુશ્કેલ પડકારનો સામનો કરવો પડશે. શ્રીલંકાએ પોતાની છેલ્લી શ્રેણી ભારત સામે રમી હતી, જેમાં તેમને બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 0-1થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
શ્રીલંકા સામે ઈંગ્લેન્ડની પ્લેઈંગ-11
જોસ બટલર, એન્યુરિન ડોનાલ્ડ, હેરી બ્રુક, ટોમ બેન્ટન, જોર્ડન કોક્સ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, લિયામ ડોસન, જોશ ટંગ, સની બેકર, આદિલ રાશિદ.
ઈંગ્લેન્ડની T20 ટીમ
હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોફ્રા આર્ચર, ગસ એટકિન્સન, સોની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જોસ બટલર, જેમ્સ કોલ્સ, જોર્ડન કોક્સ, લિયામ ડોસન, એન્યુરિન ડોનાલ્ડ, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રાશિદ, જોશ ટંગ.
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