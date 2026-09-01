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પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં હડકંપ! 7 ખેલાડીઓને પડતા મૂકવામાં આવ્યા, મુખ્ય કોચ અને બોલિંગ કોચ પણ બહાર કરાયા

ઇંગ્લેન્ડ સામે સતત બે ટેસ્ટ હારનો સામનો કર્યા બાદ પાકિસ્તાન ટીમમાં મોટા પાયે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 1:54 PM IST

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ENG VS PAK: ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સતત હાર બાદ, પાકિસ્તાન ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ બર્મિંગહામમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ પહેલા સાત ખેલાડીઓને પડતા મૂક્યા છે, અને તેમને પાકિસ્તાન પાછા બોલાવ્યા છે. તેમના સ્થાને ટીમમાં સાત નવા ખેલાડીઓનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, ટેસ્ટ ટીમના મુખ્ય કોચ સરફરાઝ અહેમદ અને બોલિંગ કોચ ઉમર ગુલને તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

PCB એ 7 ખેલાડીઓને બહાર કરાયા

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ સોમવાર, 31 ઓગસ્ટના રોજ એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી કે મોહમ્મદ રિઝવાન, ઇમામ-ઉલ-હક, સલમાન અલી આગા, અલી ઉસ્માન, આમિર જમાલ, મુહમ્મદ અવૈસ ઝફર અને ખુર્રમ શહઝાદને ટીમમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તે બધાને ઇંગ્લેન્ડથી પાકિસ્તાન પાછા બોલાવવામાં આવ્યા છે. તેમના સ્થાને, પાકિસ્તાને કુલ સાત નવા ખેલાડીઓને ટીમમાં સામેલ છે, જેમાં ચાર અનકેપ્ડ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાં સૈમ અયુબ, અબ્દુલ્લા ફઝલ, અરાફત મિન્હાસ, સાદ બેગ, મુહમ્મદ રંધાવા, રઝાઉલ્લાહ અને મુહમ્મદ ઇમરાન જુનિયરનો સમાવેશ થાય છે.

સૈમ અયુબ, અબ્દુલ્લા ફઝલ અને અરાફત મિન્હાસ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે, જ્યારે સાદ બેગ, મુહમ્મદ રંધાવા, મુહમ્મદ ઇમરાન અને રઝાઉલ્લાહ હજુ સુધી કોઈપણ સ્તરે પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શક્યા નથી. બર્મિંગહામમાં ત્રીજી ટેસ્ટ પહેલા તમામ નવા ખેલાડીઓ પાકિસ્તાન ટીમમાં જોડાશે.

મુખ્ય કોચ અને બોલિંગ કોચ પણ બહાર કરાયા

પીસીબીએ મુખ્ય કોચ સરફરાઝ અહેમદ અને બોલિંગ કોચ ઉમર ગુલને તેમના પદ પરથી દૂર કર્યા છે. માઈક હેસનને મુખ્ય કોચ તરીકે અને એશ્લે નોફકેને તેમના સ્થાને બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ટીમને લીડ્સ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામે રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં ઇનિંગ્સ અને 103 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ, લોર્ડ્સમાં બીજી ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાનને 194 રનની કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સતત બે હાર અને શ્રેણી 0-2થી ગુમાવ્યા બાદ આ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ 9 સપ્ટેમ્બરથી એજબેસ્ટન, બર્મિંગહામ ખાતે રમાનારી છે.

ત્રીજી ટેસ્ટ માટે પાકિસ્તાનની અપડેટ કરેલી ટીમ

બાબર આઝમ (કેપ્ટન), અબ્દુલ્લા ફઝલ, અરાફાત મિન્હાસ, અઝાન વાઈસ, મોહમ્મદ અબ્બાસ, મોહમ્મદ અલી, મુહમ્મદ ઈમરાન, મોહમ્મદ ઈમરાન જુનિયર, મુહમ્મદ ગાઝી ઘૌરી (વિકેટકીપર), રઝાઉલ્લાહ, સાદ બેગ (વિકેટકીપર), સૈમ અયુબ, સાજીદ ખાન, સઈદ શકીલ, શાન મસૂદ અને ઉબેદ શાહ.

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