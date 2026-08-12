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ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે ટક્કર, જાણો આ મેચ ભારતમાં ક્યાં અને કેવી રીતે જોઈ શકશો

પાકિસ્તાન ટીમ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 19 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે. ચાલો જાણીએ કે આ મેચો ક્યાં જોઈ શકશો.

ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે ટક્કર
ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે ટક્કર (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 1:37 PM IST

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ENG vs PAK: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીનું આયોજન છે, જેની શરૂઆત લીડ્સમાં થશે. આ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ હોવાથી, બંને ટીમો પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા અને પોઈન્ટ મેળવવા માટે ઉત્સુક રહેશે. નિઃશંકપણે, યજમાન ટીમને ફેવરિટ માનવામાં આવે છે, કારણ કે પાકિસ્તાને છેલ્લે 1996 માં ઈંગ્લેન્ડમાં ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી હતી. જોકે, પાકિસ્તાન ભૂતકાળના રેકોર્ડ્સને બાજુ પર રાખીને વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે, ચાલો જોઈએ કે ભારતીય ચાહકો આ રમત જોવા માટે કઈ ચેનલ પર ટ્યુન ઇન કરી શકે છે.

પહેલી ટેસ્ટ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ લીડ્સમાં રમાશે. આ મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે11:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જ્યારે ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે; બંને કેપ્ટન બપોરે 3:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

ટેસ્ટ મેચ લાઈવ ક્યાં જોઈ શકો છો?

ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 19 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. ભારતીય ચાહકો પણ આ મેચ પર નજર રાખશે. જે લોકો તેને ટીવી પર જોવા માંગે છે તેઓ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટ્યુન ઇન કરી શકે છે, જ્યારે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સોનીલીવ પર ઉપલબ્ધ થશે. જોકે, આ માટે એપનું સબ્સ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે.

WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં બંને ટીમ કયા સ્થાને છે?

ઇંગ્લેન્ડની ટીમ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલ પર સાતમા સ્થાને છે. ઇંગ્લેન્ડે 13 મેચ રમી છે, જેમાં 4 જીતી છે, 8 હાર્યો છે અને એક ડ્રો થયો છે. દરમિયાન, પાકિસ્તાન પણ પોઈન્ટ ટેબલ પર ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે; તેમણે 6 મેચ રમી છે, જેમાં 2 જીતી છે અને 4 હાર્યો છે.

પાકિસ્તાનનું ઈંગ્લેન્ડમાં કેવું પ્રદર્શન રહ્યું છે?

ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 92 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે; ઇંગ્લેન્ડે આમાંથી 30 જીત મેળવી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને 23 જીત મેળવી છે. આ દરમિયાન, 39 મેચ ડ્રો રહી હતી. નોંધનીય છે કે પાકિસ્તાને છેલ્લે 1996 માં ઇંગ્લેન્ડમાં ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી હતી અને ત્યારથી ત્યાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, બાબર આઝમ અને તેની ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને પોતાનો રેકોર્ડ સુધારવા અને જીત નોંધાવવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાનની ટીમ

ઈંગ્લેન્ડ: જો રૂટ (કેપ્ટન), જોફ્રા આર્ચર, ગુસ એટકિન્સન, શોએબ બશીર, હેરી બ્રુક, બ્રાયડન કાર્સ, સેમ કૂક, જોર્ડન કોક્સ, બેન ડકેટ, મેથ્યુ ફિશર, એમિલિયો ગે, ડેન લોરેન્સ, ઓલી પોપ, ઓલી રોબિન્સન, જેમી સ્મિથ, જોશ ટંગ.

પાકિસ્તાન: બાબર આઝમ (કેપ્ટન), આમિર જમાલ, અબ્દુલ્લા શફીક, અલી ઉસ્માન, અઝાન અવૈસ, ઇમામ-ઉલ-હક, ખુર્રમ શહઝાદ, મોહમ્મદ અબ્બાસ, મોહમ્મદ અલી, મોહમ્મદ રિઝવાન, મોહમ્મદ અવૈસ ઝફર, મોહમ્મદ ગાઝી ઘોરી, સાજિદ ખાન, સલમાન અલી આગા, સઉદ શકીલ, શાન મસૂદ, ઉબેદ શાહ.

ઇંગ્લેન્ડ-પાકિસ્તાન ટેસ્ટ શ્રેણીનો શેડ્યુલ

  • પહેલી ટેસ્ટ- 19-23 ઓગસ્ટ 2026, હેડિંગ્લી
  • બીજી ટેસ્ટ- 27-31 ઓગસ્ટ 2026, લોર્ડ્સ
  • ત્રીજી ટેસ્ટ- 9-13 સપ્ટેમ્બર 2026, એજબેસ્ટન

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