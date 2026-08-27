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આજે પાકિસ્તાન-ઇંગ્લેન્ડની બીજી ટેસ્ટ, જાણો મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી?

પાકિસ્તાન અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ આજથી (27 ઓગસ્ટ) લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે.

આજે પાકિસ્તાન-ઇંગ્લેન્ડની બીજી ટેસ્ટ
આજે પાકિસ્તાન-ઇંગ્લેન્ડની બીજી ટેસ્ટ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 2:03 PM IST

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ENG VS PAK: પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની બીજી મેચ આજે, ગુરુવાર, 27 ઓગસ્ટના રોજ લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે શરૂ થઈ રહી છે. હેડિંગ્લી ખાતે રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં, ઇંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને એક ઇનિંગ્સ અને 103 રનથી કારમી હાર આપીને શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી છે. હવે, યજમાન ટીમનો ઉદ્દેશ્ય બીજી ટેસ્ટ જીતીને શ્રેણી જીતવાનો રહેશે, જ્યારે પાકિસ્તાન વાપસી કરીને શ્રેણીને બરાબરી કરવાનો રહેશે. બંને ટીમો વચ્ચે એક રોમાંચક મેચની અપેક્ષા છે. અહીં તમે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડની બીજી ટેસ્ટ મેચ ભારતમાંથી લાઇવ કેવી રીતે જોઈ શકો છો, જેમાં શેડ્યૂલ અને પ્રસારણ વિગતોનો સમાવેશ થાય છે.

બીજી ટેસ્ટ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?

પાકિસ્તાન અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ ગુરુવાર, 27 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. બંને ટીમો લંડનના લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે એકબીજાનો સામનો કરશે.

બીજી ટેસ્ટ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચના દરેક દિવસની રમત ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. પ્રથમ દિવસે, બંને ટીમોના કેપ્ટન બપોરે 3:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

ટીવી પર લાઇવ પ્રસારણ ક્યાં જોઈ શકાય છે?

ભારતમાં સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ ઉપલબ્ધ થશે.

મોબાઇલ અને લેપટોપ પર કેવી રીતે જોઈ શકાય?

ભારતીય ચાહકો સોનીલીવ એપ અને વેબસાઇટ પર પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ બીજી ટેસ્ટ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકે છે. સોનીલીવ દ્વારા, તમે મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને અન્ય ડિજિટલ ઉપકરણો પર લાઇવ મેચનો આનંદ માણી શકો છો.

બાબર આઝમ વાપસી માટે તૈયાર

પાકિસ્તાનના કેપ્ટન અને સ્ટાર બેટ્સમેન બાબર આઝમ ઈજાને કારણે ઈંગ્લેન્ડ સામેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ ગુમાવી શક્યા. શ્રેણી પહેલા પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન બેટિંગ કરતી વખતે તેમને આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી. જોકે, તેઓ બીજી ટેસ્ટ માટે વાપસી કરી શકે છે. બાબરે પોતે મેચ પહેલા કહ્યું હતું કે તેઓ 90 ટકા ફિટ છે અને મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. તેમના વાપસીથી પાકિસ્તાનની બેટિંગ લાઇનઅપ મજબૂત બનશે.

પાકિસ્તાન-ઈંગ્લેન્ડની સંપૂર્ણ ટીમ

પાકિસ્તાન: અબ્દુલ્લા શફીક, ઈમામ-ઉલ-હક, શાન મસૂદ, બાબર આઝમ (કેપ્ટન), સઈદ શકીલ, મોહમ્મદ રિઝવાન (વિકેટકીપર), સલમાન આગા, અલી ઉસ્માન, ખુર્રમ શહઝાદ, મોહમ્મદ અલી, મોહમ્મદ અબ્બાસ, સાજીદ ખાન, ગાઝી ઘોરી, આમેર જમાલ, અઝાન અવૈસ, ઉબેદ શાહ, અબ્દુલ્લાહ ફઝલ, અવૈસ ઝફર,

ઈંગ્લેન્ડ: બેન ડકેટ, એમિલિયો ગે, જોર્ડન કોક્સ, જો રૂટ (કેપ્ટન), હેરી બ્રુક, ડેન લોરેન્સ, જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), ઓલી રોબિન્સન, ગુસ એટકિન્સન, જોફ્રા આર્ચર, જોશ ટંગ, મેથ્યુ ફિશર, ઓલી પોપ, સેમ કૂક, સોની બેકર, શોએબ બશીર.

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