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પાકિસ્તાન સામે જો રૂટે રચ્યો ઇતિહાસ, સચિન તેંડુલકરના રેકોર્ડની બરાબરી કરી

જો રૂટે પાકિસ્તાન સામે 66 રનની ઇનિંગ રમી અને સૌથી વધુ ટેસ્ટ અડધી સદીના સચિન તેંડુલકરના રેકોર્ડની બરાબરી કરી.

જો રૂટ
જો રૂટ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 1:13 PM IST

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JOE ROOT: ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન જો રૂટ સમકાલીન ટેસ્ટ ક્રિકેટના સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેણે અસાધારણ બેટિંગ પ્રદર્શન દ્વારા મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. પાકિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, રૂટે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી. આ સિદ્ધિ સાથે, તેમણે મહાન સચિન તેંડુલકરના એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે.

પાકિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની શરૂઆતની મેચની પહેલી ઇનિંગમાં, જો રૂટે 66 રન બનાવ્યા. આ તેમની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 68મી અડધી સદી હતી, જેના કારણે તેઓ સચિન તેંડુલકરના સૌથી વધુ અડધી સદીના રેકોર્ડની બરાબરી કરી શક્યા. સચિને 200 ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન આ આંકડો હાંસલ કર્યો હતો, જ્યારે રૂટે ફક્ત 167 મેચમાં જ આ આંકડો હાંસલ કર્યો છે. હવે તે ટૂંક સમયમાં આ સંદર્ભમાં સચિનને ​​પાછળ છોડી દેવા માટે તૈયાર છે.

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ સચિન તેંડુલકરના નામે છે, તેણે 200 મેચમાં 15,921 રન બનાવ્યા છે. જો રૂટ હાલમાં 14,180 રન સાથે બીજા સ્થાને છે. તે સચિનથી માત્ર 1,741 રન પાછળ છે. આ અંતર દૂર કરી શકાય તેવું નથી, તે જોવાનું બાકી છે કે રૂટ ક્યારે ટોચનું સ્થાન મેળવશે.

અન્ય રેકોર્ડ્સની વાત કરીએ તો, સચિન તેંડુલકર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીનો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે, જેણે 51 સદી ફટકારી છે. રૂટ આ શ્રેણીમાં નોંધપાત્ર રીતે પાછળ છે, જેણે અત્યાર સુધી 41 સદી ફટકારી છે. સચિન જ નહીં, પણ જેક્સ કાલિસ અને રિકી પોન્ટિંગ પણ તેમનાથી આગળ નીકળી ગયા છે.

છેલ્લે, સૌથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમવાનો રેકોર્ડ છે. સચિને કુલ 200 ટેસ્ટ રમી હતી, જે કોઈ અન્ય બેટ્સમેન દ્વારા અજોડ સિદ્ધિ છે - જ્યારે રૂટે અત્યાર સુધીમાં 167 ટેસ્ટ રમી છે. જો રૂટ 200 ટેસ્ટનો આંકડો પાર કરે છે, તો તે કુલ રનમાં સચિનને ​​પાછળ છોડી દે તેવી શક્યતા ખૂબ જ છે. ભવિષ્યમાં રૂટ અન્ય કયા રેકોર્ડ પોતાના નામે કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારનારા ખેલાડીઓ:

  • સચિન તેંડુલકર (ભારત) - 68 અડધી સદી
  • જો રૂટ (ઇંગ્લેન્ડ) - 68 અડધી સદી*
  • શિવનારાયણ ચંદ્રપોલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) - 66 અડધી સદી
  • એલન બોર્ડર (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 63 અડધી સદી
  • રાહુલ દ્રવિડ (ભારત) - 62 અડધી સદી

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