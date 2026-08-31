ઓલી રોબિન્સને જસપ્રીત બુમરાહનો રેકોર્ડ તોડ્યો, 112 વર્ષ પછી આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી
ઓલી રોબિન્સને જસપ્રીત બુમરાહનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. તેમણે 112 વર્ષ પછી એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરીને ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
Published : August 31, 2026 at 5:38 PM IST
ENG vs PAK: પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે હાલમાં ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી ચાલી રહી છે. શ્રેણીની બીજી મેચ 27 થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન લોર્ડ્સમાં રમાઈ હતી. ઇંગ્લેન્ડે મેચ જીતી અને તેની સાથે શ્રેણી સુરક્ષિત કરી. ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર ઓલી રોબિન્સને આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, વારંવાર પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. આમ કરીને, તેણે જસપ્રીત બુમરાહને પાછળ છોડી દીધો.
રોબિન્સન બુમરાહને પાછળ છોડી દીધો
ઓલી રોબિન્સન છેલ્લા 112 વર્ષોમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ સરેરાશ સાથે બોલર બન્યો છે - ઓછામાં ઓછી 20 મેચ રમનારાઓમાં. રોબિન્સને અત્યાર સુધી 23 ટેસ્ટ મેચમાં 99 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 19.53 ની સરેરાશ જાળવી રાખી છે. આ 1914 પછીનો શ્રેષ્ઠ સરેરાશ છે. આ બાબતમાં રોબિન્સન જસપ્રીત બુમરાહથી આગળ નીકળી ગયો છે.
અત્યાર સુધીમાં, બુમરાહએ 52 ટેસ્ટ મેચોમાં 19.79 ની સરેરાશથી 234 બેટ્સમેનોની વિકેટ લીધી છે. ઓલી રોબિન્સન પહેલા, બુમરાહ છેલ્લા 112 વર્ષોમાં ઓછામાં ઓછી 20 મેચ રમનારાઓમાં ટેસ્ટમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ સરેરાશનો રેકોર્ડ ધરાવતા હતા; જોકે, રોબિન્સન હવે તેમનાથી આગળ નીકળી ગયો છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ સરેરાશનો રેકોર્ડ ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી વિલિયમ બર્ન્સના નામે છે. તેમણે 21 ટેસ્ટમાં 15.54 ની સરેરાશ સાથે 51 વિકેટ લીધી હતી.
રોબિન્સનની શાનદાર બોલિંગ
ઓલી રોબિન્સને પાકિસ્તાન સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચની પહેલી ઇનિંગ દરમિયાન 13 ઓવરમાં 11 રન આપીને ચાર વિકેટ ઝડપી હતી. ત્યારબાદ તેણે બીજી ઇનિંગમાં શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કરીને 14 ઓવરમાં 24 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી હતી. રોબિન્સને પહેલી મેચમાં પણ પાકિસ્તાન સામે આઠ વિકેટ લીધી હતી, જેમાં પહેલી ઇનિંગમાં પાંચ અને બીજી ઇનિંગમાં ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.
194 રનથી મેચ જીતી
ઇંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાન સામે રમાયેલી બીજી ટેસ્ટ મેચ 194 રનથી જીતી લીધી. ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ ઇનિંગમાં 290 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે પાકિસ્તાન 110 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. બીજા ઇનિંગમાં, ઇંગ્લેન્ડે 208 રન બનાવ્યા હતા અને પાકિસ્તાન માટે 389 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો; જવાબમાં, પાકિસ્તાન 194 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. આમ ઇંગ્લેન્ડે 194 રનથી મેચ જીતી લીધી.
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