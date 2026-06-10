નાઈટક્લબની ઘટના બાદ ECB ની મોટી કાર્યવાહી, બેન સ્ટોક્સ અને ગુસ એટકિન્સન ટીમમાંથી બહાર
ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ અને એક ફાસ્ટ બોલર લંડનમાં નાઇટક્લબની ઘટના મામલે કાર્યવાહી કરતા, ECB એ સ્ટોક્સ અને એટકિન્સનને બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર કરી દીધા છે.
Published : June 10, 2026 at 8:44 PM IST
ENG VS NZ: ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે, જે 17 જૂનથી લંડનના કેનિંગ્ટન ઓવલ ખાતે રમાશે અને કેટલાક મોટા ફેરફારો પણ કર્યા છે. શરૂઆતની રમત પછી બનેલી નાઇટક્લબ ઘટના બાદ ECB એ વર્તમાન ટેસ્ટ કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ અને ફાસ્ટ બોલર ગુસ એટકિન્સનને ટીમમાંથી બહાર કરી દીધા છે, જેમણે પહેલી મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી હતી. અનુભવી ખેલાડી જો રૂટને બીજી ટેસ્ટ માટે કાર્યકારી કેપ્ટન તરીકે ટીમનું નેતૃત્વ કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
ECB નાઈટક્લબમાં થયેલી ઝઘડાની તપાસ કરી રહ્યું છે
લોર્ડ્સ ટેસ્ટ પછી ચેલ્સીના નાઈટક્લબમાં બેન સ્ટોક્સ અને ગુસ એટકિન્સન સાથે થયેલી ઝઘડાની તપાસ ECB કરી રહ્યું છે. આ ઘટના માત્ર સ્ટોક્સની કેપ્ટનશીપ જ નહીં પરંતુ તેમની સમગ્ર કારકિર્દીનો અંત લાવી શકે છે તેવી અટકળો તેજ બની છે. ECB એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ મામલો ટીમ શિસ્ત અને કર્ફ્યુના ભંગનો છે; આ મુદ્દા અંગે સંપૂર્ણ તપાસ પછી જ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
JUST IN: Ben Stokes and Gus Atkinson have not been made available for selection for the second Test against New Zealand amid the ongoing investigation, the ECB has confirmed.— Cricbuzz (@cricbuzz) June 10, 2026
Joe Root will captain England at The Oval, with Jofra Archer and Jordan Cox added to the squad. pic.twitter.com/UL1FG6egWa
જોફ્રા આર્ચરની વાપસી, જોર્ડન કોક્સનો સમાવેશ
ઇંગ્લેન્ડે 17 જૂનથી ઓવલ ખાતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે ટીમમાંથી બેન સ્ટોક્સ અને ગુસ એટકિન્સનને બહાર કરી દીધા છે, જ્યારે ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચર અને જોર્ડન કોક્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આર્ચર 11 જૂને ઈંગ્લેન્ડ પરત ફરવાનો છે. જો કે, તે આ ચોક્કસ મેચમાં રમશે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી, કારણ કે તેનો વર્કલોડ મુખ્ય વિચારણા હશે. દરમિયાન, જો રૂટ - જેમણે અગાઉ લાંબા સમય સુધી કેપ્ટનશીપ સંભાળી છે - 2017 થી 2024 દરમિયાન રેકોર્ડ 64 ટેસ્ટ મેચોમાં ઇંગ્લેન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું.
England's 2nd Test squad is in 👀— Cricbuzz (@cricbuzz) June 10, 2026
❌ Stokes unavailable
❌ Atkinson unavailable
🧢 Root named interim captain
🏹 Archer back in the squad
🏏 Cox called up#ENGvNZ #OvalTest pic.twitter.com/YHVYcHhjH5
ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઓવલ ટેસ્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ
જો રૂટ (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, સોની બેકર, શોએબ બશીર, જેકબ બેથેલ, હેરી બ્રુક, જોર્ડન કોક્સ, બેન ડકેટ, મેથ્યુ ફિશર, એમિલિયો ગે, જેમ્સ રેવ, ઓલી રોબિન્સન, જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), જોશ ટંગ.
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