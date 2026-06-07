ENG vs NZ: લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવ્યું, ઇંગ્લેન્ડ ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ
લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ઇંગ્લેન્ડનો પહેલો દાવ ફક્ત 140 રનમાં જ સમેટાઈ ગયો હતો. તેમ છતાં, બેન સ્ટોક્સની ટીમે મેચ 115 રનથી જીતી લીધી.
Published : June 7, 2026 at 6:58 PM IST
ENG VS NZ: ઇંગ્લેન્ડે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ જીતી લીધી છે. લોર્ડ્સમાં યજમાન ટીમે 115 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો. બેટિંગ માટે મુશ્કેલ પીચ પર ચોથી ઇનિંગમાં 254 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડનો બીજો ઇનિંગ ચોથા દિવસના પહેલા સત્ર દરમિયાન 138 રનમાં સમેટાઈ ગયો. મેચ ત્રીજા દિવસે જ સમાપ્ત થઈ શકી હોત, પરંતુ વરસાદને કારણે રમત 10 ઓવરથી ઓછી થઈ ગઈ. ઇંગ્લેન્ડે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. મેચ દરમિયાન પડેલી તમામ 40 વિકેટ ફાસ્ટ બોલરોએ લીધી હતી.
ગ્લેન ફિલિપ્સ અને ડેવોન કોનવેએ આશા જગાવી
ન્યુઝીલેન્ડે ચોથા દિવસે 5 વિકેટે 55 રનથી રમત ફરી શરૂ કરી. દિવસના ફક્ત સાતમા બોલ પર, જોશ ટોંગે ટોમ બ્લંડેલ (4) ને LBW આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ ગ્લેન ફિલિપ્સ ક્રીઝ પર આવ્યા અને ડેવોન કોનવે સાથે ભાગીદારી કરી; આ જોડીએ ટીમને 100 રનના આંકને પાર પહોંચાડી. કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે કોનવેને આઉટ કરીને 58 રનની ભાગીદારી તોડી, જેણે 91 બોલમાં 41 રન બનાવ્યા હતા. ઈંગ્લેન્ડે બાકીની ત્રણ વિકેટ સરળતાથી કબજે કરી લીધી.
YES BOYS! 🦁— England Cricket (@englandcricket) June 7, 2026
A winning start to our Test match summer 💪
Victory by 115 runs at Lord's pic.twitter.com/ZeIdjrV39X
ગ્લેન ફિલિપ્સ એક છેડે 44 રન બનાવી અણનમ રહ્યા. તેમણે ૫૨ બોલનો સામનો કર્યો અને સાત ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી ગસ એટકિન્સને પાંચ વિકેટ લીધી, જ્યારે ઓલી રોબિન્સન અને જોશ ટોંગે બે-બે વિકેટ લીધી.
Career best Test match figures ✅— England Cricket (@englandcricket) June 7, 2026
On the honours board ✅
Player of the Match ✅ pic.twitter.com/tfDnz08q5R
ઇંગ્લેન્ડે 140 રનમાં ઓલઆઉટ થવા છતાં લીડ મેળવી
મેચના પ્રથમ દાવમાં, ઇંગ્લેન્ડની ટીમ ફક્ત 140 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. કાયલ જેમિસને પાંચ વિકેટ લીધી હતી. બેટિંગ માટે મુશ્કેલ પીચ પર ન્યુઝીલેન્ડની બેટિંગ પણ નબળી પડી ગઈ હતી, ટીમનો પ્રથમ દાવ ફક્ત 113 રનમાં જ સમેટાઈ ગયો હતો. 2024 પછી પહેલી વાર ટેસ્ટ રમી રહેલા ઓલી રોબિન્સને પાંચ વિકેટ લીધી હતી. બીજા દાવમાં, ડેબ્યુ કરનાર એમિલિયો ગેના 57 રનની ઇનિંગ ઉપરાંત, જેમી સ્મિથ (39), બેન ડકેટ (33) અને ઓલી રોબિન્સન (29) ના યોગદાનથી ઇંગ્લેન્ડ કુલ 226 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી હતી.
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