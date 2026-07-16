ENG VS IND: બીજી વનડેમાંથી કેએલ રાહુલને કેમ બહાર રાખવામાં આવ્યો? કેપ્ટન શુભમન ગિલે જણાવ્યું કારણ
સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી મેચ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ-11 માં એક ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.
Published : July 16, 2026 at 5:53 PM IST
ENG VS IND 2ND ODI: આજે સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે રમાનારી બીજી મેચમાં ભારત પાસે ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી જીતવાની તક છે. ઇંગ્લેન્ડ પર શ્રેણીમાં વાપસી કરવાનું દબાણ છે, નહીં તો તેઓ લોર્ડ્સમાં રમાનારી અંતિમ મેચ પહેલા શ્રેણી ગુમાવી શકે છે. ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં આજે મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ પછી કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું હોત. અમે સારું રમી રહ્યા છીએ અને ખૂબ ખુશ છીએ. છેલ્લી મેચ ઉત્તમ હતી, અને અમે આજે પણ તે જ ચાલુ રાખવાની આશા રાખીએ છીએ. અમારી શરૂઆત સારી રહી હતી, અને અમારા ઝડપી બોલરોને સારું પ્રદર્શન કરતા જોવું ખૂબ જ સારું હતું. ટીમમાં એક ફેરફાર છે: કેએલ રાહુલ બીમાર છે અને તેના સ્થાને ઇશાન કિશનને લાવવામાં આવ્યો છે."
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the 2️⃣nd ODI in Cardiff 🙌— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
𝗡𝗼𝘁𝗲: KL Rahul was unavailable for selection due to illness.
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અક્ષર પટેલે ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું
ખરેખર, પ્રથમ મેચમાં ભારતની ઊંડાઈ પ્રદર્શિત થઈ હતી, જેમાં વિવિધ ખેલાડીઓએ મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. અક્ષર પટેલે મેચ-વિનિંગ ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું. તેણે ચાર વિકેટ લીધી અને પછી અણનમ 57 રન બનાવીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. ત્યારબાદ વોશિંગ્ટન સુંદરે તેની પહેલી ODI અડધી સદી ફટકારી, જ્યારે કેપ્ટન શુભમન ગિલની શાનદાર 80 રનની ઇનિંગે ટીમ માટે મજબૂત પાયો પૂરો પાડ્યો, જોકે તેને ખેંચાણને કારણે નિવૃત્તિ લેવી પડી હતી.
રોહિત શર્માનું ફોર્મ મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે
બીજું રસપ્રદ પાસું રોહિત શર્માનું ફોર્મ હશે. અનુભવી ઓપનર બેટ્સમેન હજુ સુધી આ શ્રેણીમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઇનિંગ રમ્યો નથી અને ગિલ સાથે ઇનિંગ ખોલતી વખતે તેનું પ્રદર્શન સુધારવા માટે ઉત્સુક રહેશે.
દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડ પાસે શ્રેણીમાં ટકી રહેવા માટે હેરી બ્રુકની ટીમે કાર્ડિફમાં જીત મેળવવી પડશે. જો રૂટ અને લિયામ ડોસનની વાપસી છતાં પાછલી મેચમાં નબળી બેટિંગને કારણે ટીમે નિયંત્રણ ગુમાવ્યું હતું. ફાસ્ટ બોલર બ્રાઇડન કાર્સેના વાપસીથી યજમાન ટીમને મજબૂતી મળી છે, જે બોલિંગ આક્રમણમાં અનુભવ ઉમેરશે.
ભારત જીતવાથી એક મેચ બાકી રહીને શ્રેણી જીતી જશે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડને લોર્ડ્સમાં ત્રીજી અને નિર્ણાયક વનડેમાં મેચ લેવા માટે તેમના ઘરે પાછા ફરવાની જરૂર પડશે. વિવિધ ગોલ અને નિર્ણાયક તબક્કે શ્રેણી સાથે, કાર્ડિફ એક મહત્વપૂર્ણ મેચ બનવા માટે તૈયાર છે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર, વોશિંગ્ટન સુંદર, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, ગુર્નુર બ્રાર, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રખ્યાત કૃષ્ણા.
ઈંગ્લેન્ડ: બેન ડકેટ, જેકબ બેથેલ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, ગુસ એટકિન્સન, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, સાકિબ મહમૂદ.
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