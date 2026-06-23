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ENG vs IND: ઇંગ્લેન્ડે ભારત વિરૂદ્ધ T20 સિરીઝ માટે ટીમની કરી જાહેરાત, જુઓ ક્યા ખેલાડીઓને મળી તક?

ENG vs IND T20 Series 2026: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એક જુલાઇથી પાંચ મેચની ટી-20 સિરીઝ રમાશે.

ઇંગ્લેન્ડે ભારત વિરૂદ્ધ T20 સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરી હતી
ઇંગ્લેન્ડે ભારત વિરૂદ્ધ T20 સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરી હતી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 12:45 PM IST

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England T20 Squad: ઇંગ્લેન્ડે ત્રણ વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ભારત વિરૂદ્ધ આવતા મહિને શરૂ થનારી પાંચ મેચની ટી-20 સિરીઝ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે, આ ટીમમાં કૂલ 17 ખેલાડીઓને તક આપવામાં આવી છે.

હેરી બ્રુક ટીમને લીડ કરશે. આ સિવાય જોર્ડન કૉકસ, સન્ની બેકર અને સાકિબ મહમૂદની પણ ટી-20 ટીમમાં વાપસી થઇ છે, જે આ વર્ષની શરૂઆતમાં ટી-20 વર્લ્ડકપ ચુકી ગયો હતો. ફાસ્ટ બોલર બ્રાયડન કાર્સ અને ઓલરાઉન્ડર જેમી ઓવરટન ઇજાને કારણે આ સિરીઝમાંથી બહાર થયા છે.

ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાં જેમ્સ કોલ્સ નવો ચહેરો

ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે અનકેપ્ડ સ્પિન બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર જેમ્સ કોલ્સને ટી-20 ટીમમાં પ્રથમ વખત સામેલ કર્યો છે. 22 વર્ષીય કોલ્સ, 2026 મેન્સ હંડ્રેડ સ્પર્ધામાં સૌથી મોંઘો ખેલાડી બન્યો હતો. SA20માં સનરાઇઝર્સ ર્ઇસ્ટન કેપ અને ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ માટે તે રમી ચુક્યો છે. 61 ટી-20 ઇનિંગમાં 28.60ની એવરેજ અને 146.37ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 1,373 રન બનાવ્યા છે જેમાં સાત અડધી સદી સામેલ છે. જ્યારે બોલથી 26.94ની એવરેજ અને 8.27ના ઇકોનોમી રેટથી 53 વિકેટ ઝડપી છે જેમાં ત્રણ ચાર વિકેટ હોલ સામેલ છે.

ઇંગ્લેન્ડની ટી-20 ટીમ

હેરી બ્રૂક (કેપ્ટન), રેહાન અહમદ, જોફ્રા આર્ચર, સોની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથલ, જોસ બટલર, ફિલ સોલ્ટ, જેમ્સ કોલ્સ, જોર્ડન કોક્સ, સેમ કર્રન, લિયામ ડોસન, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, આદિલ રાશિદ, જોશ ટોંગ અને લ્યૂક વુડ.

ENGVSIND: ટી-20 સિરીઝનો કાર્યક્રમ

ઇંગ્લેન્ડ શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટન્સી ધરાવતી ભારતીય ટીમની પાંચ ટી-20 મેચ માટે યજમાની કરશે જેની પ્રથમ મેચ 1 જુલાઇએ ચેસ્ટર લી સ્ટ્રીટમાં રમાશે. તે બાદ બીજી મેચ 4 જુલાઇએ માનચેસ્ટરમાં રમાશે જ્યારે ત્રીજી મેચ 7 જુલાઇએ નોટિંઘમમાં રમાશે. ચોથી મેચ બ્રિસ્ટલ અને પાંચમી મેચ સાઉથમ્પટનમાં રમાશે.

ENG vs IND: મેચનો સમય શું રહેશે?

ઇંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડે ટી-20 સિરીઝની મેચનો સમય એક કલાક પહેલા કરી દીધો છે. ટીવી પર મોટાભાગના દર્શક મળવાની આશામાં આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ, ત્રીજી અને ચોથી ટી-20 મેચ ભારતીય સમય અનુસાર રાત્રે 10 વાગ્યાથી શરૂ થશે જ્યારે બીજી અને પાંચમી મેચ ભારતીય સમય અનુસાર સાંજે 7:00 વાગ્યાથી શરૂ થશે. આ સિરીઝને ભારતીય ફેન્સ સોનીની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર જોઇ શકે છે જ્યારે મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ એપ પર થશે.

આયરલેન્ડે પણ ટી-20 ટીમની કરી જાહેરાત

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઇંગ્લેન્ડ સિરીઝ પહેલા ભારતીય ટીમ આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ બે ટી-20 મેચની સિરીઝ રમશે. જે 26 અને 28 જૂને રમાશે. આ સિરીઝ માટે આયરલેન્ડે પણ પોતાની ટીમીન જાહેરાત કરી છે. વાઇસ કેપ્ટન લોર્કન ટકરને ટી-20 ટીમનો ફુલ ટાઇમ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે જ્યારે મેથ્યૂ હોલાર્ડ, જય મૂંદરા અને રૂબેન વિલ્સનને પ્રથમ વખત ટી-20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

ભારત વિરૂદ્ધ આયરલેન્ડની T20 ટીમ

લોકન ટકર (કેપ્ટન), રોસ અડાયર, બેન કેલિટ્ઝ, ગેરેથ ડેલાની, જોર્જ ડોકરેલ, સ્ટીફન ડોહેની, મેથ્યુ હમ્ફ્રીઝ, ગેવિન હોએ, મેથ્યૂ હોલાર્ડ, લિયામ મેકાર્થી, જય મૂંદરા, હેરી ટેક્ટર, ટિમ ટેક્ટર, રૂબેન વિલ્સન.

આયરલેન્ડ-ઇંગ્લેન્ડ T20 સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ

શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટ કીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટ કીપર), શિવમ દુબે, તિલક વર્મા (વાઇસ કેપ્ટન), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઇ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.

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