ETV Bharat / sports

એશિઝ 2027 નું શેડ્યૂલ જાહેર, ઇંગ્લેન્ડ કરશે મેજબાની

ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રતિષ્ઠિત એશિઝ શ્રેણી અંગે એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

એશિઝ 2027 નું શેડ્યૂલ જાહેર
એશિઝ 2027 નું શેડ્યૂલ જાહેર (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ASHES 2027: ક્રિકેટની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ટેસ્ટ શ્રેણી, એશિઝ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ 2027 એશિઝનું સમયપત્રક જાહેર કર્યું છે. આ પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 18 જૂનથી 2 ઓગસ્ટ, 2027 દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડમાં રમાશે. નોંધનીય છે કે, છેલ્લી વખતની જેમ, પુરુષો અને મહિલાઓની એશિઝ શ્રેણી એકસાથે યોજાશે, જે ક્રિકેટ ચાહકોને સતત હાઇ-વોલ્ટેજ રોમાંચ આપશે.

ટ્રેન્ટ બ્રિજ ખાતે એશિઝનો પ્રારંભ થશે

પુરુષોની એશિઝ શ્રેણી 18 જૂનથી નોટિંગહામના ટ્રેન્ટ બ્રિજ મેદાન પર શરૂ થશે. ત્યારબાદની ટેસ્ટ મેચ લોર્ડ્સ, એજબેસ્ટન, સાઉધમ્પ્ટનના યુટિલિટા બાઉલ અને છેલ્લે, ઓવલ ખાતે રમાશે. ટ્રેન્ટ બ્રિજ 2015 પછી પહેલી વાર એશિઝ ટેસ્ટનું આયોજન કરશે; આ જ સ્થળે સ્ટુઅર્ટ બ્રોડે 2015માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે યાદગાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં 15 રન આપીને 8 વિકેટ લીધી હતી. દરમિયાન, સાઉધમ્પ્ટનના યુટિલિટા બાઉલમાં પહેલી વાર મેન્સ એશિઝ ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ શ્રેણી પહેલા સારી રીતે તૈયાર છે તેની ખાતરી કરવા માટે, ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ સામે 7-10 જૂન માટે વોર્મ-અપ મેચનો પણ પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના અગાઉના એશિઝ પ્રવાસ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડના 4-1થી થયેલા પરાજય બાદ તૈયારી અંગે ઉભા થયેલા પ્રશ્નોના પ્રકાશમાં ECB અને ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ નિર્ણય લીધો છે.

મહિલા એશિઝ 24 જૂનથી શરૂ થશે

મહિલા એશિઝ 24 જૂને હેડિંગ્લી, લીડ્સ ખાતે એકમાત્ર ચાર દિવસીય ટેસ્ટ મેચ સાથે શરૂ થશે. ત્યારબાદ બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ T20 અને ત્રણ ODI મેચ રમાશે. 2023 ની જેમ, આ વખતે પણ પુરુષો અને મહિલાઓની એશિઝ શ્રેણી એકસાથે યોજાશે. પાછલી પુરુષોની ટેસ્ટ શ્રેણી 2-2 થી ડ્રો રહી હતી, જ્યારે મહિલા મલ્ટી-ફોર્મેટ શ્રેણી 8-8 થી ટાઇ રહી હતી. જો કે, બંને કિસ્સાઓમાં, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટ્રોફી જાળવી રાખી.

દરમિયાન, ECB એ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે 2027 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ની ફાઇનલ લોર્ડ્સને બદલે ઓવલ ખાતે યોજાશે. વધુમાં, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો ઇંગ્લેન્ડની હોમ સીઝન દરમિયાન રમાશે.

એશિઝ 2027 શેડ્યૂલ

  • પ્રથમ ટેસ્ટ: 18 થી 22 જૂન, નોટિંગહામ
  • બીજી ટેસ્ટ: 30 જૂન થી 4 જુલાઈ, લોર્ડ્સ
  • ત્રીજી ટેસ્ટ: 8 થી 12 જુલાઈ, એજબેસ્ટન
  • ચોથી ટેસ્ટ: 21 થી 25 જુલાઈ, સાઉધમ્પ્ટન
  • પાંચમી ટેસ્ટ: 29 જુલાઈ થી 2 ઓગસ્ટ, ધ ઓવલ

ઇંગ્લેન્ડ vs ઓસ્ટ્રેલિયા, મહિલા એશિઝ શેડ્યૂલ

  • પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટ મેચ: 24-27 જૂન, હેડિંગ્લી (લીડ્સ)
  • પ્રથમ T20I: 3 જુલાઈ, ટ્રેન્ટ બ્રિજ (નોટિંગહામ)
  • બીજી T20I: 6 જુલાઈ, કિયા ઓવલ (લંડન)
  • ત્રીજી T20I: 9 જુલાઈ, એમિરેટ્સ ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (માન્ચેસ્ટર)
  • પ્રથમ ODI: 13 જુલાઈ, યુટિલિટા બાઉલ (સાઉથમ્પ્ટન)
  • બીજી ODI: 16 જુલાઈ, લોર્ડ્સ (લંડન)
  • ત્રીજી ODI: 20 જુલાઈ, એજબેસ્ટન (બર્મિંગહામ)

આ પણ વાંચો:

  1. WTC ફાઇનલની તારીખ જાહેર, જાણો ફાઇનલ મેચ ક્યાં અને ક્યારે રમાશે
  2. CWG 2026: ઉદ્ઘાટન સમારોહ પહેલા જ ભારતનો પહેલો મેડલ થયો કન્ફર્મ, જાણો કઈ રીતે?

TAGGED:

ASHES SERIES IN 2027
ASHES 2027
ENG VS AUS
ASHES
ASHES 2027

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.