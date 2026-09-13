એલેના રાયબાકીનાએ ઈતિહાસ રચ્યો, સબાલેન્કાને હરાવીને યુએસ ઓપન ખિતાબ જીત્યો
એલેના રાયબાકીનાએ યુએસ ઓપન 2026ની મહિલા સિંગલ્સ ફાઇનલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્યના સાબાલેન્કાને 6-4, 5-7, 6-2થી હરાવીને તેનું પ્રથમ ટાઇટલ જીત્યું.
Published : September 13, 2026 at 3:31 PM IST
US OPEN 2026 FINAL: એલેના રાયબાકીનાએ યુએસ ઓપનનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. મહિલા સિંગલ્સની ફાઇનલમાં તેણે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્યના સાબાલેન્કાને 6-4, 5-7, 6-2થી હરાવી હતી. રાયબાકીના માટે આ જીત વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે આવતા અઠવાડિયે જાહેર થનારા રેન્કિંગમાં તે સાબાલેન્કાને પાછળ છોડીને વિશ્વની નંબર વન ખેલાડી બનવા જઈ રહી છે.
રબાકીનાએ ન્યૂ યોર્કમાં પ્રથમ વખત યુએસ ઓપન ટ્રોફી જીતી. સબાલેન્કાએ અગાઉ સતત બે વર્ષ સુધી આ ખિતાબ જીત્યો હતો, પરંતુ આ વખતે રબાકીનાએ તેના વિજયી અભિયાનને અટકાવી દીધું. આ સાથે જ યુએસ ઓપનમાં સબાલેન્કાનો સતત 19 મેચ જીતવાનો સિલસિલો પણ સમાપ્ત થયો; 2023ની ફાઇનલમાં કોકો ગોફ સામેની હાર બાદ તેણે ન્યૂ યોર્કમાં એક પણ મેચ ગુમાવી ન હતી. રબાકીના માટે આ ત્રીજો ગ્રાન્ડ સ્લેમ ખિતાબ અને આ વર્ષની બીજી મોટી ટ્રોફી છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, તેણે સબાલેન્કાને હરાવીને જ બંને ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યા છે; વર્ષની શરૂઆતમાં તેણે સબાલેન્કાને હરાવીને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનનો ખિતાબ પણ જીત્યો હતો.
2006 champion Maria Sharapova presents Elena Rybakina with the US Open trophy! 🏆 pic.twitter.com/XZ0BXBJpE7— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
5.5 મિલિયન ડોલરની ઈનામી રકમ જીતી
યુએસ ઓપનનો ખિતાબ જીતીને રિબાકીનાએ 5.5 મિલિયન ડોલરની ઈનામી રકમ પણ મેળવી, જે ગ્રાન્ડ સ્લેમના ઈતિહાસમાં સૌથી મોટી રકમ છે. આ જીત સાથે તેણે આ સિઝનમાં પોતાનો ત્રીજો ખિતાબ હાંસલ કર્યો છે. આ વર્ષે સૌથી વધુ (ત્રણ) ખિતાબ જીતનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં તે સાબાલેન્કા અને ફ્રેન્ચ ઓપન ચેમ્પિયન મીરા એન્ડ્રીવા સાથે જોડાઈ ગઈ છે. રશિયામાં જન્મેલી હોવા છતાં, રિબાકીના કઝાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેણે 2022માં વિમ્બલ્ડનમાં પોતાનો પ્રથમ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ખિતાબ જીત્યો હતો. હવે, 'કરિયર ગ્રાન્ડ સ્લેમ' પૂર્ણ કરવા માટે તેને માત્ર ફ્રેન્ચ ઓપન ખિતાબની જરૂર છે.
Your moment, Elena 🏆 pic.twitter.com/Wo10FUXigz— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
Added to history ✍️ pic.twitter.com/ccyOSc2OCs— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
સતત ત્રણ ખિતાબ જીતવાનું સપનું તૂટ્યું
આર્યના સાબાલેન્કા સતત ત્રીજી વખત યુએસ ઓપન ચેમ્પિયન બનવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરી હતી. જો તે સફળ થઈ હોત, તો તે સેરેના વિલિયમ્સ (2012-2014) પછી ફ્લશિંગ મેડોઝમાં સતત ત્રણ ખિતાબ જીતનારી પ્રથમ ખેલાડી બની હોત. જોકે, ફાઇનલમાં તેને રિબાકીના સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મેચ બાદ, સાબાલેન્કાએ રિબાકીનાને ટૂંકી આલિંગન આપ્યું અને ત્યારબાદ ગુસ્સામાં પોતાની રેકેટ તોડી નાખી. રનર-અપ તરીકે તેને 2.8 મિલિયન ડોલર મળ્યા.
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