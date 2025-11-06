બે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો પર EDની મોટી કાર્યવાહી, કરોડોની સંપત્તિ કરાઈ જપ્ત
સુરેશ રૈના અને શિખર ધવન સપ્ટેમ્બરમાં ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સમક્ષ હાજર થયા હતા.
નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સાઇટના સંચાલનમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની 11.14 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, એમ સત્તાવાર સૂત્રોએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે 1xBet નામની ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી સાઇટ સામેના કેસમાં ધવનની 4.5 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો અને રૈનાના 6.64 કરોડ રૂપિયાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડને મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ જપ્ત કરવાનો કામચલાઉ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે.
ED attaches assets worth Rs 11.14 crore of ex-cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan in betting-linked money-laundering case: Officials. pic.twitter.com/LJSMZUlk4e— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
ફેડરલ એજન્સીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોએ "જાણી જોઈને" 1xBet અને તેના આનુષંગિકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિદેશી સંસ્થાઓ સાથે જાહેરાત કરાર કર્યા હતા.
સપ્ટેમ્બરમાં ED સમક્ષ હાજર થયા
સુરેશ રૈના અને શિખર ધવન સપ્ટેમ્બરમાં એક કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સમક્ષ હાજર થયા હતા. આ હાજરી દરમિયાન, ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન, 1xBet ની તપાસના ભાગ રૂપે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેમના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા. એ નોંધવું જોઈએ કે કેન્દ્ર સરકારે થોડા મહિના પહેલા વાસ્તવિક પૈસાની ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકતો કાયદો રજૂ કર્યો હતો. બજાર વિશ્લેષણ કંપનીઓ અને તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર, ભારતમાં 22 કરોડ લોકો આવી ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જેમાંથી અડધા નિયમિત વપરાશકર્તાઓ છે.
ED ના રડાર પર અન્ય કોણ?
આ બંને ઉપરાંત, ED એ તેની તપાસના ભાગ રૂપે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો યુવરાજ સિંહ અને રોબિન ઉથપ્પા, અભિનેતા સોનુ સૂદ, ઉર્વશી રૌતેલા, મીમી ચક્રવર્તી (ભૂતપૂર્વ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ) અને અંકુશ હઝરા (બંગાળી અભિનેતા) ની પણ પૂછપરછ કરી છે. કુરાકાઓમાં નોંધાયેલ, 1xBet ને પોર્ટલ દ્વારા સટ્ટાબાજી ઉદ્યોગમાં 18 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત બુકમેકર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે.
