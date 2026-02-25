ETV Bharat / sports

શું પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ધ હંડ્રેડમાંથી બહાર થશે? ECB એ આપ્યું મોટું નિવેદન

ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ કહ્યું કે હન્ડ્રેડ માટે પસંદગીની વાત આવે ત્યારે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહીં.

ધ હંડ્રેડ
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 4:06 PM IST

Updated : February 25, 2026 at 4:15 PM IST

THE HUNDRED AUCTION 2026: ધ હંડ્રેડ લીગમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓના ભવિષ્ય અંગે વધતી અટકળો વચ્ચે, ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ આખરે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના રાજકીય તણાવને કારણે ખેલાડીઓની અવગણના થઈ શકે છે તેવા અહેવાલો અંગે હવે સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા જારી કરવામાં આવી છે.

ECB એ એક મોટું નિવેદન બહાર પાડ્યું

ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ધ હંડ્રેડ માટે પસંદગી દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં આવશે નહીં. ગયા અઠવાડિયે, BBC ના એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આઠ ટીમોની સ્પર્ધામાં ચાર ફ્રેન્ચાઇઝી - માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સ, MI લંડન, સધર્ન બ્રેવ્સ અને સનરાઇઝર્સ લીડ્સ - આગામી મહિનાની હરાજી માટે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ પર વિચાર કરી રહી નથી.

આ વર્ષે, કુલ 67 પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ (63 પુરુષો અને 4 મહિલા) એ બોલી લગાવી છે. આ અહેવાલે ક્રિકેટ જગતમાં ખળભળાટ મચાવ્યો હતો. તેના નિવેદનમાં, ECB એ જણાવ્યું હતું કે ધ હંડ્રેડ એક સમાવિષ્ટ અને ખુલ્લી સ્પર્ધા છે, અને પસંદગી ફક્ત પ્રદર્શન, ઉપલબ્ધતા અને ટીમની જરૂરિયાતો પર આધારિત હશે.

પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ 2009 થી IPL માં ગેરહાજર

નોંધનીય છે કે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ 2009 થી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં રમ્યા નથી. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના રાજદ્વારી તણાવને કારણે આ પરિસ્થિતિ યથાવત છે. હવે જ્યારે ઘણા IPL માલિકોએ વિવિધ દેશોની લીગમાં ટીમો ખરીદી છે, ત્યારે એવી આશંકા હતી કે અન્ય લીગમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ માટે તકો પણ મર્યાદિત થઈ શકે છે.

ધ હંડ્રેડ માટે હરાજી 11 અને 12 માર્ચે લંડનમાં યોજાશે, જ્યાં ખેલાડીઓના ભાવિનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. આ વિવાદ વચ્ચે, ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન માઇકલ વોને પણ ECB પાસે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે જો ક્રિકેટને ઇંગ્લેન્ડની સૌથી સમાવિષ્ટ રમત બનાવવી હોય, તો આવા ભેદભાવ માટે કોઈ જગ્યા હોવી જોઈએ નહીં. હવે બધાની નજર લંડનની હરાજી પર છે. શું પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને ધ હંડ્રેડમાં સમાન તકો મળશે કે વિવાદ ફરી વધશે તે ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે.

