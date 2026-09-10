DULEEP TROPHY FINAL: 13 વર્ષ બાદ ઈસ્ટ ઝોન બન્યું ચેમ્પિયન, કેપ્ટન ઈશાન કિશને કરી કમાલ
દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઈનલ ઈસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોન વચ્ચે રમાઈ હતી. ઈસ્ટ ઝોને શાનદાર પ્રદર્શન કરીને 13 વર્ષ બાદ દુલીપ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીતી લીધો.
Published : September 10, 2026 at 4:03 PM IST
DULEEP TROPHY FINAL: દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઈનલ ચેન્નાઈના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં ઈસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોન વચ્ચે રમાઈ હતી. ઈસ્ટ ઝોનની ટીમે મેચના પાંચેય દિવસો દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને અંતે ભવ્ય વિજય મેળવ્યો. ફાઈનલમાં ઈસ્ટ ઝોનના કેપ્ટન ઈશાન કિશને ઉત્કૃષ્ટ રમતનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ ઉપરાંત, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી દુલીપ ટ્રોફી ચેમ્પિયન બન્યો.
ઈસ્ટ ઝોનનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન
ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ઈસ્ટ ઝોનની ટીમે પ્રથમ દાવમાં જ 708 રન બનાવ્યા હતા. કેપ્ટન ઈશાન કિશને એકલા હાથે 270 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં કુમાર કુશાગ્રાએ 101 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. સાઉથ ઝોન તરફથી ત્રિપુરાના વિજયે 4 વિકેટ ઝડપી હતી. જવાબમાં, સાઉથ ઝોન તેમના પ્રથમ દાવમાં માત્ર 336 રન જ બનાવી શક્યું; કેપ્ટન તિલક વર્માએ શાનદાર 99 રન બનાવ્યા પરંતુ અન્ય બેટ્સમેનો તરફથી તેમને પૂરતો સાથ મળ્યો નહીં. ઈસ્ટ ઝોન માટે મુકેશ કુમારે 3 વિકેટ લીધી હતી.
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
A dominant performance from East Zone in the Final against South Zone to clinch the #DuleepTrophy 2026 title on the basis of a first-innings lead 👏#EZvSZ pic.twitter.com/UOeg59cRpF
372 રનની સરસાઈ સાથે, ઈસ્ટ ઝોન બીજા દાવમાં બેટિંગ કરવા ઉતર્યું. તેમણે મજબૂત સ્કોર નોંધાવ્યો, જેમાં મોહમ્મદ કૌનૈન કુરેશીએ અણનમ 116 રન અને અનુકુલ રોયે 64 રનનું યોગદાન આપ્યું. ઈસ્ટ ઝોને બીજો દાવ 7 વિકેટે 388 રન પર સમાપ્ત કર્યો, જે સમયે બંને ટીમોએ મેચને ડ્રો જાહેર કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો.
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
Congratulations to the Ishan Kishan-led East Zone on winning their third #DuleepTrophy title 👏👏#EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/u6D4UvOTEp
13 વર્ષ બાદ ઈસ્ટ ઝોન ચેમ્પિયન બન્યું
પ્રથમ દાવમાં મેળવેલી 372 રનની સરસાઈના આધારે ઈસ્ટ ઝોનને ચેમ્પિયન જાહેર કરવામાં આવ્યું. આ ટીમ અગાઉ 2013માં દુલીપ ટ્રોફી જીતી ચૂકી હતી. કેપ્ટન ઈશાન કિશનની ટીમે નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ઈસ્ટ ઝોનની ટીમે ક્વાર્ટર-ફાઈનલ, સેમી-ફાઈનલ અને ફાઈનલ મેચોમાં મહત્વપૂર્ણ પ્રભાવ પાડ્યો છે અને ચારે બાજુથી પ્રશંસા મેળવી છે.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
East Zone Captain Ishan Kishan put on an absolute masterclass as he registered the most runs in a #DuleepTrophy match 👏👏 #EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/QXRLzV2ecX
ટીમની ચેમ્પિયનશિપ જીતમાં 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ટીમમાં મોહમ્મદ શમીનો પણ સમાવેશ થતો હતો, જેમણે ત્રણેય મેચોમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઈસ્ટ ઝોન માટે અન્ય ઘણા યુવા ખેલાડીઓએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેનાથી વિપરીત, સાઉથ ઝોનના સ્ટાર ઝડપી બોલર મોહમ્મદ સિરાજ ભારે નિરાશાજનક સાબિત થયા.
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