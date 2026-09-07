DULEEP TROPHY FINAL: કેપ્ટન ઇશાન કિશન ત્રેવડી સદી ચૂક્યો, પૂર્વ ઝોન 708 રનમાં ઓલ આઉટ
દુલીપ ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલના બીજા દિવસે રમત પૂરી થઈ ગઈ છે.પૂર્વ ઝોને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 708 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો.
Published : September 7, 2026 at 7:42 PM IST
DULEEP TROPHY FINAL: દુલીપ ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલ મેચ પહેલા બે દિવસ એકતરફી રહી. પૂર્વ ઝોનની ટીમે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું છે, જેનાથી દક્ષિણ ઝોનની ટીમ સ્પર્ધામાંથી લગભગ બહાર થઈ ગઈ છે. ફાઇનલના બીજા દિવસે રમતના અંતે, પૂર્વ ઝોને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 708 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. પૂર્વ ઝોનના કેપ્ટન ઇશાન કિશને શાનદાર બેટિંગ કરી પરંતુ ત્રેવડી સદી ફટકારવામાં ચૂકી ગયો; તે તેના માટે એક સુવર્ણ તક હતી.
ઈશાન કિશન ત્રેવડી સદી ચૂકી ગયો
ઈસ્ટ ઝોનના કેપ્ટન ઈશાન કિશનએ દુલીપ ટ્રોફી 2026 ફાઇનલની પહેલી ઇનિંગમાં શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. કિશને 334 બોલમાં વિસ્ફોટક બેટિંગ સાથે 30 ચોગ્ગા અને 7 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકારીને 270 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 80.84 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા હતા. 250 રનના સ્કોર પર પહોંચ્યા પછી ભારે થાકને કારણે તેને મેદાન છોડવું પડ્યું હતું; જોકે તે થોડા સમય પછી મેદાનમાં પાછો ફર્યો, પરંતુ તે તેની પહેલાની લય પાછો મેળવતો દેખાયો નહીં.
Stumps Day 2: East Zone - 708/10 in 162.6 overs (Mukesh Kumar 0 off 4, A K Sarkar 0 off 6) #EZvSZ #DuleepTrophy #Final— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026
તેના ચહેરા પર થાક સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો હતો. પરિણામે, તે ફક્ત 20 રન ઉમેર્યા પછી પેવેલિયન પાછો ફર્યો, અને તેણે 270 રનનો સ્કોર કર્યો. કિશનને ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારવાની તક મળી - જે તક તેણે હવે ગુમાવી દીધી છે. તેમ છતાં, તેની આ ઇનિંગના કારણે પૂર્વ ઝોનની ટીમે ફાઇનલમાં પ્રભુત્વ સ્થાપિત કર્યું છે. હવે, દક્ષિણ ઝોનની ટીમને મેચમાં પાછા ફરવા માટે ચમત્કારની જરૂર પડશે.
East Zone pile on the runs in the Duleep Trophy final! 💪— Cricinfo (@cricinfo) September 7, 2026
Ishan Kishan's 270 and Kumar Kushagra's 101 have powered them to a mammoth first-innings total 📈
Scorecard: https://t.co/qsSLAQNPjz pic.twitter.com/jF8Fwd2dHs
કિશનને સાથી ખેલાડીઓનો ટેકો મળ્યો
કેપ્ટન ઇશાન કિશન ઉપરાંત, યુવા બેટ્સમેન કુમાર કુશાગ્રે પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી, 132 બોલમાં 101 રન બનાવ્યા. પૂર્વ ઝોનના ઓપનર અભિમન્યુ ઈશ્વરને 72 રન બનાવ્યા, જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ 44 રન ઉમેરીને તેને ટેકો આપ્યો. ત્રીજા નંબરના બેટ્સમેન શિખર મોહને પણ 85 રન બનાવ્યા. વધુમાં, અનુકુલ રોયે 45 રન અને મોહમ્મદ કૌનૈન કુરેશીએ 40 રન બનાવ્યા.
આ કારણે જ પૂર્વ ઝોનની ટીમ પ્રથમ ઇનિંગમાં 708 રન બનાવવામાં સફળ રહી. દક્ષિણ ઝોનની ટીમ માટે ત્રિપુરાણા વિજયે 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે શ્રેયસ ગોપાલ અને ચામા વી મિલિંદે 2-2 વિકેટ લીધી. શૈખ રશીદે પણ એક વિકેટ લીધી. હવે, પૂર્વ ઝોનની ટીમને મેચમાં મોટી જીત મેળવવા માટે બીજા દિવસે સારી બોલિંગ કરવાની જરૂર પડશે.
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