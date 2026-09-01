વૈભવ સૂર્યવંશીની ટીમ દુલીપ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં, જાણો ફાઈનલમાં કોનો સામનો કરશે?
દુલીપ ટ્રોફી સેમિફાઇનલમાં સેન્ટ્રલ ઝોનને 4 વિકેટથી હરાવીને તેમણે ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ચાલો તમને સેમિફાઇનલ મેચ વિશે જણાવીએ.
Published : September 1, 2026 at 7:28 PM IST
EAST ZONE VS CENTRAL ZONE: દુલીપ ટ્રોફીનો પહેલો સેમિફાઇનલ મેચ 30 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સેન્ટ્રલ ઝોન અને ઇસ્ટ ઝોન વચ્ચે રમાયો હતો. બીસીસીઆઈના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, ઇસ્ટ ઝોને વેસ્ટ ઝોનને હરાવીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. ઇસ્ટ ઝોન તરફથી વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર બેટિંગ કરી, જ્યારે ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી અને મુકેશ કુમારે પણ શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું. ઇસ્ટ ઝોને સેન્ટ્રલ ઝોનને 4 વિકેટથી હરાવ્યું.
સેન્ટ્રલ ઝોને 159 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો
દુલીપ ટ્રોફીની પ્રથમ સેમિફાઇનલ મેચમાં, સેન્ટ્રલ ઝોનની ટીમે ઈસ્ટ ઝોન માટે 159 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. મેચની વાત કરીએ તો, જ્યારે સેન્ટ્રલ ઝોને પ્રથમ ઇનિંગમાં 266 રન બનાવ્યા હતા, ત્યારે ઈસ્ટ ઝોનની ટીમ પણ બરાબર 266 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી. ત્યારબાદ, બીજા ઇનિંગમાં, સેન્ટ્રલ ઝોને 50.2 ઓવર સુધી બેટિંગ કરી અને 158 રન બનાવ્યા, જેનાથી ઈસ્ટ ઝોન માટે 159 રનનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો.
East Zone are into the final 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 1, 2026
Mohd. Shami hits the winning runs 👌
They beat defending champions Central Zone by 4⃣ wickets 🙌#DuleepTrophy | #CZvEZ
Scorecard ▶️ https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/yzYIVMctVH
ઈસ્ટ ઝોન 4 વિકેટે જીત સાથે ફાઇનલમાં પહોંચ્યું
BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે રમાયેલી સેમિફાઇનલ મેચમાં સેન્ટ્રલ ઝોન દ્વારા આપવામાં આવેલા 159 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઈસ્ટ ઝોનની ટીમે ફક્ત છ વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું અને ચાર વિકેટથી વિજય મેળવ્યો. અંતિમ તબક્કામાં ઇશાન કિશને 41 બોલમાં અણનમ 39 રનની ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને વિજય તરફ દોરી હતી. તેના સિવાય, વૈભવ સૂર્યવંશીએ 40 રન બનાવ્યા હતા.
East Zone are through to the Duleep Trophy final! 🔥— Cricinfo (@cricinfo) September 1, 2026
They beat Central Zone by four wickets, with Vaibhav Sooryavanshi scoring 92 in the first innings and 40 in the second
Scorecard: https://t.co/BtTicjvAmn pic.twitter.com/sDqzhOp0Be
નોંધનીય છે કે સેન્ટ્રલ ઝોન સામેની સેમિફાઇનલમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ પૂર્વ ઝોન માટે સૌથી વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં 92 રન બનાવ્યા હતા અને બીજી ઇનિંગમાં 40 રન બનાવ્યા હતા, અને બંને ઇનિંગમાં તેની ટીમ માટે ટોપ સ્કોરર બન્યો હતો.
ફાઈનલમાં કોનો સામનો કરશે?
ઈશાન કિશનની ઈસ્ટ ઝોનની ટીમ પહેલી સેમિફાઈનલ જીતીને ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. દરમિયાન, બીજી સેમિફાઈનલ હાલમાં સાઉથ ઝોન અને નોર્થ ઝોન વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચના પરિણામ પરથી નક્કી થશે કે ઈસ્ટ ઝોન ફાઇનલમાં કોનો સામનો કરશે.
બીજી સેમિફાઈનલની વાત કરીએ તો, નોર્થ ઝોને પહેલા બેટિંગ કરીને 195 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે સાઉથ ઝોન તેમના પ્રથમ દાવમાં 312 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ત્રીજા દિવસના અંતિમ સત્રમાં રમત હાલમાં ચાલી રહી છે, નોર્થ ઝોન 230/7 સાથે; તેઓએ 113 રનની લીડ સ્થાપિત કરી છે. નોર્થ ઝોન કયો લક્ષ્ય રાખે છે, કઈ ટીમ આખરે ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે જીતે છે અને કોની સફર અહીં સમાપ્ત થાય છે તે જોવાનું બાકી છે.
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