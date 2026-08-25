દુલીપ ટ્રોફીમાં વૈભવ સૂર્યવંશીનો તરખાટ, બોલીંગથી કરી કમાલ
દુલીપ ટ્રોફી ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચમાં પૂર્વ ઝોન માટે વૈભવ સૂર્યવંશી બેટિંગથી પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, પરંતુ તેણે ખરેખર બોલથી કમાલ કરી છે.
Published : August 25, 2026 at 4:11 PM IST
VAIBHAV SOORYAVANSHI: ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી ખૂબ જ લોકપ્રિય થઈ રહ્યો છે. તેમણે આઈપીએલ અને ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ બંનેમાં પોતાના બેટથી ધમાલ મચાવી છે. થોડા મહિના પહેલા જ તેણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ટી20 ક્રિકેટમાં પણ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તાજેતરમાં જ વૈભવે ઈસ્ટ ઝોન તરફથી રમતી વખતે દુલીપ ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. જોકે તેમની પાસેથી વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સની ઘણી આશા હતી, પરંતુ તેઓ તે મોરચે સફળ રહ્યો ન હતો. સારી વાત એ છે કે તેમણે બોલિંગમાં પોતાની પ્રતિભા બતાવી છે; વૈભવે દર્શાવ્યું છે કે બોલિંગ કરવાની તક મળે ત્યારે તેઓ વિકેટ લેવામાં સક્ષમ છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી બોલથી ચમક્યો
દુલીપ ટ્રોફી ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચમાં ઉત્તર પૂર્વ ઝોનનો સામનો પૂર્વ ઝોન સાથે થયો હતો. પૂર્વ ઝોન તરફથી રમતા, વૈભવ સૂર્યવંશીએ પ્રથમ ઇનિંગમાં બેટથી ખાસ પ્રભાવ પાડ્યો ન હતો; તે 6 બોલમાં 8 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જેમાં તેણે બે શાનદાર ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આમ છતાં, ટીમે 467 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો.
Vaibhav Sooryavanshi provides Double Delight ✌️— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 25, 2026
Picks up 2⃣ wickets in the over. 2 excellent catches as well. 🙌
North East Zone are 79/7 in the 2nd innings after following on.
Scorecard ▶️ https://t.co/XJFhfvvTIU#DuleepTrophy pic.twitter.com/NnYbBPnrja
પ્રથમ ઇનિંગમાં નોર્થ ઇસ્ટ ઝોનનું બેટિંગ પ્રદર્શન નિરાશાજનક હતું; ટીમ 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડી હતી. બીજી ઇનિંગમાં પણ તેમની સ્થિતિ ખરાબ રહી. આ વખતે, કેપ્ટન ઇશાન કિશને વૈભવને બોલ સોંપ્યો. વૈભવે નિરાશ ન થયા, એક જ ઓવરમાં બે વિકેટ લીધી; તેણે કિશન લિંગદોહ અને ઇમ્લીવતી લેમતુરને પેવેલિયન પાછા મોકલ્યા જ્યારે ત્રણ ઓવરમાં અગિયાર રન આપ્યા.
પૂર્વ ઝોન ટીમ દ્વારા શાનદાર પ્રદર્શન
પૂર્વ ઝોન ટીમે ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું. તેઓએ પહેલા તેમની બેટિંગ કુશળતા દર્શાવી; જોકે ટીમ સારી શરૂઆત કરી શકી ન હતી, પરંતુ મધ્યમ ક્રમના ખેલાડીઓએ ગતિ જાળવી રાખી. સુદીપ કુમારે 146 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે શાહબાઝ અહેમદે 167 રન ફટકાર્યા, જેનાથી ઉત્તર પૂર્વ ઝોન ભારે દબાણમાં આવી ગયું.
પૂર્વ ઝોનની બોલિંગ પણ એટલી જ પ્રચંડ હતી. અભિજીત સરકારે ઉત્તર પૂર્વ ઝોનના પાંચ બેટ્સમેનોને પેવેલિયન પાછા મોકલ્યા, જ્યારે શાહબાઝ અહેમદે ત્રણ વિકેટ લીધી. શાહબાઝે આ મેચમાં ઓલરાઉન્ડરની ભૂમિકા અસાધારણ રીતે સારી રીતે ભજવી હતી અને 'મેન ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ માટે મજબૂત દાવેદાર છે. ઉત્તર પૂર્વ ઝોનના બેટ્સમેનોએ બીજી ઇનિંગમાં પણ નિરાશા વ્યક્ત કરી, અને ટીમની હાર નિશ્ચિત લાગે છે.
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