DULEEP TROPHY FINAL DAY-3: શમી અને મુકેશની શાનદાર બોલિંગ, દક્ષિણ ઝોન માટે કપરા ચઢાણ
ત્રીજા દિવસની રમતના અંતે, ટીમે 242 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી છે. તિલક વર્માએ અડધી સદી ફટકારી હતી.
Published : September 8, 2026 at 7:00 PM IST
DULEEP TROPHY FINAL 2026: પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોન વચ્ચેની દુલીપ ટ્રોફી 2026-27 ની ફાઇનલ રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. મેચના ત્રીજા દિવસની રમત પૂર્ણ થઈ ગઈ છે; દિવસના અંત સુધીમાં, દક્ષિણ ઝોને 80 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 242 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ ઝોનના કેપ્ટન તિલક વર્માએ વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જ્યારે મોહમ્મદ શમી અને મુકેશ કુમારે પૂર્વ ઝોન માટે તેની શાનદાર બોલિંગ કરી હતી.
આજે દક્ષિણ ઝોને પોતાની ઇનિંગ શરૂ કરી, જેમાં એક પછી એક વિકેટો ગુમાવી. ભારતના રિકી ભુઇ 10 રન બનાવીને આઉટ થયા, તેમણે 1 રન બનાવ્યો. નારાયણ જગદીસન 32 રન બનાવીને આઉટ થયા, જ્યારે શેખ રશીદે 27 રન બનાવ્યા.
Stumps Day 3: South Zone - 242/6 in 79.6 overs (C V Milind 2 off 4, Tilak Varma 56 off 133) #EZvSZ #DuleepTrophy #Final— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026
દેવદત્ત પડિકલ અને તિલક વર્માની અડધી સદી
દક્ષિણ ઝોન માટે દેવદત્ત પડિકલે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં તેણે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી. તેણે 104 બોલમાં 4 ચોગ્ગા સહિત 62 રન બનાવ્યા. તિલક વર્માએ પણ અડધી સદી ફટકારી, જેનાથી ટીમનો સંપૂર્ણ પતન ટાળવામાં મદદ મળી; તેણે 177 બોલમાં 55 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. ટીમ તરફથી, સ્મરણ રવિચંદ્રન 55 બોલમાં 23 રન બનાવીને આઉટ થયા, જ્યારે શ્રેયસ ગોપાલ 79 બોલમાં 26 રન બનાવીને આઉટ થયા. હાલમાં, તિલક (56*) અને ચમા મિલિંદ (2*) અણનમ છે. આ બંને બેટ્સમેન મેચના ચોથા દિવસે ટીમની ઇનિંગ્સને આગળ વધારવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
Watch 🎥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026
Devdutt Padikkal continues good form with 62(104) 🆚 East Zone 💪https://t.co/qRCAyD5R2Y#DuleepTrophy | #EZvSZ
મોહમ્મદ શમી અને મુકેશ કુમારની શાનદાર બોલિંગ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલરો મોહમ્મદ શમી અને મુકેશ કુમારે પૂર્વ ઝોન માટે શાનદાર બોલિંગ કરી, દક્ષિણ ઝોન સામે બે-બે વિકેટ લીધી. શમીએ 17 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે મુકેશે તેના સ્પેલમાં 36 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.
Shami-Mukesh combo strikes 🤝— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026
The pace bowling duo dismiss set batters Shaik Rasheed and Devdutt Padikkal and breaks 56-run stand 🙌
South Zone are 134/4, trail by 574 runs.
Scorecard ▶️ https://t.co/BhTkGWeeoD#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/NAvgCYBdkA
ઇશાન પૂર્વ ઝોન માટે મેરેથોન ઇનિંગ્સ રમ્યો
ઇશાન કિશને દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં બેવડી સદી ફટકારી. તેણે 270 બોલમાં 26 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકારીને 200 રનનો આંકડો પાર કર્યો. આ ઇનિંગ્સ દરમિયાન તેણે 74.91નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. ઇશાન કિશને 334 બોલમાં 270 રનની મેરેથોન ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં 30 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
કુમાર કુશાગ્રે પણ સદી ફટકારી
પૂર્વ ઝોન માટે કુમાર કુશાગ્રે પણ સદી ફટકારી. છઠ્ઠા નંબરે બેટિંગ કરતા, તેણે 128 બોલમાં ત્રણ આંકડાનો સ્કોર કર્યો. તેની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. 132 બોલમાં 101 રન બનાવ્યા બાદ તે આખરે આઉટ થયો.
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