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DULEEP TROPHY FINAL 2026: પ્રથમ દિવસે પૂર્વ ઝોન મજબુત સ્થિતીમાં, કેપ્ટન ઇશાન કિશનની શાનદાર સદી ફટકારી

દુલીપ ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલ મેચ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોનની ટીમો વચ્ચે રમાઈ રહી છે.

ઇશાન કિશન
ઇશાન કિશન (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 6:30 PM IST

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DULEEP TROPHY FINAL 2026: પ્રતિષ્ઠિત ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ દુલીપ ટ્રોફીની વર્તમાન સીઝનની અંતિમ મેચ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોન વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ ટાઇટલ મુકાબલામાં, પૂર્વ ઝોનના કેપ્ટન ઇશાન કિશને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો તેમનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે વાજબી સાબિત થયો; પ્રથમ દિવસે રમતના અંત સુધીમાં, પૂર્વ ઝોનની ટીમે ઇશાન કિશનની શાનદાર સદીની મદદથી ચાર વિકેટ ગુમાવીને 385 રન બનાવ્યા હતા.

વૈભવ સૂર્યવંશી 44 રન બનાવીને આઉટ

વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિમન્યુ ઈશ્વરન એ પૂર્વ ઝોનને શાનદાર શરૂઆત અપાવી, પ્રથમ વિકેટ માટે 100 થી વધુ રનની ભાગીદારી કરી. ટીમને પહેલો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશી મોટો શોટ મારતા 44 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ, શાનદાર બેટિંગ કરી રહેલા અભિમન્યુ ઈશ્વરન 72 રન બનાવીને રન આઉટ થયા. લંચ પછી, સુદીપ અને શિખર મોહન બંને ઝડપથી પેવેલિયન પાછા ફર્યા.

દક્ષિણ ઝોનના બોલરો સંઘર્ષ કરતા દેખાયા

ટીમે 45મી ઓવરમાં 200 રનનો આંકડો પાર કર્યો. કેપ્ટન ઈશાન કિશન અને શિખર મોહને ચોથી વિકેટ માટે 94 રનની મજબૂત ભાગીદારી કરી. જોકે, શિખર સદી ચૂકી ગયો, 85 રન બનાવીને આઉટ થયો (9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા). રમતના અંત સુધીમાં, ઈશાન કિશન અને કુમાર કુશાગ્ર અણનમ રહ્યા; ઈશાન 111 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યો છે, જ્યારે કુમાર કુશાગ્ર 63 રન બનાવીને અણનમ છે. બીજા દિવસે, આ જોડી ટીમને મોટા સ્કોર તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરશે. દક્ષિણ ઝોનના બોલરો પ્રથમ દિવસ દરમિયાન વિકેટ માટે સંઘર્ષ કરતા દેખાયા.

ઇશાન કિશનની શાનદાર સદી

આ મેચમાં, ઇશાન કિશને પહેલા 71 બોલમાં 7 ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. ત્યારબાદ તેણે 122 બોલમાં 13 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 100 રનનો આંકડો પાર કરીને સદી ફટકારી. દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલના પહેલા દિવસે રમતના અંત સુધીમાં, ઇશાને 135 બોલમાં 111 રનની ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 14 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. દિવસના અંતે તે અણનમ પેવેલિયન પાછો ફર્યો અને બીજા દિવસે 111 રનથી પોતાની ઇનિંગ ફરી શરૂ કરશે.

ફાઈનલ મેચ માટે બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

પૂર્વ ઝોન: અભિમન્યુ ઈસ્વરન, વૈભવ સૂર્યવંશી, કુમાર કુશાગરા, સુદીપ કુમાર ઘરમી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિખર મોહન, અનુકુલ રોય, એમડી કૈફ કુરેશી, મોહમ્મદ શમી, અભિજીત કે. સરકાર, મુકેશ કુમાર.

દક્ષિણ ઝોન: રિકી ભુઇ, નારાયણ જગદીસન (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડિકલ, શૈક રશીદ, તિલક વર્મા (કેપ્ટન), સ્મરણ રવિચંદ્રન, શ્રેયસ ગોપાલ, ત્રિપુરાણા વિજય, મોહમ્મદ સિરાજ, ચામા વી. મિલિંદ, એમડી નિધીશ.

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EAST ZONE VS SOUTH ZONE
દુલીપ ટ્રોફી 2026 ફાઇનલ
ઇશાન કિશન
પૂર્વ ઝોન વિ દક્ષિણ ઝોન
DULEEP TROPHY FINAL 2026 DAY 1

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