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DULEEP TROPHY FINAL: દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ મેચના ચોથા દિવસની રમત સમાપ્ત, ઇશાન કિશનની ટીમ બનશે ચેમ્પિયન

ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ મેચનો ચોથો દિવસ સમાપ્ત થઈ ગયો છે.

દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ મેચના ચોથા દિવસની રમત સમાપ્ત
દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ મેચના ચોથા દિવસની રમત સમાપ્ત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 7:09 PM IST

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DULEEP TROPHY FINAL: ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ મેચનો ચોથો દિવસ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. પૂર્વ ઝોને તેમના બીજા દાવમાં 5 વિકેટે 212 રન બનાવ્યા છે, જેનાથી તેમની કુલ લીડ 584 રન થઈ ગઈ છે. પ્રથમ દાવમાં બેવડી સદી ફટકારનારા કેપ્ટન કિશનએ વધુ એક પ્રભાવશાળી ઇનિંગ રમી, 98 બોલમાં 80 રન બનાવીને આઉટ થયા, જ્યારે શિખર મોહને 52 રનનું યોગદાન આપ્યું. વૈભવ આ ઇનિંગમાં પણ નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, 8 રન બનાવીને આઉટ થયો.

અગાઉ, પૂર્વ ઝોને દક્ષિણ ઝોનને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 336 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું, જેનાથી 372 રનની લીડ મળી હતી. દક્ષિણ ઝોનના કેપ્ટન તિલક વર્મા એકમાત્ર ફાઇટર હતા, જોકે તેઓ એક રનથી સદી ચૂકી ગયા હતા અને 99 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. પૂર્વ ઝોને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 708 રન બનાવ્યા હતા. એ નોંધનીય છે કે જો મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થાય છે, તો પૂર્વ ઝોનને તેમની પ્રથમ ઇનિંગની લીડના આધારે દુલીપ ટ્રોફી ચેમ્પિયન જાહેર કરવામાં આવશે.

ઇશાન કિશને 39 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો

દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલના ઇતિહાસમાં ઇશાન કિશન એક જ મેચમાં (બંને ઇનિંગ્સમાં) સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે. આમ કરીને, તેણે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર રમણ લાંબાનો 39 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. લાંબાએ 1987-88ની ફાઇનલમાં કુલ 320 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ઇશાન હવે 350 રન સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે.

ઇશાન કિશને યશસ્વી જયસ્વાલને પાછળ છોડી દીધો

આ ઐતિહાસિક ઇનિંગ દરમિયાન, ઇશાન કિશને સ્ટાર બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. 2022-23 દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં વેસ્ટ ઝોન તરફથી રમતા, જયસ્વાલે બંને ઇનિંગમાં કુલ 266 રન બનાવ્યા હતા; તેણે બીજી ઇનિંગમાં 265 રન બનાવ્યા હતા, પ્રથમ ઇનિંગમાં તે ફક્ત એક જ રન બનાવી શક્યો હતો. ઇશાન હવે એક જ ઇનિંગમાં 270 રન બનાવીને જયસ્વાલને પાછળ છોડી ગયો છે.

ઇશાન કિશને પ્રથમ ઇનિંગમાં 270 રન બનાવ્યા હતા

દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં, ઇશાન કિશને પ્રથમ ઇનિંગમાં 270 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગને કારણે, પૂર્વ ઝોનની ટીમે 708 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, દક્ષિણ ઝોનની પ્રથમ ઇનિંગ ફક્ત 336 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. જોકે ઇશાન ફોલો-ઓન લાગુ કરી શક્યો હોત, તેણે ફરીથી બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. વૈભવ સૂર્યવંશી બીજી ઇનિંગમાં શરૂઆતમાં આઉટ થઈ ગયો, પરંતુ ઇશાન કિશન ક્રીઝ પર આવતાની સાથે જ મેચ જીવંત થઈ ગઈ. તેણે ઝડપથી તેની અડધી સદી પૂર્ણ કરી અને સદી તરફ આગળ વધી રહ્યો હતો, જોકે તે સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચતા પહેલા જ તે આઉટ થઈ ગયો.

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TAGGED:

EAST ZONE VS SOUTH ZONE
દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ
દુલીપ ટ્રોફી ચોથો દિવસ
પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોન
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